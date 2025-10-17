október 17., péntek

Gőzerővel készül a karácsonyra Debrecen, a lakosoktól csak egy dolgot kérnek

Már hagyomány, hogy a Nagytemplom előtt álló felajánlott fenyőfa jelképezi a közös ünnepet. Idén is keresik azt a fenyőt, amely tökéletes karácsonyfa lehet majd Debrecen főterén.

Haon.hu

A debreceni városháza közleményében azt írta, idén is szeretnék folytatni a hagyományt, miszerint a városi karácsonyfa egy lakos felajánlása által kerül majd ki a főtérre. Mint írták, bárki felajánlhatja a fenyőfáját, ha az legalább 15 méter magas és Debrecen valamelyik városrészében áll. 

Idén is egy debreceni lakos fenyőfája lehet majd karácsonyfa
Forrás: Debreceni Városháza
Forrás: Debreceni Városháza

Mint írták, az önkormányzat biztosítja a fa kivágását és biztonságos szállítását. Hozzátették, a legszebb ünnepi fákat a munkatársaik személyesen vizsgálják meg a beérkezett jelentkezések alapján.

A jelentkezés menete:

A jelentkezéskor az alábbi adatokat kell megadni:

  • A pontos címet, telefonszámot
  • Egy fényképet a fáról
  • Egy rövid személyes történetet a fához kapcsolódóan

A kért adatokat legkésőbb 2025. október 31-ig küldhetik el az [email protected] e-mail címre.

Hozzátették, az ünnepi fények 2025. november 30-án, advent első vasárnapján gyúlnak fel a Kossuth téren hozzájárulva a karácsonyi hangulat megteremtéséhez. Az előkészületek a héten már megkezdődtek, a fényfűzéreket már most szerelik fel, hogy időre elkészüljön minden. 

