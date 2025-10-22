Az ingyenes programok hosszú hétvégéje jön Hajdú-Biharban! Ezért a listáért a nyár is sírva könyörögne!

Ha különleges új ízekre vágyik valaki, ajánljuk a „Csak nyúl” fesztivált, amelyet Debrecenben, a Józsapark mögötti területen rendeznek meg a Tócó-partján október 25-én, szombaton 10-21 óra között. A színpadi programok között szerepel a Táncoló Talpak Tánccsoport, emellett a Kincsesláda Kreatív Stúdió kézműves termékeiből is vásárolhatnak az érdeklődők. Idén pedig nyúlfőzőversenyen is megmérettethetik magukat a bátrak. Valódi családi rendezvényre lehet számítani, hisz a legkisebbeket is különféle programokkal csábítják: lesz kincskeresés, arcfestés és csillámtetoválás és pónilovagoltatás is.

A halloweeni borzongás kedvelőinek is kínál programot a hosszú hétvége

Debrecenben október 24-én, péntek este 17 órától veszi kezdetét az egyik legvártabb ingyenes őszi esemény, a Halloween Utcafesztivál. A Batthyány utca igazi „szellemvárossá” alakul: minden korosztályt várnak a tematikus programok, finomságok és dekorációk.

A kávézók, bárok és éttermek különleges halloweeni kínálattal készülnek, a gyerekek édességvadászatra indulhatnak, a felnőttek pedig élvezhetik az utca nyüzsgő, mégis borzongató hangulatát. Aki szereti az őszi esték laza városi pezsgését, itt biztosan otthon érzi majd magát.

Ezen a hétvégén már Halloween-i programok is várják az érdeklődőket

Október 25-én Tégláson is egy nem mindennapi eseménnyel várják az érdeklődőket: a Bátrak Éjszakája névre keresztelt rendezvény színes és vidám programokat kínál. A délután 15 órakor kezdődő „TÖKJÓ” családi tökfaragáson a résztvevőknek a tököt ingyenesen biztosítják, ehhez persze előzetes regisztráció szükséges. Az izgalmak azonban itt még nem érnek véget: 17 és 19 óra között a „Horror pince” nevű csoportos kincskereső játékon vehetnek részt a legbátrabbak, emellett „Csokit vagy csalunk” elnevezésű élményfutás is lesz, három korosztály számára. A délutáni programok során fellép több táncegyesület, majd a Karmazsin csigák tűzzsonglőr show kápráztatja el a közönséget. A programokra érdemes jelmezben érkezni a hangulat fokozása érdekében.

