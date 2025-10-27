október 27., hétfő

Közlekedés

23 perce

Zajlanak a munkálatok a forgalmas debreceni csomópontnál, jobban jársz, ha elkerülöd! – fotóval, videóval

Már elkezdődtek a munkálatok. Burkolathelyreállítást végeznek az István út–Szoboszlói út csomópontnál.

Haon.hu

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a kivitelező tájékoztatása szerint a víziközmű-építési munkálatokhoz kapcsolódóan a debreceni István út-Szoboszlói út csomópontban végleges burkolathelyreállítási munkák kezdődtek meg október 24-én. A munkálatokat a forgalom minél kisebb akadályoztatása érdekében a tanítási szünet ideje alatt, november 2-ig végzik el. A fotósunk is a helyszínen járt, mutatjuk, hogyan fest október 27-én, hétfőn az útjavítás a csomópontnál.  

Továbbra is forgalomváltozás van érvényben az István út-Szoboszlói út csomópontban
Továbbra is forgalomváltozás van érvényben az István út-Szoboszlói út csomópontban
Forrás: Batta Gergő

Továbbra is forgalomváltozás van érvényben az István út-Szoboszlói út csomópontban

Az István úti ágakon, a Vértesi út és a Vincellér utca felől egyaránt munkavégzés zajlik. A Vértesi út irányából a belváros felé tartó forgalmi sávokat a Szoboszlói úti kereszteződés előtt lezárták, és sávelhúzással, ideiglenes jelzőlámpa-telepítéssel a szembejövő forgalmi sávba vezették át a forgalmat – számolt be róla Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala még október 24-én, pénteken.

Mint írták, az István út Vincellér utca felőli ágán, a csomópont után, a belváros irányába tartó két forgalmi sávot is lezárták; itt a forgalmat ideiglenesen a szembejövő forgalmi sávba vezetik át.

Hétfőn a helyszínen is készültek képeink, illetve videó is, jelenleg így áll az útburkolat helyreállítása:

Útfelúíjtást végeznek a Szoboszlói úton

Fotók: Batta Gergő

Kérik, hogy a járművezetők a kihelyezett ideiglenes KRESZ-tábláknak megfelelően, fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon, és amennyiben tehetik, kerüljék el a munkaterületet!

