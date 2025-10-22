1 órája
Nyitvatartások, orvosi ügyelet és közlekedés – mutatjuk, hogy alakul a hosszú hétvége Debrecenben
Összeszedtünk mindent a megváltozott közlekedési rendről, az üzletek nyitvatartásáról és az orvosi ügyeleti szolgáltatásokról. Mutatjuk, hogy alakul a négynapos hosszú hétvége.
A hosszú hétvége közeledtével fontos információkat gyűjtöttünk össze a debrecenieknek és a városba látogatóknak. Az ünnepi időszak idén is számos változást hoz a közlekedésben, bevásárlóközpontok nyitvatartásában és az orvosi ügyeletekben egyaránt. Az áruházak, boltok nyitvatartása mellett fontos tájékozódni az orvosi ügyeletek és a közlekedés tekintetében alkalmazott változásokról is. Nézzük, mi várható a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvége során Debrecenben!
Hogyan közlekedhetünk a hosszú hétvége során?
Az október 23-i ünnepi hosszú hétvégéhez igazodik az autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratok közlekedési rendje is. A DKV Zrt. járatai október 23-án, csütörtökön vasárnapi, ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ezen a napon az Auchan vásárlói járatok nem közlekednek. Október 24-én és október 25-én szombati, október 26-án pedig vasárnapi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok, trolibuszok és a villamosok.
Átalakul a vonatközlekedés az ünnepi időszakban. A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Így több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.
A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.
A Volán-járatok esetében szintén módosul a menetrend. Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.
Bevásárlóközpontok és üzletek nyitvatartása az ünnepi időszakban
Október 23-án, csütörtökön a nemzeti ünnep miatt minden nagy áruházlánc zárva tart: a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan üzletei nem nyitnak ki. Bár sokan azt gondolják, hogy így másnap, október 24-én, pénteken is munkaszüneti nap van, az valójában már pihenőnap, ezért a nagyobb üzletek a megszokott pénteki nyitvatartás szerint várják a vásárlókat. A hétvégén, október 25-26-án pedig minden a megszokott hétvégi rend szerint alakul – írja a mindmegette.hu.
Hozzátették, egyes üzletek ünnepnapon is nyitva tarthatnak, ilyenek például a benzinkutakon működő boltok, a vendéglátóegységek, az újságárusok, a virágboltok, a non-stop boltok, az édességboltok, és azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családja dolgozik. Online elérhetőek és házhoz szállítja a megrendeléseket a Foodora Market vagy a Wolt Market is.
Ami a Fórum Bevásárlóközpontot illeti, 2025. október 23-án zárva tart, 24-én és 25-én 9 és 20 óra között várja a vásárlókat, míg vasárnap, 26-án 10 és 18 óra között.
Hol kaphatunk orvosi segítséget a hosszú hétvégén?
Az ügyeletes gyógyszertárak listájának keresőjét online érhetjük el itt.
A felnőtt háziorvosi és sürgősségi ügyelet hétköznap 16 és 22 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon pedig 8 és 14 óra között érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján (Nagyerdei körút 98.). A sürgősségi ügyeleti ellátás hétköznap 22 és 8 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 14 és 8 óra között ugyanezen a helyen vehető igénybe.
Az ügyeleti telefonszám 1830, amely hétköznap 16 és 8 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon pedig egész nap hívható. A korábbi megyei szám (0652 506 303) is működik, ám átirányításra kerül a központi számra.
A házi gyermekorvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától 22 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 8 órától 22 óráig érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában (Nagyerdei körút 98.).
Fogászati problémák esetén a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézete biztosítja az ügyeleti ellátást a Pósa utca 1. szám alatt. Az ügyelet hétvégén és ünnepnapokon 8-14 óra között vehető igénybe, előzetes telefonos bejelentkezés (+36 30 186 68 63) ajánlott. A szolgáltatás ingyenes és érkezési sorrendben történik, kizárólag akut ellátást biztosítva.
A parkolás rendjében is várható változás
2025. október 23-án, csütörtökön, a város felszíni fizető várakozóhelyein, az autósok díjmentesen parkolhatnak. Október 24-én, pénteken, a hétköznapi, október 25-én, pedig a szombati napnak megfelelő rend szerint kell fizetni a várakozásért.
A DV Parking felhívta a figyelmet arra, hogy a mélygarázsokban és a debreceni repülőtér parkolójában az ünnepnapon is díjköteles a várakozás.
