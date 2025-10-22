1 órája
Az ingyenes programok hosszú hétvégéje jön Hajdú-Biharban! Ezért a listáért a nyár is sírva könyörögne!
Vidéki hagyományőrző élményekre vágysz? Vagy esetleg már a halloweeni borzongást vennéd előtérbe? Mutatjuk az ingyenes hétvégi programokat Hajdú-Biharban!
Nem lesz hiány ezúttal sem az ingyenes programokból, a hosszú hétvége különösen ígéretesnek tűnik Hajdú-Biharban: a vármegyében egymást érik a hangulatos őszi és halloweeni rendezvények. Az utcák megtelnek beöltözött fiatalokkal, régiségek között lehet barangolni, de a természet szerelmeseinek is kihagyhatatlan programokkal kecsegtet a négynapos pihenő – a városi pezsgés és a pusztai nyugalom most kéz a kézben jár. Mutatjuk részletesen az ingyenes hétvégi programok kínálatát, válogass kedvedre!
Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban
Igazán kihagyhatatlan élmény várja a természet és a hagyományok szerelmeseit október 25-én, szombaton: a Hortobágyon a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepet és Darufesztivált tartják reggel 8-tól egész nap a Vásártéren. A pásztorok ilyenkor terelik vissza jószágaikat a téli szálláshelyeikre – ménes, gulya és bivalyfogatok vonulnak át látványosan a Kilenclyukú hídon, szinte „testközelből” ismerkedhetnek meg velük az érdeklődők.
A program nemcsak hagyományőrző bemutató, hanem valódi időutazás a hortobágyi élet világába: a vásártér megtelik kézműves standokkal, népzenei műsorokkal és illatozó bográcsos ételekkel. A Darufesztivál részeként a természetkedvelők túrákon figyelhetik meg a naplementében vonuló darvakat – egyedülálló látvány, amit évente csak egyszer élhetünk át.
Jön az ősz egyik legjobban várt hajdú-bihari eseménye, minden tudnivaló egy helyen
Október 24–25. között a hajdúszoboszlói Szent István parkban kel életre a múlt század! A Pávai Fesztiválon szabályosan visszautazhatunk az időben:
jön a Vintage Dolls Akusztik, a Louis Armstrong show, legendás rock and roll slágerek, és a Kackiás Verklis is színesíti a hangulatot. De Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing is fellép, a vendégük pedig nem más lesz, mint Király Viktor.
Lesznek érdekességek a zenei programokon túl is: mobil szabadulószoba, flippergépek és kézműves kuckó. De ezeken túl még számos meglepetés és különleges program várja az érdeklődőket, az egész családnak garantálják a szervezők a felejthetetlen élményt!
Aki inkább a cívisvárosban nézne szét, annak ajánljuk a Nagyerdei Stadion parkolójában megrendezendő Debreceni Régiségvásárt. Ez egy nyugodtabb, de annál érdekesebb programmal vonzza a látogatókat, hiszen már kora reggel megkezdődik az alkudozás és a kincsvadászat. Antik bútorok, festmények, porcelánok, ékszerek és könyvek sorakoznak a standokon – a helyszín igazi időutazás a múltba. Sokak számára a vásár nemcsak gyűjtőhely, hanem egy hangulatos közösségi esemény is, ahol a régi tárgyak történetei új gazdára találnak.
Ha különleges új ízekre vágyik valaki, ajánljuk a „Csak nyúl” fesztivált, amelyet Debrecenben, a Józsapark mögötti területen rendeznek meg a Tócó-partján október 25-én, szombaton 10-21 óra között. A színpadi programok között szerepel a Táncoló Talpak Tánccsoport, emellett a Kincsesláda Kreatív Stúdió kézműves termékeiből is vásárolhatnak az érdeklődők. Idén pedig nyúlfőzőversenyen is megmérettethetik magukat a bátrak. Valódi családi rendezvényre lehet számítani, hisz a legkisebbeket is különféle programokkal csábítják: lesz kincskeresés, arcfestés és csillámtetoválás és pónilovagoltatás is.
A halloweeni borzongás kedvelőinek is kínál programot a hosszú hétvége
Debrecenben október 24-én, péntek este 17 órától veszi kezdetét az egyik legvártabb ingyenes őszi esemény, a Halloween Utcafesztivál. A Batthyány utca igazi „szellemvárossá” alakul: minden korosztályt várnak a tematikus programok, finomságok és dekorációk.
A kávézók, bárok és éttermek különleges halloweeni kínálattal készülnek, a gyerekek édességvadászatra indulhatnak, a felnőttek pedig élvezhetik az utca nyüzsgő, mégis borzongató hangulatát. Aki szereti az őszi esték laza városi pezsgését, itt biztosan otthon érzi majd magát.
Október 25-én Tégláson is egy nem mindennapi eseménnyel várják az érdeklődőket: a Bátrak Éjszakája névre keresztelt rendezvény színes és vidám programokat kínál. A délután 15 órakor kezdődő „TÖKJÓ” családi tökfaragáson a résztvevőknek a tököt ingyenesen biztosítják, ehhez persze előzetes regisztráció szükséges. Az izgalmak azonban itt még nem érnek véget: 17 és 19 óra között a „Horror pince” nevű csoportos kincskereső játékon vehetnek részt a legbátrabbak, emellett „Csokit vagy csalunk” elnevezésű élményfutás is lesz, három korosztály számára. A délutáni programok során fellép több táncegyesület, majd a Karmazsin csigák tűzzsonglőr show kápráztatja el a közönséget. A programokra érdemes jelmezben érkezni a hangulat fokozása érdekében.
Október 25-én és 26-án pedig érdemes ellátogatni a debreceni Halloween Parkba, ahol „Az elfelejtett kastély” kapui nyílnak meg a látogatók előtt. A nappali órákban a gyerekeké a terep – lesz kézműveskedés, tökfaragás, és családbarát kalandok –, estére viszont a helyszín átalakul egy valódi horror-élménnyé. A felnőttek egy sötétebb, izgalmasabb programon vehetnek részt, ahol színészek, effektek és rejtett feladatok teszik teljessé a borzongató élményt. A Halloween Park ideális választás azoknak, akik egy kis adrenalint is szeretnének csempészni az ünnepi hétvégébe. Fontos viszont tudni, hogy a belépés jegyváltáshoz kötött, a jegyek korlátozott számban kaphatóak.
