Ebben bizony verhetetlen Hajdúszoboszló! Már októberben megvan a rekordszám – fotókkal

Az idei különleges év Hajdúszoboszló életében, ugyanis 100 éve tört fel a város gyógyvize, és a jubileumi év méltó zárásaként a település idén is átlépte az egymillió vendégéjszakát. Ez az eredmény is bizonyítja, hogy Hajdúszoboszló továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai turizmusban. Európa legnagyobb fürdőkomplexumának városát évről évre egyre többen keresik fel. Ahogyan tavaly, úgy idén is már októberben meglett Hajdúszoboszlón az egymilliomodik vendégéjszaka. Hiába van még két hónap a 2025-ös évből, már több mint egymillióan vették igénybe a Hungarospa Hajdúszoboszló szolgáltatásait.

A szerencsés nyertes Sándor Tamás és felesége, Sándorné Gyóni Beatrix

Hajdúszoboszló önkormányzata, a Hungarospa Zrt., a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, valamint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. köszöntötte a város idei egymilliomodik vendégéjszakáját eltöltő vendégét. Mivel az adatok anonimak, így pontosan nem tudni, ki a szóban forgó vendég, ezért a szálláshelyek neveztek meg egy-egy személyt. Egy „kalapba” kerültek a hotelek nevei, s szerda este Czeglédi Gyula polgármester kihúzta a nyertest.

A Hunguest Hotel Aqua-Sol vendége, Sándor Tamás és felesége, Sándorné Gyóni Beatrix lett a szerencsés, akik egy kétéjszakás kikapcsolódással gazdagodtak.

Gyöngyösről érkeztünk, sokszor voltunk már Hajdúszoboszlón. Három gyermekünk van, és mióta ők nagyobbak lettek, azóta kezdtünk el a Hunguest Hotel Aqua-Sol szálláshelyre járni, immáron hetedik alkalommal vagyunk itt. Nagyon szeretünk a fürdővárosba utazni, egyrészt a megközelítése kiváló, másrészt mindig is vonzott a város, a környék

– osztotta meg Sándor Tamás.

Czeglédi Gyula polgármester az eseményen

A visszajáró vendégek bizonyítják, Hajdúszoboszló csodálatos!

A sorsolást megelőzően Czeglédi Gyula polgármester a megjelentekhez szólva hangsúlyozta, gratulál mindenkinek, hiszen, ha jól tudja, minden szállodából törzsvendégek érkeztek a sorsolásra.

Hajdúszoboszló számára kiemelten fontos az, hogy nagyon sok törzsvendégünk van. A visszajáró vendégek bizonyítják, megéri Hajdúszoboszlón megszállni. Immáron sokadik alkalommal tartjuk ezt az ünnepséget, ugyanis évek óta a vendégéjszakák száma meghaladja az egymilliót. Magyarország turisztikai térképén a dobogóra fellépünk, persze vannak versenytársaink, gondolok itt akár Hévízre, Siófokra. Azonban Hajdúszoboszló is nagyon sok szálláshellyel rendelkezik, különböző felszereltségekkel, lehetőségekkel

– fogalmazott.