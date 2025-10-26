Új idősotthon létesülhet a debreceni belvárosban – fotóval

Ingyenesen átruházza az önkormányzat a Debreceni Zsidó Hitközség és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére a Bajcsy-Zsilinszky utca 33. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát, ha a javaslatra igennel szavaz a közgyűlés az október 30-ai ülésén.

A Debreceni Zsidó Hitközség idősek otthonát alakítana ki az ingatlanon

Mint az előterjesztés emlékeztet, tavaly decemberben a képviselő-testület úgy döntött, ingyenes hasznosításba adja az ingatlant – a kiürítését követően – a Debreceni Zsidó Hitközség részére egyházi hitéleti feladatai, valamint az általa végzett közfeladat (szociális szolgáltatások és ellátások) ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából. Az ingyenes hasznosításba adásra vonatkozó megállapodás megkötésére még nem került sor.

A szóban forgó ingatlan utcafronti épületében 4 lakás található, melyek közül egy lakás a bérlők által lakott, a bérlőkkel az egyeztetés folyamatban van. A hátsó részen van egy 30 éve kiürített, bontandó épület, mely korábban egy lakást foglalt magában.

Idősek otthona működhet majd az ingatlanban

A Debreceni Zsidó Hitközség és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Bajcsy-Zsilinszky utca 33. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adása iránt egyházi hitéleti feladatai, valamint az általa végzett szociális közfeladat ellátása érdekében. A Debreceni Zsidó Hitközség 8/10-ed tulajdoni hányad, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 2/10 tulajdoni hányad arányban szeretné tulajdonba kapni az ingatlant.

A kérelmezők megerősítve korábbi szándékukat, továbbra is egy egyházi üzemeltetésű idősek otthonát kívánnak megvalósítani ott. Az ingatlan önkormányzati közfeladat ellátásához nem szükséges.

Az előterjesztés azt javasolja, a kérelmezők azzal a feltétellel kapják meg az ingatlant, hogy annak teljes körű felújítását 2029. december 30-ig kötelesek elvégezni. A birtokbaadás két lépcsőben valósulhat meg: az üres lakásoké a szerződés aláírását követően azonnal, a bérlők által jelenleg még lakott lakásé annak kiürítését követően.

