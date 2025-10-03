október 3., péntek

Programajánló

2 órája

Buliznál? Sportolnál? Piacoznál? Ezt mind lehet október első hétvégéjén Hajdú-Biharban! Mutatjuk, hol

Október első hétvégéje sem fog eseménytelenül telni! Összeszedtük, milyen ingyenes hétvégi programok lesznek Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Október első hétvégéje bővelkedik az eseményekben, igaz, többnyire Debrecenben lesznek programok, de azért akad a vármegye más pontjain is. Mint beszámoltunk róla, október 1-jén elstartolt a négy napon át tartó Oktoberfest Debrecenben, amely még szombaton és vasárnap is várja látogatóit az Egyetem téren. Ami garantált, az a temérdek bajor sör, finomság és természetesen a jókedv. A tavalyi nagysikerű debütálás után idén még gazdagabb programkínálattal, több mint 10 féle sörkülönlegességgel és felejthetetlen gasztronómiai élményekkel csalogatják magukhoz a látogatókat.

Utánajártunk, melyek lesznek az ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban
Forrás: Vida Márton Péter

Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban

Ahogy felcsendült az első „O’zapft is!”, kezdetét vette a négy napos ünneplés, amely a bajor hagyományokról, a finom ízekről és az együtt töltött időről szól. A vendégeket bajor perec, szaftos kolbász, Leberkäse, burgonyagombóc és almás rétes várja, valamint több mint tízféle sörkülönlegesség, hogy mindenki átélhesse az igazi Oktoberfest hangulatot

A jó hangulatról autentikus bajor zenekarok gondoskodnak, akik egyenesen Bajorországból érkeztek. A kiemelkedő zenéért a Mürztaler zenekar a felelős, akik igazi bajor partihangulatot teremtenek, valamint a Dirndl Rocker, akik lendületes, hagyományos és modern elemeket ötvöző zenéjükkel igazi fesztiválhangulatot keltenek. 

Az esték során pedig DJ Németi és DJ Tokai gondoskodnak a fergeteges buliról. A programot vidám bajor játékok színesítik, amelyek során a látogatók is próbára tehetik ügyességüket és erejüket.

Több településen lesznek rendezvények

Bagoly- és énekesmadár gyűrűzési bemutató lesz a Bihari síkon, Földes mellett október 3-án és 4-én. A szervező, a Bihar Természet- és Kulturális Értékőrző Közalapítvány tájékoztatása szerint az első napon baglyokat, a másodikon énekesmadarakat gyűrűznek majd, szombaton a gyűrűzési szünetekben természetismereti játékok, illetve 11 órától a Földesi Madársuli bemutatója egészíti ki a programot. Bővebb információ az esemény Facebook-oldalán található.

A IX. Magyar Szürke-Barátok Találkozóját október 4-én, szombaton tartják meg a hortobágyi Vásártéren. Reggel 8-kor kezdődik a főzőverseny, emellett népi játékok, fellépő énekesek, futóverseny, jó hangulat vár minden érdeklődőt. 

Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében Szabó Magdára emlékeznek a debreceni kulturális intézmények október 4-én – erről néhány napja részletesebben is adtunk hírt. Pontokba szedtük, a különböző helyszíneken milyen programokkal várják az érdeklődőket.

Többek között futóverseny is szerepel a hétvégi ingyenes programok között
Forrás:  Napló-archív

A futás szerelmesei szombaton, a 8. Debrecen Airport Run futóversenyen megtekinthetitek Besenyei Péter műrepülő világbajnok pilóta lenyűgöző légi bemutatóját. A rendezvényre a látogatók díjmentesen, regisztráció nélkül léphetnek be.

A Csapókerti termelői piac minden hónap első szombatján 9 és 12 óra között várja az érdeklődőket, tehát október 4-én is lesz erre alkalom. A kíváncsiskodók egész délelőtt csemegézhetnek a helyi termelők finomságaiból: pékáruk, mézek, sajtok, befőttek, lekvárok, tészták és csupa házi finomság várja az arra látogatókat a Liget téren.

