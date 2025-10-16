Vásár vásár hátán Hajdú-Biharban: átszakítják a plafont az ingyenes hétvégi programok, itt a lista!

Annyi rendezvényen ehetsz-ihatsz a hónap közepén, hogy csak kapkodhatod a fejed! Nem lesz hiány ezúttal sem ingyenes hétvégi programokból, főként szombaton rukkol elő Hajdú-Bihar nagy felhozatallal. Lesz több vásár és gasztronómia köré szerveződő rendezvény is, aki pedig az álomesküvőjéről ábrándozik, most továbbléphet egy fázissal: akár egy nap alatt le is szervezheti az egészet. Mutatjuk részletesen a hétvégi kínálatot, válogass kedvedre!

Kolbásztöltő nap is lesz az ingyenes hétvégi programok között

Forrás: Napló-archív

Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban: vásárok is lesznek bőven a kínálatban

Ki korán kel, hatalmas kínálatra lel: termelői piac nyílik szombat reggel 8-tól Hajdúböszörményben, ahol a teljesség igénye nélkül rengeteg kézműves terméket (például szappanokat), lekvárt, szörpöt, sajtot, mézet süteményeket, tésztaféléket, savanyúságot, ásványkarkötőket és házilag füstölt húskészítményeket is lehet majd kapni. Egészen délig várja az érdeklődőket a termelői piac Hajdúböszörményben az Ady tér 10. szám alatt.

Aki inkább Debrecenben nézne szét, annak mindenképpen ajánljuk az Egyháztáji vásárt, ami szintén szombat reggel 8 órakor nyitja meg a kapuit az érdeklődők előtt. Itt – a böszörményi termelői piachoz hasonlóan – helyi termelők és kézművesek termékeit lehet megvásárolni. Még mindig a vásároknál maradva: a Csak Design Vásár is várja azokat a MÉLIUSZ Könyvtárban 11 és 18 óra között, akik szeretnének nézelődni, válogatni a helyi dizájnerek és a gasztronómiai vonal kínálatában.

Kecsegtető kínálattal várnak a debreceni vásárok

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Piac, gasztronómia, felvonulás és mulatság – mindez egyben vár ezen a településen!

Hegedűszó és harmonika ébreszti a kakaskukorékolás mellett a lakosokat szombat reggel: 8-kor rajtol a Kolbásztöltő Nap Tégláson, ahol még akár a reggelit is megejtheted! Lilahagymás zsíros kenyérrel és meleg teával fogadják a látogatókat, akiket zenével és jó hangulattal, na meg persze a látványosnak ígérkező kolbásztöltő versennyel tartanának a piacon. Akit nem csak a gasztronómia érdekel, 13 órától megtekintheti a fogatos-lovas felvonulást, ami a Pozsár Gyula utcáról indul, majd a Kossuth - Böszörményi - Szilágyi Erzsébet - Dózsa György utcánál folytatódik, ezután pedig visszafordulnak a temetőnél, és a polgármesteri hivatal elé érkeznek.