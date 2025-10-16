október 16., csütörtök

Közlekedés

1 órája

Érdemes résen lenni, nem működik majd a jelzőlámpa a forgalmas debreceni kereszteződésben

Semmiképp sem érdemes megszokásból vezetni. A jelzőlámpa a munkálatok ideje alatt nem működik majd.

Haon.hu

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztése keretében a Vámospércsi úton a vállalkozó jelzőlámpa alépítmény építési munkákat végez – számolt be róla közleményében a debreceni városháza. 

A jelzőlámpa ki lesz kapcsolva a csomópontban
A jelzőlámpa ki lesz kapcsolva a csomópontban
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ezért nem fog működni a jelzőlámpa a debreceni csomópontban

Mint írták, az új alépítményre történő átterhelés 2025. október 17-én, a reggeli csúcsforgalom levonulása után történik meg, ami miatt a Létai úti csomópont jelzőlámpáját a munkálatok befejezéséig kikapcsolják. 

Hozzátették, az átterhelést követően a jelzőlámpát vissza is kapcsolják.

