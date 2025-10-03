1 órája
Szívhez szóló ünnepséggel köszöntötték az időseket Nyíracsádon
Meghitt pillanatok, szívhez szóló gondolatok és dalcsokrok tették emlékezetessé az ünnepséget.
Az Idősek Napja alkalmából bensőséges hangulatú ünnepséget tartottak Nyíracsádon, ahol az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ lakóit köszöntötték – olvasható a település Facebook-oldalán.
Bródi Róbert Tamás polgármester ünnepi beszéde után Tóth Elek parókus atya emlékeztette a szépkorúakat: most is fontos küldetésük van, hiszen imáikkal gyermekeikért, unokáikért és a világ jobbá válásáért tehetnek a legtöbbet. A rendezvényen külön köszöntötték Ternován Jánosné Erzsike nénit is, aki tavaly ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A családias megemlékezést a Nyíracsádi Népdalkör dalcsokrai tették emlékezetessé.