Sarkvidéki hideg éri el Hajdú-Bihart, leesik az októberi hó? Fordulatot jósol a meteorológus!

A hétvégén kifejezetten zord arcát mutatja majd az időjárás: vasárnap akár 10 fok alatt maradhatnak a nappali csúcshőmérsékletek, ráadásul nyugatról csapadékzóna érkezik, amely esőt hoz magával Hajdú-Biharba is. De ez még csak a kezdet – mutatjuk hogy alakul az időjárás a következő hetekben!

Leeshet az októberi hó? Mutatjuk, hogy alakul az időjárás a következő hetekben

Dermesztő hajnalok várnak ránk

– Az elkövetkezendő napokban kifejezetten hűvös, hideg időjárás várható egészen vasárnapig – mondta Kathy István meteorológus. A szakember szerint a maximum hőmérsékletek 10 és 15 fok között alakulnak majd, az éjszakák pedig különösen fagyosak lesznek.

Nem lesz ritka az 5 fok alatti minimum sem az éjszakai órákban

– tette hozzá.

A legkeményebb hideg vasárnapra várható, amikor a hőmérő higanyszála napközben sem kúszik 10 fok fölé. Sőt, nyugatról egy csapadékzóna halad majd át az ország felett, így még esőre is számítani kell.

Sarkvidéki levegő és havazás?

Bár valóban sarkvidéki levegő érkezik észak felől, havazásra egyelőre nincs sok esély. – Az első hó még várat magára – nyugtatott meg minket Kathy István, hozzátéve, hogy hópelyhek még szinte sehol sincsenek kilátásban az országban.

Fordulatot hoz az időjárás hétfőn

A jelenlegi modellfutások szerint hétfőtől lassú, de határozott melegedés kezdődik. A hőmérséklet ismét elérheti a 15 fok feletti értékeket, sőt, akár a 20 fokot is megközelítheti.

Ez a mostani hűvös, hideg időszak valószínűleg egy átmeneti időszak

– magyarázta a meteorológus. A melegedés várhatóan kitarthat október közepéig, így az őszi megszokotthoz hasonló időjárásra számíthatunk. Viszont a szeptember eleji 30 fokos vénasszonyok nyarának végérvényesen búcsút inthetünk. – 30 fok valószínűleg nem lesz már az idén – jelentette ki Kathy István.

Október első felében és közepén a maximum értékek 18-20 fok körül, de inkább az alatt alakulnak majd.

Praktikus tanácsok az őszi időjáráshoz

A meteorológus szerint a csalóka őszi időben különösen fontos a réteges öltözködés.

Amikor süt a nap, a hőérzetünk azért javul jelentősen, de a hőmérsékleti viszonyokra érdemes ilyenkor is odafigyelni.

– hangsúlyozta Kathy István.

A szakember figyelmeztetett: sokan pólóban járnak a 20 fokos napsütésben is, viszont hosszabb ideig kint tartózkodva így hamar meg lehet fázni. A réteges öltözködés tehát az őszi időszak kulcsa, különösen ezekben a hideg, már-már télies napokban.

