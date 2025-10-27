Beteg kislány gyógyulásáért fogtak össze több százan a Hortobágyon

Október 26. idén is a jótékonyság és az összefogás napja volt Hortobágyon: több mint háromszázan álltak rajthoz a „Fussunk együtt az egészségért Hortobágyon – Mátai Futás Szandiért” jótékonysági rendezvényen, hogy egy beteg kislány, Szandi gyógyulását támogassák – olvasható Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának hivatalos oldalán.

Több mint 300 ember gyűlt össze Hortobágyon, hogy összefogással segítsék a beteg kislány, Szandi gyógyulását

Forrás: hbmo.hu

Összefogás Hortobágyon

A szervezők célja nemcsak az volt, hogy anyagi támogatást gyűjtsenek, hanem hogy felhívják a figyelmet a betegségére, és megmutassák: együtt minden könnyebb.

A bevételt Szandi kezelési költségeinek csökkentésére, valamint családja támogatására fordítják – azért, hogy a kislány mielőbb visszatérhessen a gondtalan gyerekkorhoz.

Az összefogás erejére is felhívták a figyelmet

Forrás: hbmo.hu

A rendezvény fővédnöke ezúttal is Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke volt, aki személyesen is részt vett az eseményen és támogatta a nemes ügyet.

A szervezők hálájukat fejezték ki mindenkinek, aki futással, adománnyal vagy akár egy biztató szóval segítette Szandit és családját.

