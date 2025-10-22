Nyitvatartások, orvosi ügyelet és közlekedés – mutatjuk, hogy alakul a hosszú hétvége Debrecenben

A hosszú hétvége közeledtével fontos információkat gyűjtöttünk össze a debrecenieknek és a városba látogatóknak. Az ünnepi időszak idén is számos változást hoz a közlekedésben, bevásárlóközpontok nyitvatartásában és az orvosi ügyeletekben egyaránt. Az áruházak, boltok nyitvatartása mellett fontos tájékozódni az orvosi ügyeletek és a közlekedés tekintetében alkalmazott változásokról is. Nézzük, mi várható a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvége során Debrecenben!

A közlekedés is változik a hosszú hétvége alatt Debrecenben, mutatjuk, hogyan

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Hogyan közlekedhetünk a hosszú hétvége során?

Az október 23-i ünnepi hosszú hétvégéhez igazodik az autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratok közlekedési rendje is. A DKV Zrt. járatai október 23-án, csütörtökön vasárnapi, ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ezen a napon az Auchan vásárlói járatok nem közlekednek. Október 24-én és október 25-én szombati, október 26-án pedig vasárnapi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok.

Átalakul a vonatközlekedés az ünnepi időszakban. A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Így több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.

A Volán-járatok esetében szintén módosul a menetrend. Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.