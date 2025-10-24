Ehhez lakáshitel sem kell: egy használt autó áráért is lehet házhoz jutni Hajdú-Biharban

Lakásvásárlás előtt a legtöbben ingatlanértékesítési portálokon, Facebook-csoportokban tájékozódnak a kínálatról, pedig nem biztos, hogy ezeken a helyeken bukkanhatunk a legjobb ajánlatokra. Noha távol áll a mindkét fél számára boldog adásvételi szerződéstől, de tény, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elektronikus ingatlan árverési oldalán áron alul juthatunk házhoz vagy telekhez. Szomorú tény, hogy cikkünk megírásakor Hajdú-Biharban 107 azonnal beköltözhető ingatlan szerepelt a portálon, ahogy az is elkeserítő adat, hogy az árverési hirdetmények alapján a legtöbb esetben kölcsöntartozás miatt kerültek a végrehajtási kar elé a házak. Bár ezek egy része osztott tulajdonú, mi azokat a legolcsóbb ajánlatokat válogattuk össze a vármegyéből, melyek tehermentesek, és a teljes tulajdoni hányadot megkapja a nyertes ajánlattevő.

Ez a nádudvari ház is szerepel az ingatlan árverési listán

Forrás: arveres.mbvk.hu

A legolcsóbb házat Bárándon találtuk. Az 1170 négyzetméteres telken álló, fa tetőszerkezetes, cserépfedésű lakóépület 800 ezer forintos kezdőlicittel indul. Hasonló paraméterekkel került fel az árverési listára egy Hajdúhadház déli szélén lévő ingatlan. A földes útról megközelítő telken egy elhanyagolt állapotú téglaház található, és akár egymillió forintért a tulajdonosává válhatunk. Ugyanennyi pénzért nyíradonyi lakosok is lehetünk, szintén a település kieső részén árvereznek el ugyanis egy bontásra érett épületet.

Néhány milliós tételek az ingatlan árverési oldalon

Konyáron másfél millió forintos kikiáltási áron juthatunk hozzá egy 50 négyzetméteres, kétszobás házhoz. Ezért az összegért Nagyrábé határában is találhatunk ingatlant a listában. Kerítés nincs, a szilikát falazatú ház ráadásul nem is alápincézett, a szobák és a mellékhelyiségek azonban beton burkolatot kaptak. Habár mindezek a házak nélkülözik a luxust, de legalább telekárban hozzájuthatunk egy ingatlanhoz.

Konyáron is kínálnak olcsó házat

Forrás: az arveres.mbvk.hu alapján: Google Térkép

Bodaszőlőn egymillió 800 ezer forintért lehet a miénk sikeres licit esetén egy telek. Habár épület nem található rajta, így legalább a bontási költségektől mentesülünk.

Hosszúpályiban egy 40 négyzetméteres vályogházat kétmilliós kikiáltási áron kínálnak. Aszfaltos úton, a központhoz közel található ingatlan szépséghibája, hogy csak a villany van bevezetve a telekre. Valamennyi közművel rendelkezik ellenben az a körösszakáli ház, amely kétmillió kétszáz ezer forintról indul. A 100 négyzetméteres épületben három szoba, egy konyha, egy fürdőszoba és egy kamra is található. Remek vétel lehet annak, akinek nem gond, hogy a bejárás körülményes Debrecenbe.