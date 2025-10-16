1 órája
Érdemes résen lenni, nem működik majd a jelzőlámpa a forgalmas debreceni kereszteződésben
Semmiképp sem érdemes megszokásból vezetni. A jelzőlámpa a munkálatok ideje alatt nem működik majd.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztése keretében a Vámospércsi úton a vállalkozó jelzőlámpa alépítmény építési munkákat végez – számolt be róla közleményében a debreceni városháza.
Ezért nem fog működni a jelzőlámpa a debreceni csomópontban
Mint írták, az új alépítményre történő átterhelés 2025. október 17-én, a reggeli csúcsforgalom levonulása után történik meg, ami miatt a Létai úti csomópont jelzőlámpáját a munkálatok befejezéséig kikapcsolják.
Hozzátették, az átterhelést követően a jelzőlámpát vissza is kapcsolják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Tragédia: elhunyt tanárát, Ágika nénit gyászolja a debreceni iskola