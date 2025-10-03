Szívhez szóló ünnepséggel köszöntötték az időseket Nyíracsádon

Az Idősek Napja alkalmából bensőséges hangulatú ünnepséget tartottak Nyíracsádon, ahol az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ lakóit köszöntötték – olvasható a település Facebook-oldalán.

Forrás: Facebook / Nyíracsád község - official

Bródi Róbert Tamás polgármester ünnepi beszéde után Tóth Elek parókus atya emlékeztette a szépkorúakat: most is fontos küldetésük van, hiszen imáikkal gyermekeikért, unokáikért és a világ jobbá válásáért tehetnek a legtöbbet. A rendezvényen külön köszöntötték Ternován Jánosné Erzsike nénit is, aki tavaly ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A családias megemlékezést a Nyíracsádi Népdalkör dalcsokrai tették emlékezetessé.