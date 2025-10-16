44 perce
Vásár vásár hátán Hajdú-Biharban: átszakítják a plafont az ingyenes hétvégi programok, itt a lista!
Bevásárolnál kézművesektől? Vagy inkább vidéki, autentikus élményekre vágysz, és zsíros kenyeret ennél reggelire meleg teával? Ezek lesznek a mostani ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban – és még korántsem lőttünk le mindent!
Annyi rendezvényen ehetsz-ihatsz a hónap közepén, hogy csak kapkodhatod a fejed! Nem lesz hiány ezúttal sem ingyenes hétvégi programokból, főként szombaton rukkol elő Hajdú-Bihar nagy felhozatallal. Lesz több vásár és gasztronómia köré szerveződő rendezvény is, aki pedig az álomesküvőjéről ábrándozik, most továbbléphet egy fázissal: akár egy nap alatt le is szervezheti az egészet. Mutatjuk részletesen a hétvégi kínálatot, válogass kedvedre!
Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban: vásárok is lesznek bőven a kínálatban
Ki korán kel, hatalmas kínálatra lel: termelői piac nyílik szombat reggel 8-tól Hajdúböszörményben, ahol a teljesség igénye nélkül rengeteg kézműves terméket (például szappanokat), lekvárt, szörpöt, sajtot, mézet süteményeket, tésztaféléket, savanyúságot, ásványkarkötőket és házilag füstölt húskészítményeket is lehet majd kapni. Egészen délig várja az érdeklődőket a termelői piac Hajdúböszörményben az Ady tér 10. szám alatt.
Aki inkább Debrecenben nézne szét, annak mindenképpen ajánljuk az Egyháztáji vásárt, ami szintén szombat reggel 8 órakor nyitja meg a kapuit az érdeklődők előtt. Itt – a böszörményi termelői piachoz hasonlóan – helyi termelők és kézművesek termékeit lehet megvásárolni. Még mindig a vásároknál maradva: a Csak Design Vásár is várja azokat a MÉLIUSZ Könyvtárban 11 és 18 óra között, akik szeretnének nézelődni, válogatni a helyi dizájnerek és a gasztronómiai vonal kínálatában.
Piac, gasztronómia, felvonulás és mulatság – mindez egyben vár ezen a településen!
Hegedűszó és harmonika ébreszti a kakaskukorékolás mellett a lakosokat szombat reggel: 8-kor rajtol a Kolbásztöltő Nap Tégláson, ahol még akár a reggelit is megejtheted! Lilahagymás zsíros kenyérrel és meleg teával fogadják a látogatókat, akiket zenével és jó hangulattal, na meg persze a látványosnak ígérkező kolbásztöltő versennyel tartanának a piacon. Akit nem csak a gasztronómia érdekel, 13 órától megtekintheti a fogatos-lovas felvonulást, ami a Pozsár Gyula utcáról indul, majd a Kossuth - Böszörményi - Szilágyi Erzsébet - Dózsa György utcánál folytatódik, ezután pedig visszafordulnak a temetőnél, és a polgármesteri hivatal elé érkeznek.
Nem tudod, hogyan fogjatok neki az esküvőszervezésnek, vagy éppen tele vagytok ötletekkel, és azokat kellene valahogy koncepcióba foglalni? Kiváló alkalom lehet erre az esküvői kiállítás Debrecenben, amit szombaton tartanak meg 10 és 16 óra között a Vágóhíd utcán, a Symphonia Étteremben (Lion Office Center, Dohánygyári Irodapark). Ezen a kiállításon egy helyen és személyesen lehet találkozni a környék legjobb esküvői szolgáltatóival, akár dátumok egyeztetésére és árajánlat-kérésre is biztosítanak lehetőséget.
