Újabb helyszínnel bővülhet a „Mozdulj, Debrecen!”mozgalom

A józsai rekortán borítású futópálya építése közben bejárást tartottak a városrész képviselőivel azért, hogy átbeszéljék ennek a rekreációs területnek a „Mozdulj, Debrecen!” mozgalomba helyszínként történő integrálását – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána.

Bejárták a józsai rekortán borítású futópálya helyszínét

Forrás: Facebook / Széles Diána

Az alpolgármester úgy véli, hogy ez a természetközeli sporthelyszín alkalmas lenne a mozgalom józsai résztvevőinek is, új lehetőséget kínálva, legyen szó kocogásról, sétáról, nordic walkingozásról vagy közösségi sporteseményekről.

Döntsék el Önök, hogy milyen mozgásprogrammal kapcsolódjon be a „Mozdulj, Debrecen!”mozgalom. Kommentben szívesen várja a javaslatokat.

