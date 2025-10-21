Mennydörgéssel érkezik az eső? Vagy visszatér a tavaszias meleg? Ilyen idő lesz október 23-tól!

Alighanem azt szeretnénk a legtöbben, hogy ne szakadjon le az ég, és ne is fázzunk meg az október 23-án, csütörtökön kezdődő hosszú hétvégén. Inkább bográcsoznánk kint a kertben, vagy néznénk kirándulás közben, ahogy magára ölti a természet az ősz színeit. Megkérdeztük a hajdúböszörményi meteorológust, Kathy Istvánt, hogyan alakul az időjárás Debrecenben és térségében a következő napokban. Mutatjuk, mire készülj!

Ha ilyen kellemes lenne az időjárás Debrecenben és térségében az október 23-i hosszú hétvégén, azzal alighanem mindenki kiegyezne

Forrás: Batta Gergő

Így alakul az október 23-i időjárás Debrecenben és környékén

Ami még az október 23-át megelőző szerdai napot illeti, Kathy István arról tájékoztatott, hogy erősen felhős lesz az ég, délelőtt egy kis eső lehet még, és majd csak rövid időre süthet ki a nap a délutáni órákban. Nem kerülhető el azonban a hidegfront az enyhülés után: a délies légmozgás északira fordul, és viharos széllökésre is lehet számítani. A hidegfrontot záporok kísérik, az éjszaka folyamán átvonul majd térségünkön ez a csapadékzóna Kathy István szerint. Hozzátette, az esti-éjszakai órákban országszerte kell számítani szórványos esőre, ami helyenként akár még intenzívre is fordulhat, dörgés kíséretében.

– Október 23-án viszont egyre enyhébb léghullámok fognak érkezni térségünkbe, ami azt jelenti, hogy a napközbeni hőmérséklet elérheti majd akár a 18-19 Celsius-fokot is. Délután néhol élénk és erős lökések kísérhetik a délies szelet (a Dunántúlon ez akár viharosra is fordulhat)

– vetítette előre a meteorológus, hogy milyen lesz a várható időjárás Hajdú-Biharban a munkaszüneti napon.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakul az időjárás október 23. után

Ami a pénteket illeti, Kathy István szerint egyre inkább megnő az előrejelzés bizonytalansága, viszont előreláthatólag délelőtt elhagyja térségünket a csapadékzóna, és mérséklődik az északnyugati szél.

Nyugat felől kezd el folyamatosan szakadozni a felhőzet, így süt majd ki egyre nagyobb területen a nap. A hidegfront hatására ekkorra már visszaesik a hőmérséklet, de a legmelegebb órákban így is alakulhatnak 15 Celsius-fok körül a maximumok. Igaz, ezt hidegebbnek fogjuk érezni az erőteljes északnyugati szél miatt, ami rontani fogja a hőérzetünket

– fejtette ki a meteorológus.