Helyi közélet

2 órája

Idén is átadták a Fekete Bori-díjat Szentpéterszegen

Haon.hu
Idén is átadták a Fekete Bori-díjat Szentpéterszegen

Idén Molnárné Ötvös Tünde kerámia- és iparművész vehette át a Fekete Bori-díjat Szentpéterszegen

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegye Önkotmányzata/Facebook

Idén is átadták a Fekete Bori-díjat Szentpéterszegen, a rangos elismerést ezúttal Molnárné Ötvös Tünde kerámia- és iparművész vehette át – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Facebook-oldalán. Az ünnepségen köszöntőt mondott Bulcsu László, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének alelnöke is.

