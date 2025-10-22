október 22., szerda

Előd névnap

+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Az ingyenes programok hosszú hétvégéje jön Hajdú-Biharban! Ezért a listáért a nyár is sírva könyörögne!

Címkék#programajánló#ingyenes#Hajdú-Bihar

Vidéki hagyományőrző élményekre vágysz? Vagy esetleg már a halloweeni borzongást vennéd előtérbe? Mutatjuk az ingyenes hétvégi programokat Hajdú-Biharban!

Molnár Nikolett

Nem lesz hiány ezúttal sem az ingyenes programokból, a hosszú hétvége különösen ígéretesnek tűnik Hajdú-Biharban: a vármegyében egymást érik a hangulatos őszi és halloweeni rendezvények. Az utcák megtelnek beöltözött fiatalokkal, régiségek között lehet barangolni, de a természet szerelmeseinek is kihagyhatatlan programokkal kecsegtet a négynapos pihenő – a városi pezsgés és a pusztai nyugalom most kéz a kézben jár. Mutatjuk részletesen az ingyenes hétvégi programok kínálatát, válogass kedvedre!

A Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep és Darufesztivál kihagyhatatlan az ingyenes hétvégi programok között Hajdú-Biharban
A Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep és Darufesztivál kihagyhatatlan az ingyenes hétvégi programok között Hajdú-Biharban
Forrás:  Napló-archív

Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban

Igazán kihagyhatatlan élmény várja a természet és a hagyományok szerelmeseit október 25-én, szombaton: a Hortobágyon a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepet és Darufesztivált tartják reggel 8-tól egész nap a Vásártéren. A pásztorok ilyenkor terelik vissza jószágaikat a téli szálláshelyeikre – ménes, gulya és bivalyfogatok vonulnak át látványosan a Kilenclyukú hídon, szinte „testközelből” ismerkedhetnek meg velük az érdeklődők.

A program nemcsak hagyományőrző bemutató, hanem valódi időutazás a hortobágyi élet világába: a vásártér megtelik kézműves standokkal, népzenei műsorokkal és illatozó bográcsos ételekkel. A Darufesztivál részeként a természetkedvelők túrákon figyelhetik meg a naplementében vonuló darvakat – egyedülálló látvány, amit évente csak egyszer élhetünk át.

Október 24–25. között a hajdúszoboszlói Szent István parkban kel életre a múlt század! A Pávai Fesztiválon szabályosan visszautazhatunk az időben: 

jön a Vintage Dolls Akusztik, a Louis Armstrong show, legendás rock and roll slágerek, és a Kackiás Verklis is színesíti a hangulatot. De Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing is fellép, a vendégük pedig nem más lesz, mint Király Viktor.

Lesznek érdekességek a zenei programokon túl is: mobil szabadulószoba, flippergépek és kézműves kuckó. De ezeken túl még számos meglepetés és különleges program várja az érdeklődőket, az egész családnak garantálják a szervezők a felejthetetlen élményt!

Aki inkább a cívisvárosban nézne szét, annak ajánljuk a Nagyerdei Stadion parkolójában megrendezendő Debreceni Régiségvásárt. Ez egy nyugodtabb, de annál érdekesebb programmal vonzza a látogatókat, hiszen már kora reggel megkezdődik az alkudozás és a kincsvadászat. Antik bútorok, festmények, porcelánok, ékszerek és könyvek sorakoznak a standokon – a helyszín igazi időutazás a múltba. Sokak számára a vásár nemcsak gyűjtőhely, hanem egy hangulatos közösségi esemény is, ahol a régi tárgyak történetei új gazdára találnak. 

Ha különleges új ízekre vágyik valaki, ajánljuk a „Csak nyúl” fesztivált, amelyet Debrecenben, a Józsapark mögötti területen rendeznek meg a Tócó-partján október 25-én, szombaton 10-21 óra között. A színpadi programok között szerepel a Táncoló Talpak Tánccsoport, emellett a Kincsesláda Kreatív Stúdió kézműves termékeiből is vásárolhatnak az érdeklődők. Idén pedig nyúlfőzőversenyen is megmérettethetik magukat a bátrak. Valódi családi rendezvényre lehet számítani, hisz a legkisebbeket is különféle programokkal csábítják: lesz kincskeresés, arcfestés és csillámtetoválás és pónilovagoltatás is. 

A halloweeni borzongás kedvelőinek is kínál programot a hosszú hétvége

Debrecenben október 24-én, péntek este 17 órától veszi kezdetét az egyik legvártabb ingyenes őszi esemény, a Halloween Utcafesztivál. A Batthyány utca igazi „szellemvárossá” alakul: minden korosztályt várnak a tematikus programok, finomságok és dekorációk. 

A kávézók, bárok és éttermek különleges halloweeni kínálattal készülnek, a gyerekek édességvadászatra indulhatnak, a felnőttek pedig élvezhetik az utca nyüzsgő, mégis borzongató hangulatát. Aki szereti az őszi esték laza városi pezsgését, itt biztosan otthon érzi majd magát. 

MJA_9095
Ezen a hétvégén már Halloween-i programok is várják az érdeklődőket
Fotó: Illusztráció: MW-archív

Október 25-én Tégláson is egy nem mindennapi eseménnyel várják az érdeklődőket: a Bátrak Éjszakája névre keresztelt rendezvény színes és vidám programokat kínál. A délután 15 órakor kezdődő „TÖKJÓ” családi tökfaragáson a résztvevőknek a tököt ingyenesen biztosítják, ehhez persze előzetes regisztráció szükséges. Az izgalmak azonban itt még nem érnek véget: 17 és 19 óra között a „Horror pince” nevű csoportos kincskereső játékon vehetnek részt a legbátrabbak, emellett „Csokit vagy csalunk” elnevezésű élményfutás is lesz, három korosztály számára. A délutáni programok során fellép több táncegyesület, majd a Karmazsin csigák tűzzsonglőr show kápráztatja el a közönséget. A programokra érdemes jelmezben érkezni a hangulat fokozása érdekében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Október 25-én és 26-án pedig érdemes ellátogatni a debreceni Halloween Parkba, ahol „Az elfelejtett kastély” kapui nyílnak meg a látogatók előtt. A nappali órákban a gyerekeké a terep – lesz kézműveskedés, tökfaragás, és családbarát kalandok –, estére viszont a helyszín átalakul egy valódi horror-élménnyé. A felnőttek egy sötétebb, izgalmasabb programon vehetnek részt, ahol színészek, effektek és rejtett feladatok teszik teljessé a borzongató élményt. A Halloween Park ideális választás azoknak, akik egy kis adrenalint is szeretnének csempészni az ünnepi hétvégébe. Fontos viszont tudni, hogy a belépés jegyváltáshoz kötött, a jegyek korlátozott számban kaphatóak. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu