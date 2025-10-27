2 órája
Beteg kislány gyógyulásáért fogtak össze több százan a Hortobágyon
Több százan mozdultak meg Szandiért Hortobágyon.
Október 26. idén is a jótékonyság és az összefogás napja volt Hortobágyon: több mint háromszázan álltak rajthoz a „Fussunk együtt az egészségért Hortobágyon – Mátai Futás Szandiért” jótékonysági rendezvényen, hogy egy beteg kislány, Szandi gyógyulását támogassák – olvasható Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának hivatalos oldalán.
Összefogás Hortobágyon
A szervezők célja nemcsak az volt, hogy anyagi támogatást gyűjtsenek, hanem hogy felhívják a figyelmet a betegségére, és megmutassák: együtt minden könnyebb.
A bevételt Szandi kezelési költségeinek csökkentésére, valamint családja támogatására fordítják – azért, hogy a kislány mielőbb visszatérhessen a gondtalan gyerekkorhoz.
A rendezvény fővédnöke ezúttal is Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke volt, aki személyesen is részt vett az eseményen és támogatta a nemes ügyet.
A szervezők hálájukat fejezték ki mindenkinek, aki futással, adománnyal vagy akár egy biztató szóval segítette Szandit és családját.
