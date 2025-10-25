1 órája
Elkészült a Tócókör, szüreti fesztivállal avatták fel az új pályát Józsán - fotókkal!
Kicsiket és nagyokat is megmozgatott a szombati futókarnevál. Hamar megtelt élettel a frissen átadott józsai futópálya.
Tovább bővült a szabadidős sportolási lehetőségek tárháza Debrecenben: ezúttal Józsán ért révbe egy újabb fejlesztés, a környékbeliek szombat délelőtt ünnepélyesen is birtokba vehették a Tócókört, elkészült a józsai futópálya - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Kósa Lajos országgyűlési képviselő.
Elkészült a józsai futópálya
Ahogy arra a honatya bejegyzésében kitért, a beruházás munkálatainak befejezését már sokan várták, az első köröket egy szüreti futókarnevál keretében tették meg a sportolni vágyók.
A józsai futópályáról korábban egyébként Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere is posztolt már. Bejegyzésében számos kép szemlélteti, a józsai futópályán valóban összefonódik a sport és a természet, természetközeli környezetben sportolhatnak a mozgás szerelmesei.
Videón az első futók, kicsiket és nagyokat is megmozgatott a futókarnevál:
