Buliznál? Sportolnál? Piacoznál? Ezt mind lehet október első hétvégéjén Hajdú-Biharban! Mutatjuk, hol

Október első hétvégéje bővelkedik az eseményekben, igaz, többnyire Debrecenben lesznek programok, de azért akad a vármegye más pontjain is. Mint beszámoltunk róla, október 1-jén elstartolt a négy napon át tartó Oktoberfest Debrecenben, amely még szombaton és vasárnap is várja látogatóit az Egyetem téren. Ami garantált, az a temérdek bajor sör, finomság és természetesen a jókedv. A tavalyi nagysikerű debütálás után idén még gazdagabb programkínálattal, több mint 10 féle sörkülönlegességgel és felejthetetlen gasztronómiai élményekkel csalogatják magukhoz a látogatókat.

Utánajártunk, melyek lesznek az ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban

Forrás: Vida Márton Péter

Ahogy felcsendült az első „O’zapft is!”, kezdetét vette a négy napos ünneplés, amely a bajor hagyományokról, a finom ízekről és az együtt töltött időről szól. A vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes várja, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség, hogy mindenki átélhesse az igazi Oktoberfest hangulatot.

A jó hangulatról autentikus bajor zenekarok gondoskodnak, akik egyenesen Bajorországból érkeztek. A kiemelkedő zenéért a Mürztaler zenekar a felelős, akik igazi bajor partihangulatot teremtenek, valamint a Dirndl Rocker, akik lendületes, hagyományos és modern elemeket ötvöző zenéjükkel igazi fesztiválhangulatot keltenek.

Az esték során pedig DJ Németi és DJ Tokai gondoskodnak a fergeteges buliról. A programot vidám bajor játékok színesítik, amelyek során a látogatók is próbára tehetik ügyességüket és erejüket.