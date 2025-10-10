Ez igazán kedves! Műsorral és vacsorával ünnepelték az időseket Hajdúszoboszlón – fotókkal

Vidámság töltötte meg október 9-én, csütörtökön a hajdúszoboszlói Árpád Uszodát, itt rendezték meg ugyanis az önkormányzata támogatásával, és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ (HKSZK) szervezésében azt a nagyszabású rendezvényt, ahol közel 250 szépkorút láttunk vendégül az idősek napja alkalmából. A résztvevők az intézmény saját ellátottjai, valamint a különböző nyugdíjas klubok tagjai voltak – tudatta portálunkkal Holácsik Mariann, a kistérségi szociális központ intézményvezetője.

Forrás: Tóth Imre

A résztvevőket Bodó Sándor országgyűlési képviselő, valamint Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte, majd színvonalas műsor és finom vacsora következett, amelyet vidám hangulatú tánc követett. Az eseményen a 90 éves helyi polgárokat is köszöntötte Schmiedtné Mónus Erika osztályvezető és Holácsik Mariann, a HKSZK intézményvezetője.

