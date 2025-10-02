1 órája
Téves információk jelentek meg a hulladékszállítás változásairól
Továbbra is biztosítva marad a magyar családok zavartalan mindennapja. A hulladék elszállításával kapcsolatban adtak ki közleményt.
Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait.
Bővebb itt olvashattok a témáról:
Téves információk jelentek meg a hulladékszállításról, most tisztázták a helyzetet!
Továbbra sem találják az eltűnt fiút a Hortobágy-Berettyóban
Szeptember 30-án, kedden történt a csónakbaleset 15 óra magasságában, a keresést éjszakára felfüggesztették, szerda reggel több egység is kivonult a helyszínre. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette értesüléseinket, miszerint egyetemi hallgató tűnt el a vízben.
Friss! A Debreceni Egyetem kutatói szenvedtek csónakbalesetet a Hortobágy-Berettyón, az egyik PhD-hallgatót még mindig keresik! – fotókkal, videóval
Szerda este tájékoztatta a Hajdú Online-t Papp-Kunkli Nóra a Hortobágy-Berettyón kedden történt csónakbalesetben eltűnt egyetemi hallgató felkutatásának jelen állásáról.
További információk ebben a cikkben:
Mi az oka, hogy nem találják a folyóba esett egyetemistát? Részleteket tudtunk meg az egyre elkeseredettebb kutatásról – fotókkal
Kötelező a maszkviselés a Klinikán!
A Klinikai Központ mindhárom kórházában, a Nagyerdei Campuson, a Kenézy Gyula Campuson és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson is kötelező lesz a maszkviselés – írta az unideb.hu.
Kirakták a táblát a hajdú-bihari kórházak ajtajára, csütörtöktől fontos változás lép életbe!
Aranyárú ingatlanok Hajdú-Biharban
Sokan csak álmodozunk ilyen luxusingatlanokról, viszont mások sikerrel járnak. Mutatjuk, melyek azok a legdrágább ingatlanok Hajdú-Biharban, amiket idén értékesítettek. Ha te is kíváncsi vagy, milyen ingatlanok keltek el, nézd meg ezt a cikket:
Hazajár a luxus a debreceni kertvárosba, a legdrágább házakban a moziszoba és a jacuzzi is szériatartozék – fotókkal
Rendőrkapitányokat neveztek ki Hajdú-Biharban
Négy kapitányság vezetőjét nevezték ki 2025. október 1-ei hatállyal – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy a kinevezésről szóló okmányokat ünnepélyes keretek között adta át a rendőrkapitányoknak.
Négy rendőrkapitányt neveztek ki Hajdú-Biharban, az önkormányzatok is beálltak mögéjük
Magatehetetlenül feküdt egy férfi Debrecenben
Mentőket riasztottak szerda dél körül Debrecenben a Szent Anna utcára – tudta meg a Hajdú Online. Egy, az utcán fekvő férfihoz érkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A helyszínen készült fotót megnézheted itt:
Magatehetetlenül feküdt az utcán egy férfi Debrecenben, azonnal kellett a segítség - fotóval
Egy percig sem volt kérdés: magabiztosan győzött a DVSC Schaeffler
Életeket menthetnek meg a hajdú-bihari kormányablakok – mutatjuk, hogyan! – fotókkal, videóval
Mentőt kellett hívni a Nagyállomásra, másodpercek alatt történt meg a baj