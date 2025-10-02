október 2., csütörtök

Összefoglaló

1 órája

Téves információk jelentek meg a hulladékszállítás változásairól

Továbbra is biztosítva marad a magyar családok zavartalan mindennapja. A hulladék elszállításával kapcsolatban adtak ki közleményt.

Haon.hu

Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait. 

Téves információk jelentek meg a hulladék elszállításával kapcsolatban
Téves információk jelentek meg a hulladék elszállításával kapcsolatban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Bővebb itt olvashattok a témáról:

Továbbra sem találják az eltűnt fiút a Hortobágy-Berettyóban

Szeptember 30-án, kedden történt a csónakbaleset 15 óra magasságában, a keresést éjszakára felfüggesztették, szerda reggel több egység is kivonult a helyszínre. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette értesüléseinket, miszerint egyetemi hallgató tűnt el a vízben.  

Szerda este tájékoztatta a Hajdú Online-t Papp-Kunkli Nóra a Hortobágy-Berettyón kedden történt csónakbalesetben eltűnt egyetemi hallgató felkutatásának jelen állásáról. 

További információk ebben a cikkben:

Kötelező a maszkviselés a Klinikán!

A Klinikai Központ mindhárom kórházában, a Nagyerdei Campuson, a Kenézy Gyula Campuson és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson is kötelező lesz a maszkviselés – írta az unideb.hu.

Aranyárú ingatlanok Hajdú-Biharban

Sokan csak álmodozunk ilyen luxusingatlanokról, viszont mások sikerrel járnak. Mutatjuk, melyek azok a legdrágább ingatlanok Hajdú-Biharban, amiket idén értékesítettek. Ha te is kíváncsi vagy, milyen ingatlanok keltek el, nézd meg ezt a cikket:

Rendőrkapitányokat neveztek ki Hajdú-Biharban

Négy kapitányság vezetőjét nevezték ki 2025. október 1-ei hatállyal – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Gyurosovics József r. vezérőrnagy a kinevezésről szóló okmányokat ünnepélyes keretek között adta át a rendőrkapitányoknak.

Magatehetetlenül feküdt egy férfi Debrecenben

Mentőket riasztottak szerda dél körül Debrecenben a Szent Anna utcára – tudta meg a Hajdú Online. Egy, az utcán fekvő férfihoz érkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A helyszínen készült fotót megnézheted itt:

