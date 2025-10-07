Hetente ingyenes jogi tanácsadással várják a lakosokat az egyik hajdú-bihari városban

Ingyenes jogi tanácsadással várják a hajdúhadháziakat minden pénteken 8:30 és 12 óra között Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Változó időpontban lesz az ingyenes jogi tanácsadás

Mint azt az önkormányzat közösségi oldalán írták, a város elkötelezett a társadalmi segítségvállalás iránt, ezért márciustól, minden pénteken ingyenes jogi tanácsadásra várja az arra igényt tartókat. A jogi tanácsadási feladatokat dr. Somogyi Irén ügyvéd látja el. Hozzátették, a jogi tanácsadás előzetes bejelentkezéshez nem kötött.

Kiemelték, a közeljövőben változó időpont: október 24-e helyett október 22-én, illetve október 31-e helyett október 29-én 14 órától 17.30-ig lesz jogi tanácsadás.

