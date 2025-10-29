Helyi közélet
2 órája
Idén is átadták a Fekete Bori-díjat Szentpéterszegen
Idén Molnárné Ötvös Tünde kerámia- és iparművész vehette át a Fekete Bori-díjat Szentpéterszegen
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegye Önkotmányzata/Facebook
Idén is átadták a Fekete Bori-díjat Szentpéterszegen, a rangos elismerést ezúttal Molnárné Ötvös Tünde kerámia- és iparművész vehette át – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Facebook-oldalán. Az ünnepségen köszöntőt mondott Bulcsu László, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének alelnöke is.
