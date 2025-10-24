49 perce
Ehhez lakáshitel sem kell: egy használt autó áráért is lehet házhoz jutni Hajdú-Biharban
Végrehajtás alatt álló házak között válogattunk, a legolcsóbbakra fókuszálva. Az ingatlan árverési portálon már egymillióért is vásárolhatunk olyan épületet, amely kompromisszumok árán ugyan, de költözhető állapotban van.
Lakásvásárlás előtt a legtöbben ingatlanértékesítési portálokon, Facebook-csoportokban tájékozódnak a kínálatról, pedig nem biztos, hogy ezeken a helyeken bukkanhatunk a legjobb ajánlatokra. Noha távol áll a mindkét fél számára boldog adásvételi szerződéstől, de tény, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elektronikus ingatlan árverési oldalán áron alul juthatunk házhoz vagy telekhez. Szomorú tény, hogy cikkünk megírásakor Hajdú-Biharban 107 azonnal beköltözhető ingatlan szerepelt a portálon, ahogy az is elkeserítő adat, hogy az árverési hirdetmények alapján a legtöbb esetben kölcsöntartozás miatt kerültek a végrehajtási kar elé a házak. Bár ezek egy része osztott tulajdonú, mi azokat a legolcsóbb ajánlatokat válogattuk össze a vármegyéből, melyek tehermentesek, és a teljes tulajdoni hányadot megkapja a nyertes ajánlattevő.
A legolcsóbb házat Bárándon találtuk. Az 1170 négyzetméteres telken álló, fa tetőszerkezetes, cserépfedésű lakóépület 800 ezer forintos kezdőlicittel indul. Hasonló paraméterekkel került fel az árverési listára egy Hajdúhadház déli szélén lévő ingatlan. A földes útról megközelítő telken egy elhanyagolt állapotú téglaház található, és akár egymillió forintért a tulajdonosává válhatunk. Ugyanennyi pénzért nyíradonyi lakosok is lehetünk, szintén a település kieső részén árvereznek el ugyanis egy bontásra érett épületet.
Néhány milliós tételek az ingatlan árverési oldalon
Konyáron másfél millió forintos kikiáltási áron juthatunk hozzá egy 50 négyzetméteres, kétszobás házhoz. Ezért az összegért Nagyrábé határában is találhatunk ingatlant a listában. Kerítés nincs, a szilikát falazatú ház ráadásul nem is alápincézett, a szobák és a mellékhelyiségek azonban beton burkolatot kaptak. Habár mindezek a házak nélkülözik a luxust, de legalább telekárban hozzájuthatunk egy ingatlanhoz.
Bodaszőlőn egymillió 800 ezer forintért lehet a miénk sikeres licit esetén egy telek. Habár épület nem található rajta, így legalább a bontási költségektől mentesülünk.
Hosszúpályiban egy 40 négyzetméteres vályogházat kétmilliós kikiáltási áron kínálnak. Aszfaltos úton, a központhoz közel található ingatlan szépséghibája, hogy csak a villany van bevezetve a telekre. Valamennyi közművel rendelkezik ellenben az a körösszakáli ház, amely kétmillió kétszáz ezer forintról indul. A 100 négyzetméteres épületben három szoba, egy konyha, egy fürdőszoba és egy kamra is található. Remek vétel lehet annak, akinek nem gond, hogy a bejárás körülményes Debrecenbe.
Két és fél milliós kikiáltási áron Komádiban, Nyírmártonfalván és Nádudvaron is szerepelnek lakóházak. Hárommillióért pedig Szerep, Biharnagybajom, Kaba vagy épp Egyek szélén találhatunk új otthonra. Ez ráadásul csak a végrehajtó vagy a bíróság által becsült érték, mivel a cikk megszületésekor egyiken sem volt licit, akár kevesebb összegért is elvihetőek az ingatlanok, a minimál ár ugyanis gyakran lényegesen alacsonyabb.
Egy nádudvari vályogház például 4 milliós kikiáltási áron szerepel, a minimum ára azonban ennek mindössze a fele, és pontosan ennyiért is licitált már rá az első érdeklődő. Ezzel szemben egy egyeki, illetve egy hajdúböszörményi ingatlan 4 milliós kikiáltási árához képes tíz százalékkal kevesebb a legkisebb lehetséges vételár.
Nem csak ingatlanokra licitálhatunk ilyen módon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus árverési oldalán számos ingóságra bukkanhatunk. Legutóbb a legjobb járműfogásokat gyűjtöttük össze.
