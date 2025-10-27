október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

2 órája

Beteg kislány gyógyulásáért fogtak össze több százan a Hortobágyon

Címkék#jótékonysági futás#jótékonyság#jótékonysági akció#Hortobágy

Több százan mozdultak meg Szandiért Hortobágyon.

Haon.hu

Október 26. idén is a jótékonyság és az összefogás napja volt Hortobágyon: több mint háromszázan álltak rajthoz a „Fussunk együtt az egészségért Hortobágyon – Mátai Futás Szandiért” jótékonysági rendezvényen, hogy egy beteg kislány, Szandi gyógyulását támogassák – olvasható Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának hivatalos oldalán.

Több mint 300 ember gyűlt össze Hortobágyon, hogy összefogással segítsék a beteg kislány, Szandi gyógyulását
Több mint 300 ember gyűlt össze Hortobágyon, hogy összefogással segítsék a beteg kislány, Szandi gyógyulását
Forrás: hbmo.hu

Összefogás Hortobágyon

A szervezők célja nemcsak az volt, hogy anyagi támogatást gyűjtsenek, hanem hogy felhívják a figyelmet a betegségére, és megmutassák: együtt minden könnyebb. 

A bevételt Szandi kezelési költségeinek csökkentésére, valamint családja támogatására fordítják – azért, hogy a kislány mielőbb visszatérhessen a gondtalan gyerekkorhoz.

Az összefogás erejére is felhívták a figyelmet
Forrás: hbmo.hu

A rendezvény fővédnöke ezúttal is Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke volt, aki személyesen is részt vett az eseményen és támogatta a nemes ügyet.

A szervezők hálájukat fejezték ki mindenkinek, aki futással, adománnyal vagy akár egy biztató szóval segítette Szandit és családját.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu