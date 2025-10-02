október 2., csütörtök

1 órája

Új hagyomány született Mikepércsen: megható ünneppel köszöntötték az időseket – fotókkal

Zsúfolásig telt meg a Wass Albert Kultúrház, ahol az első Idősek Napján a község apraja-nagyja együtt tisztelgett a szépkorúak előtt.

Haon.hu

Idősek napja: A Wass Albert Kultúrház adott otthont annak az ünnepi rendezvénynek, amelyet a Mikepércs Községi Önkormányzat és az Aranytölgy Idősek Nappali Ellátása közösen szervezett az idősek tiszteletére. Az eseményt – melyre minden 65 év feletti lakos meghívást kapott – kivételes érdeklődés övezte: mintegy 150 fő jelezte részvételét, és a helyszín zsúfolásig megtelt – tudatta portálunkkal a Mikepércs Községi Önkormányzat.

Idősek napja alkalmából köszöntötték a mikepércsi szépkorúkat
Az idősek napja alkalmából köszöntötték a mikepércsi szépkorúakat
Forrás: Mikepércs Községi Önkormányzat

Idősek napja: fellépők sora tette felejthetetlenné a napot

A köszöntő beszédekben Vitányi István országgyűlési képviselő és Tímár Zoltán polgármester külön hangsúlyozták: a település múltjának és jelenének alakításában az idősek szerepe pótolhatatlan. Az ő munkájuk, kitartásuk és példamutatásuk nélkül ma nem tartana itt Mikepércs. Mint elhangzott, az idősek nemcsak a tapasztalat és a bölcsesség letéteményesei, hanem a fiatalabb generációk számára is iránytűt jelentenek.

A kulturális programban fellépett a Csodavár Óvoda Margaréta csoportja, a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola növendékei, a Csillagfürt Néptánccsoport, valamint az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai, akik vidám paródiával szórakoztatták a közönséget. A fellépők sora azt is jelezte, hogy a generációk együttműködése, közös fellépése hogyan gazdagítja egy település közösségét.

Számos fellépő gazdagította az eseményt
Forrás: Mikepércs Községi Önkormányzat

Az ebédet – amelyet Nagy Imre készített a Mikepércs Önkormányzat Étkező Konyhájával együttműködve – pogácsa, házi savanyúság és sütemények tették teljessé. A süteményeket az Aranytölgy Idősek Nappali Ellátásának tagjai készítették, így az ünnepi asztal is a közösség összefogását tükrözte. A rendezvény hangulatát Tele János zenész biztosította.

Az ünnepi asztalon mindenféle finomság volt
Forrás: Mikepércs Községi Önkormányzat

A résztvevők elégedetten és jókedvvel tértek haza, sokan jelezték, hogy örömmel fogadnák, ha az esemény minden évben megrendezésre kerülne.

Az első Idősek Napja mérföldkő a település életében. Megmutatta, hogy a múlt értékeinek tisztelete, a jelen összefogása és a jövőbe vetett bizalom együtt képezik Mikepércs fejlődésének zálogát.

Ezt az üzenetet erősítette meg Vitányi István és Tímár Zoltán is, akik szavaikkal és jelenlétükkel is kifejezték: a közösség minden tagjára szükség van ahhoz, hogy Mikepércs továbbra is fejlődő, összetartó település maradjon.

