Indul az Idősek hónapja programsorozat Debrecenben, mutatjuk a részleteket!
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata (VSZSZ) idén is – immáron 23. alkalommal – megrendezte „Még mindig aktívan” című programját szeptember 30-án a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában – a részletekről a debreceni önkormányzat kedd délutáni közleményében számolt be. Mint írták, ez az eseményt hagyományosan az idősek világnapja – október 1. – jegyében szervezik, s az idősek hónapjának egyik legjelentősebb nyitóeseménye Debrecenben.
Fókuszban az idősek hónapja
A „Még mindig aktívan” című programmal a VSZSZ szeretne lehetőséget teremteni ellátottjai és a vele kapcsolatban álló idősek számára, hogy „ki mit tud”-jelleggel megmutathassák az időskor szépségeit, a bennük rejlő kreativitást, vidámságot, a közösség összetartó erejét. Ezt a programot októberben számos más esemény követi városszerte a VSZSZ által működtetett idősek klubjaiban, valamint a Pallagi úti és Szávay Gyula utcai idősotthonokban.
Köszöntőjében Nagy Lajosné, a VSZSZ intézményvezetője Charles Dickens gondolatát idézte: „Mindig van valami, amiért hálásak lehetünk.” Mint mondta, így van ez a mai napon is, amikor az időseket köszöntjük.
Az idősek világnapja lehetőséget ad arra, hogy rávilágítsunk: az élet nem ér véget a nyugdíjjal, sőt – új szakasz kezdődhet, amelyben a tapasztalat, a bölcsesség és a közösségi részvétel kiemelt szerepet kap.
E rendezvénnyel azt szeretnék megmutatni, hogy az időskor nemcsak az elfogadásról, hanem a lehetőségekről is szól. Lehetőségekről, melyekkel a VSZSZ ellátottjai élnek. Az aktív életvitelnek nincs felső korhatára, hisz a 70, 80, sőt 90 év feletti ellátottak az intézmény aktív tagjaiként a színpadon megmutatják tudásukat, tehetségüket és nem utolsó sorban bátorságukat.
23. „Még mindig aktívan” DebrecenbenFotók: DMJV
Széles Diána alpolgármester elmondta: Debrecen gondoskodó város, így itt az idősek világnapja nem csupán egy nap, s az idősek hónapja nem csupán egy hónap – Debrecen egész esztendőben figyel az idősekre. Kapcsolódási pontokat, közösségeket, klubokat hoz létre és működtet, rendezvények sorát szervezi számukra, s elindította a Mozdulj, Debrecen! mozgalmat, melynek programjain számtalan mozogni és közösségbe vágyó szépkorú vesz részt örömmel. Az alpolgármester szerint a közösségek vidámságot, erőt, boldogságot tudnak adni sokaknak.
Olyan városban szeretnénk élni, ahol – napjaink digitális világának szokásaival ellentétben – az emberek törődnek egymással, odafigyelnek egymásra, beszélgetnek, s azt szeretnénk elérni, hogy az idősek boldogok legyenek Debrecenben. Azt szeretnénk elérni, hogy ha a debreceni gyerekeket, fiatalokat megkérdezi valaki, hogy ki a példaképük, azt mondják: a szüleim, a nagymamám, a nagyapám, mert tőlük kaptam a legtöbb útravalót az élethez
– hangsúlyozta Széles Diána.
A „Még mindig aktívan” színpadi programja során összesen több mint 120-an léptek fel közel 40 egyéni és csoportos produkció – ének, vers, paródia, mese, tánc, jelenet – keretében. Az eseményhez kapcsolódó, a szépkorúak alkotásaiból rendezett kiállítás tárgyainak elkészítésében pedig közel 100-an vettek részt. A kiállítási anyagot az érdeklődők október 3-ig a VOKE Egyetértés Művelődési Központja (Debrecen, Faraktár utca 67.) alatt, nyitva tartási időben, október 6-tól pedig a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat idősek otthonában (Pallagi út 9.) naponta 8.00-tól 16.00 óráig tekinthetik meg.
