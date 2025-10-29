október 29., szerda

Nárcisz névnap

Turizmus

56 perce

Ebben bizony verhetetlen Hajdúszoboszló! Már októberben megvan a rekordszám – fotókkal

Címkék#Czegle-Pinczés Enikő#Hungarospa Zrt#Czeglédi Gyula#vendégéjszaka#egymilliomodik

Ahogyan tavaly, úgy idén is már októberben meglett Hajdúszoboszlón az egymilliomodik vendégéjszaka. Több mint egymillióan vették igénybe a Hungarospa Hajdúszoboszló szolgáltatásait is.

Nagy Emese
A nyertes, a Hunguest Hotel Aqua-Sol vendége, Sándor Tamás és felesége, Sándorné Gyóni Beatrix (a számmal a kezükben)

Forrás: Vida Márton Péter

Az idei különleges év Hajdúszoboszló életében, ugyanis 100 éve tört fel a város gyógyvize, és a jubileumi év méltó zárásaként a település idén is átlépte az egymillió vendégéjszakát. Ez az eredmény is bizonyítja, hogy Hajdúszoboszló továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai turizmusban. Európa legnagyobb fürdőkomplexumának városát évről évre egyre többen keresik fel. Ahogyan tavaly, úgy idén is már októberben meglett Hajdúszoboszlón az egymilliomodik vendégéjszaka. Hiába van még két hónap a 2025-ös évből, már több mint egymillióan vették igénybe a Hungarospa Hajdúszoboszló szolgáltatásait.

Hungarospa Hajdúszoboszló
A szerencsés nyertes Sándor Tamás és felesége, Sándorné Gyóni Beatrix
Forrás: Vida Márton Péter

Hungarospa Hajdúszoboszló 2025

Hajdúszoboszló önkormányzata, a Hungarospa Zrt., a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, valamint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. köszöntötte a város idei egymilliomodik vendégéjszakáját eltöltő vendégét. Mivel az adatok anonimak, így pontosan nem tudni, ki a szóban forgó vendég, ezért a szálláshelyek neveztek meg egy-egy személyt. Egy „kalapba” kerültek a hotelek nevei, s szerda este Czeglédi Gyula polgármester kihúzta a nyertest. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

A Hunguest Hotel Aqua-Sol vendége, Sándor Tamás és felesége, Sándorné Gyóni Beatrix lett a szerencsés, akik egy kétéjszakás kikapcsolódással gazdagodtak.

Gyöngyösről érkeztünk, sokszor voltunk már Hajdúszoboszlón. Három gyermekünk van, és mióta ők nagyobbak lettek, azóta kezdtünk el a Hunguest Hotel Aqua-Sol szálláshelyre járni, immáron hetedik alkalommal vagyunk itt. Nagyon szeretünk a fürdővárosba utazni, egyrészt a megközelítése kiváló, másrészt mindig is vonzott a város, a környék

 – osztotta meg Sándor Tamás.

VMP20251029_Hajdúszoboszló_egymilliomodik_vendégéjszaka_HAON_002
Czeglédi Gyula polgármester az eseményen
Fotó: Vida Marton Peter

A visszajáró vendégek bizonyítják, Hajdúszoboszló csodálatos!

A sorsolást megelőzően Czeglédi Gyula polgármester a megjelentekhez szólva hangsúlyozta, gratulál mindenkinek, hiszen, ha jól tudja, minden szállodából törzsvendégek érkeztek a sorsolásra. 

Hajdúszoboszló számára kiemelten fontos az, hogy nagyon sok törzsvendégünk van. A visszajáró vendégek bizonyítják, megéri Hajdúszoboszlón megszállni. Immáron sokadik alkalommal tartjuk ezt az ünnepséget, ugyanis évek óta a vendégéjszakák száma meghaladja az egymilliót. Magyarország turisztikai térképén a dobogóra fellépünk, persze vannak versenytársaink, gondolok itt akár Hévízre, Siófokra. Azonban Hajdúszoboszló is nagyon sok szálláshellyel rendelkezik, különböző felszereltségekkel, lehetőségekkel

 – fogalmazott. 

Felidézte, 100 évvel ezelőtt, október 26-án tört fel Hajdúszoboszlón a termálvíz Pávai-Vajna Ferenc főgeológus kutatásainak köszönhetően. Mint mondta, ez a víz megalapozta a város turizmusát, és már két évre rá fürdőt építettek az akkori városvezetők.

VMP20251029_Hajdúszoboszló_egymilliomodik_vendégéjszaka_HAON_006
Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója is köszöntötte a vendégeket
Fotó: Vida Marton Peter

Mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást

Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója beszédében rámutatott, a város nem csak egy gyógyfürdő, sokkal több annál. Úgy véli, Szoboszló minden évszakban csodálatos, mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást, nemcsak a fürdőn belül, hanem azon kívül is.

Rengeteg rendezvénynek és programnak ad otthont a város, ami szintén vonzza a turistákat, a környéken élőket is egyaránt. A vezérigazgató vallja, a siker titka a több évtizedes tapasztalatban és a vendégszeretetben rejlik.

 Megosztotta, ebben az évben 11 nappal későbbre esett az egymilliomodik vendégéjszaka átlépésre, 2024-ben október 18-án ünnepeltek a kiugró számot. Igaz, csak néhány napról van szó, és csodálatos ez a szép kerek szám, azonban nem szabad megfeledkezni a nyári időjárásról, ami idén nem igazán volt kedvező a szabadtéri strandoláshoz. 

Mindenképpen szeretném megköszönni, hogy hűségesek a városunkhoz, és biztosíthatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így is maradjon a jövőben

 – szólt a vendégekhez.

Az egymilliomodik vendégéjszaka Hajdúszoboszlón

Fotók: Vida Márton Péter

