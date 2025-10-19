október 19., vasárnap

Rendőrség

3 órája

„Próbálgatta a motor határait” – sosem felejti el az első halálos balesetét a debreceni helyszínelő

Motorral nekiment a fának, egymásba hajtottak a kereszteződésben – de ki a hibás és miért következett be a tragédia? Ilyen kérdésekre próbálnak választ találni a rendőrség baleseti helyszínelői nap mint nap – őket kérdeztük a munkájukról!

Biró Soma

Két lány integetett, mutatták merre kell mennünk, hogy megtaláljuk a sérülteket, a mentő már ott állt, amikor megérkeztünk. Czakó Zoltán rendőr főtörzsőrmester kiszállt a villogó rendőrautóból és odasietett a helyszínre, kezet fogott az egyik mentőssel, és már el is kezdődött a helyszínelés. Hősünk még gyerekkorában döntött úgy, hogy rendőr lesz belőle. Ma a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán dolgozik baleseti helyszínelőként, ahol minden nap más kihívást tartogat számára. Őt kísértük el a munkájába és kérdeztük a helyszínelők mindennapi életéről.

rendőr, rendőrség, baleset, baleseti helyszínelő, Debrecen
Rendőrök élete: Czakó Zoltán baleseti helyszínelővel beszélgettünk a munkájáról
Forrás: Katona Ákos

A helyszínelő komplex feladata

Nagyon sokrétű és nagyon sok mindenre kell figyelni

 – kezdte Czakó Zoltán a munkája bemutatását. A baleseti helyszínelők tevékenységét a 60/2010-es ORFK utasítás szabályozza részletesen, amely meghatározza a protokollt a helyszínre érkezéstől kezdve a jegyzőkönyv elkészítéséig.

A munka összetettsége már a balesetek kategorizálásánál kezdődik. Anyagi káros eseményeknél gyorsabban lehet intézkedni, de ha személyi sérülés történik, különösen ha nyolc napon túl gyógyul a sértett, akkor büntetőeljárás indul. – Nincs két egyforma baleset, csak nagyon hasonlóak – jegyezte meg Czakó Zoltán főtörzsőrmester.

A helyszínelés során rögzíteni kell minden nyomot és anyagmaradványt, jegyzőkönyvet kell felvenni, meg kell hallgatni a részeseket, tanúkat kell találni. Ha van kamerafelvétel vagy menetrögzítő, azt le kell foglalni. A rendőrök fotókat is csinálnak a helyszínről és a járművekről. A helyszíni munka után következik az írásos tevékenység: jelentéseket kell írniuk arról, hol, mikor, mi történt, kit tekintenek feltételezett okozónak. Helyszínrajzokat is készíteniük kell. Az ő jegyzőkönyveik, helyszínrajzaik és fotóik képezik majd a bizonyítékokat az eljárásban.

20251003_Rendőr helyszínelés_KÁ_HBN (2)
A mentősökkel is sokszor együtt dolgoznak a helyszínelők
Forrás: Katona Ákos

Az első halálos baleset – örök emlék

Minden helyszínelőnek megvan az az eset, amit sosem felejt el. Czakó Zoltánnak az első halálos kimenetelű balesete egy tapasztalt motoros tragédiája volt.

Próbálgatta a motor határait

 – mesélte. A motoros egy kanyarban csapódott egy fának olyan sebességgel, hogy nem tudták megmenteni az életét.

A 354-es főúton történt egy másik tragikus eset, ami szintén mély nyomot hagyott benne – egy előzésből lett frontális ütközés. Tikkasztó hőségben, 35-38 fokos napsütésben kellett helyszínelniük.

Nem igazán válogathatjuk meg, hogy nahát, most esik az eső, nem helyszínelek

 – mondta Czakó Zoltán.

Az ügy legnehezebb pillanata azonban a kórházban jött el: a halottszemlét követően szembesült azzal, hogy az elhunyt családja még nem tudja a tragikus hírt. Czakó Zoltán vállalta magára a tájékoztatást. – Megköszönte a hölgy, a feleség. Megköszönte, hogy én ezt így elmondtam neki – idézte fel meghatódva. A kommunikáció fontosságáról hozzátette: a kommunikációnak a balesetek helyszínelése során is kiemelt szerepe van.

20251003_Rendőr helyszínelés_KÁ_HBN (7)
A tanúkat is meg kell hallgatni - ők elmondják, mit láttak és hol
Forrás: Katona Ákos

Modern eszközök a rendőrség mellett

A technológia fejlődése új lehetőségeket hozott a helyszínelésbe. Debrecenben nemrég kezdték használni a drónokat, amelyekkel gyorsabban és pontosabban lehet dokumentálni a helyszínt.

Ez még gyerekcipőben jár, de erre haladunk

 – jegyezte meg Czakó Zoltán, aki már letette a vizsgát és van repülési engedélye. Nyíregyházán rendszeresen alkalmazzák ezt a módszert és Debrecenben is egyre többet veszik használatba, bár egyelőre még csak könnyűsérüléses baleseteknél.

20251003_Rendőr helyszínelés_KÁ_HBN (13)
Czakó Zoltán már több mint egy évtizede végzi ezt a munkát
Forrás: Katona Ákos

A hivatás ára és szépsége

Sajnos, mi nem a jóhoz megyünk. Amikor már kimegyünk valahova, ott valami rossz történt

 – mondta Czakó Zoltán. A helyszínelővé váláshoz szerinte hivatástudat, humánusság, magabiztosság és alapos jogszabályi ismeret szükséges. Nem elég a KRESZ-t fújni kívülről-belülről, a büntető törvénykönyvnek a közlekedési bűncselekményekre vonatkozó részeit is tudni kell.

A munka legszebb része számára az emberekkel való kapcsolat. – Én szeretek emberekkel dolgozni. Itt pedig azt tesszük, annak ellenére is, hogy nem feltétlenül minket szeretnének látni a helyszínen – magyarázta. Sőt, gyakran előfordul, hogy megköszönik az intézkedést, még ha felelősséget is állapítanak meg náluk.

A munka legnehezebb része Czakó Zoltánnak egyértelműen a holttestek szemléje. Ilyenkor próbál érzelmileg távolságot tartani, nem belegondolni, ki az áldozat, milyen élete lehetett.

Mentálisan stabilnak kell lenni, nagyon stabilnak

 – hangsúlyozta.

20251003_Rendőr helyszínelés_KÁ_HBN (9)
Néha ketten mennek ki egy helyszínre, néha egyedül
Forrás: Katona Ákos

Család és hivatás egyensúlya

Nehéz itt úgy dolgozni, hogy biztosra azt mondd a feleségednek vagy a gyerekednek, hogy hazaérek estére

 – ismerte el. Ha délután öt-hat órakor történik súlyos baleset, biztos nem végeznek nyolcra.

Czakó Zoltán másodállásban gépjárművezető-oktató is, ahol igyekszik átadni a helyszínelőként szerzett tapasztalatait. 2016 óta dolgozik a közlekedésrendészeti osztályon, ahol végigment a ranglétrán: volt járőr, járőrvezető, járőrparancsnok, mielőtt 2018-ban megbízott, majd kinevezett baleseti helyszínelő lett.

Ha ezt így tudnák a civilek, hogy mi is emberek vagyunk, nekünk is családunk van, és mi is ugyanúgy hazamegyünk, akkor lehet, hogy a megítélésünk is egy kicsit jobb lenne

 – fogalmazott reménykedve. A munka szeretete azonban áthatotta minden mondatát: ezt a hivatást csak így lehet jól végezni, teljes odaadással. 

