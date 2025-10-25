Elkészült a Tócókör, szüreti fesztivállal avatták fel az új pályát Józsán - fotókkal!

Tovább bővült a szabadidős sportolási lehetőségek tárháza Debrecenben: ezúttal Józsán ért révbe egy újabb fejlesztés, a környékbeliek szombat délelőtt ünnepélyesen is birtokba vehették a Tócókört, elkészült a józsai futópálya - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Kósa Lajos országgyűlési képviselő.

Forrás: Facebook / Kósa Lajos

Ahogy arra a honatya bejegyzésében kitért, a beruházás munkálatainak befejezését már sokan várták, az első köröket egy szüreti futókarnevál keretében tették meg a sportolni vágyók.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere a szüreti futófesztiválon

Forrás: Facebook / Kósa Lajos

A józsai futópályáról korábban egyébként Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere is posztolt már. Bejegyzésében számos kép szemlélteti, a józsai futópályán valóban összefonódik a sport és a természet, természetközeli környezetben sportolhatnak a mozgás szerelmesei.

Videón az első futók, kicsiket és nagyokat is megmozgatott a futókarnevál:

