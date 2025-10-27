1 órája
A piaci ár alatt vennél családi házat Debrecen környékén? Átlapoztuk helyetted az árverési portált
Ha nem befektetésnek szánnád, hanem azonnal költözhető, tűrhető állapotú házakra vadászol, de nincs 50 milliód, érdekelhetnek ezek az ajánlatok. A végrehajtói kar legkedvezőbb ingatlan árverései közül válogattunk.
Aki Debrecenben vagy a környező településeken szeretne házat vásárolni, bizonyára szembesült már a lakáspiac kiábrándító valóságával, hogy bizony panelházként tornyosulnak a feje felé az árak. Ha nem áll rendelkezésre az 50-100 millió forint, a lehetőségek bizony elég szűkek, így kompromisszumra lesz szükség. A Haon időnként átnézi a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elektronikus ingatlan árverési oldalán található ajánlatokat.
Néhány nappal ezelőtti írásunkban a legolcsóbb hajdú-bihari ingatlanokat vettük nagyító alá. Habár mindössze néhány millió forintért is találtunk házakat kisebb településeken, ezek főleg bontásra váró, elhanyagolt állapotú épületek, ráadásul a Google Térkép segítségével barangolva a környékbeli házakról sem sugárzik a maximalizmus. De legalább nagyon olcsók.
Ezúttal viszont olyan ingatlanokat válogattunk ki, amelyek valóban költözhető állapotban vannak, esetleg felújításra szorulnak. Azoknak a személyeknek, családoknak lehet ideális választás, akiknek a munkába járás miatt fontos a vármegyeszékhely közelsége, így Debrecenben, vagy legalábbis könnyen elérhető távolságra találhatóak.
Kizárólag azokat az árverés alatt álló házakat és lakásokat kerestük, amelyek tehermentesek, és 1/1-es teljes tulajdoni hányaddal rendelkezünk nyertes ajánlattevőként, tehát akár azonnal beköltözhetünk. Ez alól ebben a cikkünkben egy debreceni házrész lesz a kivétel.
Ingatlan árverésen szereplő házak a vármegye szívében
Debrecenben legolcsóbban 29 millió forintos kikiáltási áron bukkantunk egy Hatvan utcai társasházi lakásra a Tisza István utca és a Nyugati utca közötti részen. A 43 négyzetméteres ingatlannak mindössze a bejárati ajtajáról tettek közzé fényképet a portálon, ez alapján láthatóan felújításra szorul, azonban jó hír lehet, hogy nincs bent lakó személy, akinek ki kellene költöznie.
Ennél lényegesen többe kerül az a Pacsirta utcai házrész, amelyet legkevesebb 50 millió forintért vehetünk birtokba. A kérdéses ingatlannak az utcafronti része eladó, egy kétszobás, 60 négyzetméteres épület, amely közös udvaron osztozik a többi lakóval.
Habár a Debrecen táblán kívülre kell költöznünk, viszont alig néhány perc autóútnyira, Hajdúsámson déli részén is találtunk egy 65 négyzetméteres házat. A 19 és fél millió forintról induló árú ingatlanban egy szoba, egy nappali, egy fürdőszoba és egy folyosó található. A szépséghibája a leírás alapján az, hogy mindössze a vezetékes víz, a csatorna és a villany van bekötve, így a gáz bevezetéséről magunknak kell gondoskodnunk vagy alternatív megoldást kell találni a fűtésre és a főzésre.
Ehhez lakáshitel sem kell: egy használt autó áráért is lehet házhoz jutni Hajdú-Biharban
Hajdúhadházra kérhetjük a lakcímkártyánkat, amennyiben sikeresen ígérünk rá a 22 milliós minimum árú, csaknem 90 négyzetméteres családi házra. A téglaépítésű, palatetős épületre valószínűleg költenünk kell majd még. A településen maradva, némileg közelebb a központhoz 18 millióról indul egy árverezésre váró ház. Kisebb telekkel, vályogfalazattal rendelkezik, amelyen szigetelés sincs, de az ár talán kárpótolhatja az új tulajdonost.
Valamivel közelebb Debrecenhez, a Bocskaikertben is hirdetnek házat a végrehajtói kar oldalán. Habár árban lényegesen magasabb, de a 150 négyzetméteres, 20 éves épület a hirdetmény alapján jó állapotban van: egy nappali, egy konyha, egy étkező, két hálószoba és egy dolgozószoba is helyet kapott benne. Legkevesebb 92 millió forinttól vehetjük birtokba.
Debrecentől távolabb, de még mindig városiként
Hajdúszoboszló nyugati részén 49 és fél millió forintos minimum áron árvereznek el egy 250 négyzetméteres családi házat, melyben öt szoba, nappali, konyha, kamra, négy fürdőszoba található. A padlóját mázas kerámiával és parkettával burkolták, pincével és egy beépítetlen padlással is rendelkezik.
Debrecentől ugyan távolabb találhatóak, azonban említésre méltóak a következő ajánlatok. Nádudvar főutcáján található például az a 4 szobás ház, amely 18 és fél millió forintos minimum áron került az árverési tételek közé. A leírás szerint a 140 négyzetméteres épület jó állapotban van, és a közművek is teljesen ki vannak építve. Hasonló adottságokkal válhat otthonává egy családnak a 25 és fél millió forintos kezdőárról induló polgári ház, a 40 éves épületben 4 szoba található étkezővel, konyhával, és még egy garázst is birtokolhatunk. Jó vétel lehet ezen felül a püspökladányi 87 négyzetméteres ház is, a háromszobás épület 30 millió forintos minimum áron szerepel a listában.
Aki komolyan fontolgatja a vásárlást, az árverési oldalon több találatra is bukkanhat. A végrehajtói portálon jellemzően az árverésre váró házak pontos címét is feltüntetik, így bármikor megtekinthetjük a kiszemelt házat. Ha belülről is szeretnénk látni, a megadott telefonszámon érdeklődhetünk.
Aki viszont Otthon Startban vagy más lakáshitel-konstrukcióban gondolkodik, ne élje bele magát a költözésbe. Banki hitel ugyanis az árverezett házakra nem vehető igénybe (vagy csak nagyon ritka esetben). A nyertes ajánlattevőnek ugyanis általában rövid idő áll rendelkezésre a teljes vételár folyósítására, valamint a hitelintézet nem tudja garantáltan elvégezni az értékbecslést.
Ha mégis adott a lehetőség, általában az ingatlan állapota miatt egy alacsonyabb értéket állapít meg, ami miatt lényegesen több önerőre lehet szükségünk.
