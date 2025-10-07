Csak halászni ment a hajdú-bihari horgász, őt is meglepte, mi nézett vissza rá a horogról

Egy különleges fogásról számolt be a Pecaverzum: a Keleti-főcsatorna pródi szakaszán egy horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből – nem kis küzdelem árán.

A horgász nem mindennapi halat fogott ki

Forrás: Pecaverzum

Mint írják, szeptember 28-án dél körül Nagy Norbert duplafarkú twisterrel próbált szerencsét, amikor egy hatalmas kapást érzett. Először azt hitte, leakadt a csali, majd mikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb akadt horogra.