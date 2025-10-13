1 órája
Nagyot nézett a horgász a Keletin, amikor nem az akadt horogra, amire számított
Valószínűleg felejthetetlen élményeket szerzett a Keleti-főcsatornán. A horgász 20 percig küzdött a zsákmánnyal, ami végül nem egy harcsa lett.
A Keleti-főcsatorna pródi szakaszán egy horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből, nem kis küzdelem árán – számolt be a Pecaverzum. szeptember 28-án dél körül Nagy Norbert duplafarkú twisterrel próbált szerencsét, amikor egy hatalmas kapást érzett. Először azt hitte, leakadt a csali, majd mikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb akadt horogra.
Azt hitte a horgász, hogy egy nagy harcsát fogott
Azt hittem, harcsát fogtam, mert gyönyörűen húzott, egyenletesen ment, és nem tudtam erőltetni
– idézte fel a horgász a Pecaverzumnak. De végül mit vett ki a vízből? Ebből a cikkünkből megtudod:
Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról
De nem csak a Keleti-főcsatorna halaira horgászó férfi fogása volt kiemelt érdeklődésre számot tartó téma az elmúlt hét folyamán. Az alábbiakban az elmúlt napok legnépszerűbb cikkeinkből válogattunk.
Véget ért a csónakbalesetben eltűnt egyetemista keresése
Szeptember 30-án szörnyű tragédia rázta meg a vármegyét: Hortobágy-Berettyó-főcsatornán elsüllyedt egy csónak, amelynek egyik utasa a baleset során eltűnt. Holttestét csak a csónakbaleset után, másfél héttel később találták meg. Most kiderült, miért tartott eddig a keresése.
Megrázó részletek derültek ki a vízbe fulladt debreceni kutatóról – ezért nem találták meg a holttestét – videó
A Lidl parkolója is fizetőssé vált Debrecenben?
A Malompark esetében láthattuk, hogy szükségessé válhat az ingyenesség korlátozása az áruházi parkolók tehermentesítése érdekében. Arról kérdeztük a Lidl-t, összefüggésben áll-e a városi zónarendszer kialakításával a díjköteles parkolás.
Megszólalt a Lidl a debreceni áruházi parkolók fizetőssé tételéről
Ez épül a Mikepércsi úton Debrecenben
A közelmúltban többen találgatták az egyik debreceni Facebook-csoportban, hogy a Mikepércsi és Monostorpályi út sarkán lévő McDonald's étterem környékén milyen építkezések zajlanak. Sokak úgy tudják, az étterem mellett közvetlenül egy nagyobb szupermarket fog nyílni. Egyesek szerint Lidl, mások szerint ALDI nyit hamarosan, azonban a Haon utánajárt minden részletnek:
Lidl? ALDI? Mi már tudjuk, mi épül a Monostorpályi úti McDonald's étterem mellett!
Lövöldözés Debrecenben
Autóból lőttek rá egy fiatal nőre szombat este Debrecenben – számolt be a lövöldözésről a Tények vasárnap. Mint a riportban elhangzott, éppen munkából tartott hazafelé biciklijével egy forgalmas úton, amikor a kocsiból eldördült a lövés. Éles fájdalmat érzett, a lövedék pedig egy tízforintos méretű lila foltot okozott neki. A támadók egy airsoft pisztolyt használhattak, majd elmenekültek.
Autóból lőttek egy nőre Debrecenben, a támadók elmenekültek – videóval
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát:
Lövöldözés Debrecenben: itt a rendőrség válasza, már náluk lehet a döntő bizonyíték
Már nem sokáig tart nyitva a Parasztbolt
A népszerű Parasztbolt már több mint 70 éve üzemel, 1953-ban nyitotta meg kapuit. Kezdetben még patkót, ekevasat és ekecsavart is árultak, de volt lóhúzású vetőgép is. A szakemberek és a háziasszonyok egyaránt válogathatnak a különböző műszaki eszközök közül, azonban már nem sokáig.
Hamarosan bezár Debrecen belvárosának egyik legnépszerűbb boltja, szem nem marad szárazon
