október 3., péntek

Helga névnap

10°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Köszöntés

1 órája

Szívhez szóló ünnepséggel köszöntötték az időseket Nyíracsádon

Címkék#köszöntés#idősek napja#nyíracsád

Meghitt pillanatok, szívhez szóló gondolatok és dalcsokrok tették emlékezetessé az ünnepséget.

Haon.hu

Az Idősek Napja alkalmából bensőséges hangulatú ünnepséget tartottak Nyíracsádon, ahol az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ lakóit köszöntötték – olvasható a település Facebook-oldalán.

Idősek Napja alkalmából bensőséges hangulatú ünnepséget tartottak Nyíracsádon
Idősek Napja alkalmából bensőséges hangulatú ünnepséget tartottak Nyíracsádon
Forrás: Facebook / Nyíracsád község - official

Bródi Róbert Tamás polgármester ünnepi beszéde után Tóth Elek parókus atya emlékeztette a szépkorúakat: most is fontos küldetésük van, hiszen imáikkal gyermekeikért, unokáikért és a világ jobbá válásáért tehetnek a legtöbbet. A rendezvényen külön köszöntötték Ternován Jánosné Erzsike nénit is, aki tavaly ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A családias megemlékezést a Nyíracsádi Népdalkör dalcsokrai tették emlékezetessé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu