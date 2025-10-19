Heti 1000 liter pálinkát főz ez a hajdú-bihari férfi – nem is akármilyeneket: simogatják az ízlelőbimbókat! – fotókkal, videókkal

Akadt bőven a jóból annak, aki ellátogatott vasárnap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága által szervezett kistérségi agroturisztikai portatúrára, ami a Helyi Kincsek Napja nevet kapta. Ezen a nyílt napon a programban részt vevő gazdaságok megnyitották kapuikat az érdeklődők előtt, 6 településen, 7 gazdaság bevonásával és több mint 15 kistermelő összefogásával.

Helyi Kincsek Napja Derecskén: óriási sajtválaszték tárult elénk

Ezt kínálta a Helyi Kincsek Napja

Noha, nem jártuk be az összes helyszínt, hamar meggyőződtünk arról, hogy hatalmas a felhozatal: először Derecskére látogattunk el, ahol sajtok és különféle tejtermékek óriási választékával találtuk szembe magunkat, melyek a Gyugos Sajt kézműves termékei. A füstöltektől a kapros-fokhagymáson át az aszalt paradicsomos-bazsalikomosig mindenfélét kínáltak, ahogy palackozott kefír és többféle joghurt között is válogathattunk. Majd találkoztunk Gyugos Bence sajtkészítővel, aki kicsit mélyebben bevezetett minket a sajtbirodalomba.

2014-ben kezdtük el a sajtkészítést, kezdetben édesanyám, aztán csatlakoztam én is. Egy csoda, ahogy a tej átalakul sajttá: amikor beérkezik az üzembe, rögtön elkezdünk vele dolgozni: először baktériumokat adunk hozzá, majd beoltjuk, és kialakul a sajt „eleje”. A friss alvadékot formába tesszük, préseljük, majd átkerülnek az érlelőbe, és ott kezelni (mosni és forgatni) kell minden nap egészen a végső napig, míg nem értékesítjük a sajtot. Már most eljutottunk odáig, hogy vannak 1 éves érlelt sajtjaink is

– mondta Bence. Arról is beszélt, hogy mennyi idő alatt készülnek el a kézműves sajtok:

– Alapvetően míg a formába kerül, az egy jó 4-6 óra, de nem ez a munka nehéz része, az még csak ezután jön.. Egyébként több mint 10 fajta sajtot készítünk összesen, például gomolyából és parenyicából is vannak különféle ízesítések, ezek mellett pedig más termékeket is forgalmazunk, mint a kefír, joghurt, túró

– sorolta. Bekukkantottunk az érlelőbe is, ahol óriási sajtkorongok pihentek bevetésre várva – ezekkel kapcsolatban Bence megjegyezte, van több is, amely nagyjából 15 kilogrammot nyom.