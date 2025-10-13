53 perce
Újabb helyszínnel bővülhet a „Mozdulj, Debrecen!”mozgalom
A te véleményed is számít a cívisvárosban! Széles Diána a józsai rekortán borítású futópálya építésével kapcsolatban várja a javaslatokat.
A józsai rekortán borítású futópálya építése közben bejárást tartottak a városrész képviselőivel azért, hogy átbeszéljék ennek a rekreációs területnek a „Mozdulj, Debrecen!” mozgalomba helyszínként történő integrálását – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána.
Az alpolgármester úgy véli, hogy ez a természetközeli sporthelyszín alkalmas lenne a mozgalom józsai résztvevőinek is, új lehetőséget kínálva, legyen szó kocogásról, sétáról, nordic walkingozásról vagy közösségi sporteseményekről.
Döntsék el Önök, hogy milyen mozgásprogrammal kapcsolódjon be a „Mozdulj, Debrecen!”mozgalom. Kommentben szívesen várja a javaslatokat.
