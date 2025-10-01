Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata (VSZSZ) idén is – immáron 23. alkalommal – megrendezte „Még mindig aktívan” című programját szeptember 30-án a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában – a részletekről a debreceni önkormányzat kedd délutáni közleményében számolt be. Mint írták, ez az eseményt hagyományosan az idősek világnapja – október 1. – jegyében szervezik, s az idősek hónapjának egyik legjelentősebb nyitóeseménye Debrecenben.

Indul az idősek hónapja programsorozat Debrecenben, mutatjuk a részleteket!

Forrás: DMJV

Fókuszban az idősek hónapja

A „Még mindig aktívan” című programmal a VSZSZ szeretne lehetőséget teremteni ellátottjai és a vele kapcsolatban álló idősek számára, hogy „ki mit tud”-jelleggel megmutathassák az időskor szépségeit, a bennük rejlő kreativitást, vidámságot, a közösség összetartó erejét. Ezt a programot októberben számos más esemény követi városszerte a VSZSZ által működtetett idősek klubjaiban, valamint a Pallagi úti és Szávay Gyula utcai idősotthonokban.

Köszöntőjében Nagy Lajosné, a VSZSZ intézményvezetője Charles Dickens gondolatát idézte: „Mindig van valami, amiért hálásak lehetünk.” Mint mondta, így van ez a mai napon is, amikor az időseket köszöntjük.

Az idősek világnapja lehetőséget ad arra, hogy rávilágítsunk: az élet nem ér véget a nyugdíjjal, sőt – új szakasz kezdődhet, amelyben a tapasztalat, a bölcsesség és a közösségi részvétel kiemelt szerepet kap.

E rendezvénnyel azt szeretnék megmutatni, hogy az időskor nemcsak az elfogadásról, hanem a lehetőségekről is szól. Lehetőségekről, melyekkel a VSZSZ ellátottjai élnek. Az aktív életvitelnek nincs felső korhatára, hisz a 70, 80, sőt 90 év feletti ellátottak az intézmény aktív tagjaiként a színpadon megmutatják tudásukat, tehetségüket és nem utolsó sorban bátorságukat.