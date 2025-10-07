1 órája
Csak halászni ment a hajdú-bihari horgász, őt is meglepte, mi nézett vissza rá a horogról
Eleinte csak azt hitte, leakadt a csali, a meglepetés ezután jött. A horgásznak komoly fogása volt.
Egy különleges fogásról számolt be a Pecaverzum: a Keleti-főcsatorna pródi szakaszán egy horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből – nem kis küzdelem árán.
Mint írják, szeptember 28-án dél körül Nagy Norbert duplafarkú twisterrel próbált szerencsét, amikor egy hatalmas kapást érzett. Először azt hitte, leakadt a csali, majd mikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb akadt horogra.
Megszólalt a Lidl a debreceni áruházi parkolók fizetőssé tételéről
A Malompark esetében láthattuk, hogy szükségessé válhat az ingyenesség korlátozása az áruházi parkolók tehermentesítése érdekében. Arról kérdeztük a Lidl-t, összefüggésben áll-e a városi zónarendszer kialakításával a díjköteles parkolás.
Óriási akciókkal, extra kuponokkal nyit meg a héten az új Aldi Debrecenben
A hetedik üzlete nyílik meg a cívisvárosban a német kereskedelmi áruházláncnak. Sokáig csak találgatások mentek, hogy min dolgoznak a Zsibi közelében, néhány hete már egyértelművé vált, hogy új Aldi nyílik. A Vágóhíd utca 7. szám alatt 2024 őszéig népszerű baromfibolt működött, de az ingatlan tulajdonosának döntése alapján bezárni kényszerültek, itt épült új Aldi Debrecenben. Szeptember végén még csak annyit lehetett tudni, hogy októberben lesz a nyitás, most azonban már megvan a pontos időpont, héten már kitárul a vásárlók előtt a fotocellás ajtó – és még nyitási akcióval is készül az üzlet.
Bűnszervezet raktárát találták meg a hajdú-bihari településen! Ezt az elosztóközpontot a maffia is megirigyelné
Tizenkilenc külföldi állampolgárságú gyanúsított letartóztatását rendelték el a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírái 2025. október első hétvégéjén - írja az MTI hétfőn. Mint írják, az illegális cigarettagyár Hajdú-Biharban is működött, ahol egy raktárat működtettek.
Élet-halál között lebeg a fiatal férfi, aki autójával kerítésbe csapódott Debrecenben
Szörnyű baleset történt október 2-án Debrecenben. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján a kocsi lesodródott az útról, majd egy betonkerítésnek csapódott. A baleset során egy villanyoszlop, és egy tűzcsap is megsérült, és nagyon sok törmelék volt az úton. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ tájékoztatott a Mikepércsi úti baleset sérültjeinek állapotáról.
Lövöldözés Debrecenben: itt a rendőrség válasza, már náluk lehet a döntő bizonyíték
Október első hétvégéjén, szombat este lőttek rá egy fiatal nőre Debrecenben. A Tények vasárnapi riportja szerint a nő biciklivel tartott hazafelé a munkahelyéről, amikor az egyik forgalmas kereszteződésben egy kocsiból eldördült egy lövés. Éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot hagyott a testén. Feltételezhetően egy egy airsoft pisztolyt használhattak a támadók a lövöldözés során.
Hetedik napja nem találják a Hortobágy-Berettyóban eltűnt kutatót - újabb szakaszt vizsgálnak át hétfőn
Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, súlyos csónakbaleset történt a Hortobágy-Berettyón múlt hét kedden, Püspökladány térségében. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember azonban a vízben maradt. Az eltűnt egyetemista keresésében a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület mellett több másik mentőegység is segédkezik. Társportálunk, a Beol cikkében megemlíti, Békés vármegyében is keresik a fiút.
Óriási volt a riadalom a hajdú-bihari meccsen, ez egyként fájhatott mindenkinek!
Múlt vasárnap rendezték a Petőfi Sportegyesület–Polgár VSE hajdú-bihari másodosztályú mérkőzést. A találkozó igen gólgazdag volt, a vendégek 9–4-re diadalmaskodtak. A házigazda nyíracsádiaknál sajnos egy sérülés is történt, nagy volt a riadalom, hiszen súlyosnak tűnt, mentőt is kellett hívni. Portálunk utánajárt, hogy mi történt a pályán.
