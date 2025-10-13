október 13., hétfő

53 perce

Újabb helyszínnel bővülhet a „Mozdulj, Debrecen!”mozgalom

Címkék#futópálya#debrecen#Józsa#Széles Diána

A te véleményed is számít a cívisvárosban! Széles Diána a józsai rekortán borítású futópálya építésével kapcsolatban várja a javaslatokat.

Haon.hu

A józsai rekortán borítású futópálya építése közben bejárást tartottak a városrész képviselőivel azért, hogy átbeszéljék ennek a rekreációs területnek a „Mozdulj, Debrecen!” mozgalomba helyszínként történő integrálását – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána.

Bejárták a józsai rekortán borítású futópálya helyszínét
Bejárták a józsai rekortán borítású futópálya helyszínét
Forrás:  Facebook / Széles Diána

Az alpolgármester úgy véli, hogy ez a természetközeli sporthelyszín alkalmas lenne a mozgalom józsai résztvevőinek is, új lehetőséget kínálva, legyen szó kocogásról, sétáról, nordic walkingozásról vagy közösségi sporteseményekről.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Döntsék el Önök, hogy milyen mozgásprogrammal kapcsolódjon be a „Mozdulj, Debrecen!”mozgalom. Kommentben szívesen várja a javaslatokat. 

Ajánljuk még:

 

