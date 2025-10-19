„Próbálgatta a motor határait” – sosem felejti el az első halálos balesetét a debreceni helyszínelő

Két lány integetett, mutatták merre kell mennünk, hogy megtaláljuk a sérülteket, a mentő már ott állt, amikor megérkeztünk. Czakó Zoltán rendőr főtörzsőrmester kiszállt a villogó rendőrautóból és odasietett a helyszínre, kezet fogott az egyik mentőssel, és már el is kezdődött a helyszínelés. Hősünk még gyerekkorában döntött úgy, hogy rendőr lesz belőle. Ma a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán dolgozik baleseti helyszínelőként, ahol minden nap más kihívást tartogat számára. Őt kísértük el a munkájába és kérdeztük a helyszínelők mindennapi életéről.

Rendőrök élete: Czakó Zoltán baleseti helyszínelővel beszélgettünk a munkájáról

Forrás: Katona Ákos

A helyszínelő komplex feladata

Nagyon sokrétű és nagyon sok mindenre kell figyelni

– kezdte Czakó Zoltán a munkája bemutatását. A baleseti helyszínelők tevékenységét a 60/2010-es ORFK utasítás szabályozza részletesen, amely meghatározza a protokollt a helyszínre érkezéstől kezdve a jegyzőkönyv elkészítéséig.

A munka összetettsége már a balesetek kategorizálásánál kezdődik. Anyagi káros eseményeknél gyorsabban lehet intézkedni, de ha személyi sérülés történik, különösen ha nyolc napon túl gyógyul a sértett, akkor büntetőeljárás indul. – Nincs két egyforma baleset, csak nagyon hasonlóak – jegyezte meg Czakó Zoltán főtörzsőrmester.

A helyszínelés során rögzíteni kell minden nyomot és anyagmaradványt, jegyzőkönyvet kell felvenni, meg kell hallgatni a részeseket, tanúkat kell találni. Ha van kamerafelvétel vagy menetrögzítő, azt le kell foglalni. A rendőrök fotókat is csinálnak a helyszínről és a járművekről. A helyszíni munka után következik az írásos tevékenység: jelentéseket kell írniuk arról, hol, mikor, mi történt, kit tekintenek feltételezett okozónak. Helyszínrajzokat is készíteniük kell. Az ő jegyzőkönyveik, helyszínrajzaik és fotóik képezik majd a bizonyítékokat az eljárásban.

A mentősökkel is sokszor együtt dolgoznak a helyszínelők

Forrás: Katona Ákos

Az első halálos baleset – örök emlék

Minden helyszínelőnek megvan az az eset, amit sosem felejt el. Czakó Zoltánnak az első halálos kimenetelű balesete egy tapasztalt motoros tragédiája volt.

Próbálgatta a motor határait

– mesélte. A motoros egy kanyarban csapódott egy fának olyan sebességgel, hogy nem tudták megmenteni az életét.