október 10., péntek

Gedeon névnap

12°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Ez igazán kedves! Műsorral és vacsorával ünnepelték az időseket Hajdúszoboszlón – fotókkal

Címkék#idősek napja#bodó sándor#Czeglédi Gyula#Hajdúszoboszló

Műsor, vacsora és tánc – kell ennél több? Közel 250 szépkorút láttak vendégül az idősek napja alkalmából a fürdővárosban.

Haon.hu

Vidámság töltötte meg október 9-én, csütörtökön a hajdúszoboszlói Árpád Uszodát, itt rendezték meg ugyanis az önkormányzata támogatásával,  és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ (HKSZK) szervezésében azt a nagyszabású rendezvényt, ahol közel 250 szépkorút láttunk vendégül az idősek napja alkalmából. A résztvevők az intézmény saját ellátottjai, valamint a különböző nyugdíjas klubok tagjai voltak – tudatta portálunkkal Holácsik Mariann, a kistérségi szociális központ intézményvezetője.

Közel 250 szépkorút láttak vendégül az idősek napja alkalmából a fürdővárosban. 
Forrás: Tóth Imre

A résztvevőket Bodó Sándor országgyűlési képviselő, valamint Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte, majd színvonalas műsor és finom vacsora következett, amelyet vidám hangulatú tánc követett. Az eseményen a 90 éves helyi polgárokat is köszöntötte Schmiedtné Mónus Erika osztályvezető és Holácsik Mariann, a HKSZK intézményvezetője. 

Az idősek napja alkalmából szervezett programok készül fotóinkat itt találod: 

Idősek napi rendezvény Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu