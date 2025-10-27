A piaci ár alatt vennél családi házat Debrecen környékén? Átlapoztuk helyetted az árverési portált

Aki Debrecenben vagy a környező településeken szeretne házat vásárolni, bizonyára szembesült már a lakáspiac kiábrándító valóságával, hogy bizony panelházként tornyosulnak a feje felé az árak. Ha nem áll rendelkezésre az 50-100 millió forint, a lehetőségek bizony elég szűkek, így kompromisszumra lesz szükség. A Haon időnként átnézi a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elektronikus ingatlan árverési oldalán található ajánlatokat.

Ez a hajdúhadházi lakás 22 millió forintról indul

Forrás: Az MBVK adatai alapján a Google Térképről letöltve

Néhány nappal ezelőtti írásunkban a legolcsóbb hajdú-bihari ingatlanokat vettük nagyító alá. Habár mindössze néhány millió forintért is találtunk házakat kisebb településeken, ezek főleg bontásra váró, elhanyagolt állapotú épületek, ráadásul a Google Térkép segítségével barangolva a környékbeli házakról sem sugárzik a maximalizmus. De legalább nagyon olcsók.

Ezúttal viszont olyan ingatlanokat válogattunk ki, amelyek valóban költözhető állapotban vannak, esetleg felújításra szorulnak. Azoknak a személyeknek, családoknak lehet ideális választás, akiknek a munkába járás miatt fontos a vármegyeszékhely közelsége, így Debrecenben, vagy legalábbis könnyen elérhető távolságra találhatóak.

Kizárólag azokat az árverés alatt álló házakat és lakásokat kerestük, amelyek tehermentesek, és 1/1-es teljes tulajdoni hányaddal rendelkezünk nyertes ajánlattevőként, tehát akár azonnal beköltözhetünk. Ez alól ebben a cikkünkben egy debreceni házrész lesz a kivétel.

Ingatlan árverésen szereplő házak a vármegye szívében

Debrecenben legolcsóbban 29 millió forintos kikiáltási áron bukkantunk egy Hatvan utcai társasházi lakásra a Tisza István utca és a Nyugati utca közötti részen. A 43 négyzetméteres ingatlannak mindössze a bejárati ajtajáról tettek közzé fényképet a portálon, ez alapján láthatóan felújításra szorul, azonban jó hír lehet, hogy nincs bent lakó személy, akinek ki kellene költöznie.

Ez a hajdúsámsoni ház is kalapács alá kerül az ingatlan árverésen

Forrás: Az MBVK adatai alapján a Google Térképről letöltve

Ennél lényegesen többe kerül az a Pacsirta utcai házrész, amelyet legkevesebb 50 millió forintért vehetünk birtokba. A kérdéses ingatlannak az utcafronti része eladó, egy kétszobás, 60 négyzetméteres épület, amely közös udvaron osztozik a többi lakóval.