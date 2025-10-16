Érdemes résen lenni, nem működik majd a jelzőlámpa a forgalmas debreceni kereszteződésben

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztése keretében a Vámospércsi úton a vállalkozó jelzőlámpa alépítmény építési munkákat végez – számolt be róla közleményében a debreceni városháza.

A jelzőlámpa ki lesz kapcsolva a csomópontban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ezért nem fog működni a jelzőlámpa a debreceni csomópontban

Mint írták, az új alépítményre történő átterhelés 2025. október 17-én, a reggeli csúcsforgalom levonulása után történik meg, ami miatt a Létai úti csomópont jelzőlámpáját a munkálatok befejezéséig kikapcsolják.

Hozzátették, az átterhelést követően a jelzőlámpát vissza is kapcsolják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: