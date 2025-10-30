Hamarosan lehullik az első hó Hajdú-Biharban? Meteorológust kérdeztünk!

Kathy István meteorológussal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mire számíthatunk az elkövetkezendő hetekben, és vajon láthatunk-e hó-fedte tájakat a közeljövőben. A szakértő válaszai lehet meglepnek majd – lesz, aki örül a várható időjárásnak, lesz, aki nem.

Hamarosan ismét hóba borul a Nagyerdő? Mutatjuk milyen lesz az időjárás a következő hetekben!

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Télies időjárás vagy tavaszias hőmérséklet?

Az első hóval kapcsolatban, illetve azoknak, akik az első havat várják, sajnos, jó hírekkel egyelőre nem tudok szolgálni

– kezdte Kathy István. A meteorológus elmondta, hogy a jelenlegi modellfutások november 10-ig tudnak viszonylag megbízható előrejelzést adni, de ezen időszak alatt semmi jele a télies fordulatnak.

Az elkövetkezendő másfél-két hétben kifejezetten kellemes időre számíthatunk. A szakértő szerint az átlag feletti hőmérsékletek lesznek jellemzőek, ami október végén és november elején akár azt is jelentheti, hogy a nappali csúcshőmérséklet eléri a 20 Celsius-fokot. Mindez jelentősen meghaladja az ilyenkor megszokott 12-13 fokos októberi, illetve a 10-11 fokos november eleji átlagértékeket.

Mikor kell elővenni a télikabátot?

A hidegebbre vágyók számára rossz hír, hogy egyelőre maradhatnak a szekrényben a vastag kabátok. Kathy István szerint legalább november 10-ig biztosan 10 fok feletti maximumokra lehet számítani.

Télies fordulat, illetve olyan lehűlés, amely meghozná ezt a télies időjárást, a modellfutásokban nem látszik egyelőre

– hangsúlyozta a meteorológus.

Október 30-ig jelentős lehűlés nem várható, azt követően pedig csak minimális csökkenés mutatkozik a hőmérsékletekben. De még ekkor is az átlag körüli vagy kissé afeletti értékek lesznek jellemzőek, ami messze van a havazáshoz szükséges hidegtől.

Különleges időjárás Mindenszentek napján

Jó hír talán, hogy éppen Mindenszentek ünnepén és halottak napján rendkívül enyhe időre van kilátás.

November elsején akár a 20-21 fokot is megközelíthetjük, úgyhogy kellemes időben emlékezhetünk a szeretteinkre

– mondta Kathy István.

Ez az információ különösen pozitív lehet azok számára, akik temetőlátogatást terveznek a hétvégére – így nem kell vastag ruhákkal készülniük a szabadtéri megemlékezésre.

Lesznek éjszakai fagyok?

A kertészkedők és a mezőgazdaságban dolgozók számára is jó hírt hozott a meteorológus: az elkövetkezendő időszakban éjszakai fagyokra sem kell számítani. Kathy István szerint a következő másfél hétben biztosan nem lesz fagypont alatti hőmérséklet az éjszakai órákban sem.

Ez azt jelenti, hogy a fagyvédelem még várat magára, és a kényes növények is biztonságban vannak a kertekben egy ideig. Összességében tehát meleg, átlag feletti hőmérsékletű őszi időszak elé nézünk, ahol a tél és a havazás még csak a jövő zenéje.

Ajánljuk még: