Mozdulj, Debrecen!

1 órája

Elkészült a Tócókör, szüreti fesztivállal avatták fel az új pályát Józsán - fotókkal!

Címkék#Kósa Lajos#futópálya#debrecen#szabadidő#Mozdulj Debrecen#sport

Kicsiket és nagyokat is megmozgatott a szombati futókarnevál. Hamar megtelt élettel a frissen átadott józsai futópálya.

Haon.hu

Tovább bővült a szabadidős sportolási lehetőségek tárháza Debrecenben: ezúttal Józsán ért révbe egy újabb fejlesztés, a környékbeliek szombat délelőtt ünnepélyesen is birtokba vehették a Tócókört, elkészült a józsai futópálya - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Kósa Lajos országgyűlési képviselő. 

Tovább bővült a szabadidős sportolási lehetőségek tárháza Debrecenben, elkészült a józsai futópálya
Forrás: Facebook / Kósa Lajos

Elkészült a józsai futópálya

Ahogy arra a honatya bejegyzésében kitért, a beruházás munkálatainak befejezését már sokan várták, az első köröket egy szüreti futókarnevál keretében tették meg a sportolni vágyók. 

Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere a szüreti futófesztiválon
Forrás: Facebook / Kósa Lajos

A józsai futópályáról korábban egyébként Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere is posztolt már. Bejegyzésében számos kép szemlélteti, a józsai futópályán valóban összefonódik a sport és a természet, természetközeli környezetben sportolhatnak a mozgás szerelmesei.

Videón az első futók, kicsiket és nagyokat is megmozgatott a futókarnevál:

