Nagyot nézett a horgász a Keletin, amikor nem az akadt horogra, amire számított

A Keleti-főcsatorna pródi szakaszán egy horgász egy igazi trófeasüllőt emelt ki a vízből, nem kis küzdelem árán – számolt be a Pecaverzum. szeptember 28-án dél körül Nagy Norbert duplafarkú twisterrel próbált szerencsét, amikor egy hatalmas kapást érzett. Először azt hitte, leakadt a csali, majd mikor a zsinór megmozdult, már tudta, hogy valami komolyabb akadt horogra.

Meglepte a horgászt, mi akadt horogra a Keleti-főcsatornán

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Azt hitte a horgász, hogy egy nagy harcsát fogott

Azt hittem, harcsát fogtam, mert gyönyörűen húzott, egyenletesen ment, és nem tudtam erőltetni

– idézte fel a horgász a Pecaverzumnak.