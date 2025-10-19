2 órája
Heti 1000 liter pálinkát főz ez a hajdú-bihari férfi – nem is akármilyeneket: simogatják az ízlelőbimbókat! – fotókkal, videókkal
Ezeken a helyeken aztán adnak a minőségre! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága által szervezett Helyi Kincsek Napja különleges választékkal várta a látogatókat.
Akadt bőven a jóból annak, aki ellátogatott vasárnap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatósága által szervezett kistérségi agroturisztikai portatúrára, ami a Helyi Kincsek Napja nevet kapta. Ezen a nyílt napon a programban részt vevő gazdaságok megnyitották kapuikat az érdeklődők előtt, 6 településen, 7 gazdaság bevonásával és több mint 15 kistermelő összefogásával.
Ezt kínálta a Helyi Kincsek Napja
Noha, nem jártuk be az összes helyszínt, hamar meggyőződtünk arról, hogy hatalmas a felhozatal: először Derecskére látogattunk el, ahol sajtok és különféle tejtermékek óriási választékával találtuk szembe magunkat, melyek a Gyugos Sajt kézműves termékei. A füstöltektől a kapros-fokhagymáson át az aszalt paradicsomos-bazsalikomosig mindenfélét kínáltak, ahogy palackozott kefír és többféle joghurt között is válogathattunk. Majd találkoztunk Gyugos Bence sajtkészítővel, aki kicsit mélyebben bevezetett minket a sajtbirodalomba.
2014-ben kezdtük el a sajtkészítést, kezdetben édesanyám, aztán csatlakoztam én is. Egy csoda, ahogy a tej átalakul sajttá: amikor beérkezik az üzembe, rögtön elkezdünk vele dolgozni: először baktériumokat adunk hozzá, majd beoltjuk, és kialakul a sajt „eleje”. A friss alvadékot formába tesszük, préseljük, majd átkerülnek az érlelőbe, és ott kezelni (mosni és forgatni) kell minden nap egészen a végső napig, míg nem értékesítjük a sajtot. Már most eljutottunk odáig, hogy vannak 1 éves érlelt sajtjaink is
– mondta Bence. Arról is beszélt, hogy mennyi idő alatt készülnek el a kézműves sajtok:
– Alapvetően míg a formába kerül, az egy jó 4-6 óra, de nem ez a munka nehéz része, az még csak ezután jön.. Egyébként több mint 10 fajta sajtot készítünk összesen, például gomolyából és parenyicából is vannak különféle ízesítések, ezek mellett pedig más termékeket is forgalmazunk, mint a kefír, joghurt, túró
– sorolta. Bekukkantottunk az érlelőbe is, ahol óriási sajtkorongok pihentek bevetésre várva – ezekkel kapcsolatban Bence megjegyezte, van több is, amely nagyjából 15 kilogrammot nyom.
A sajtkészítés fortélyai videónkban:
Minőségi házi pálinka Hajdú-Biharban
A létavértesi Barna Pálinkafőző Kft.-nél tudják, mitől döglik a légy! Ellátogattunk hozzájuk is a nap folyamán, és már érkezésünkkor kedves vendégszeretettel fogadtak minket. Barna Róbert pálinkafőző mester többféle nedűvel is kínálta az érdeklődőket: többek között birsalma-, szilva- és meggy-málna pálinkát is töltöttek a látogatóknak, utóbbiról ráadásul az is kiderült, hogy díjnyertes. Viszont nem erre a legbüszkébb a gazda, hanem a fekete ribizlire és a birsre, melyekkel közel ezer pálinka közül került ki győztesként a versenyeken. Így aztán joggal merülhet fel a kérdés, hogy mégis mi az, amit ennyire jól csinál Róbert, és egyáltalán, hogyan készíti a pálinkát.
A nap képei galériánkban:
Helyi Kincsek Napja – Gyugos Sajt és Barna PálinkafőzőFotók: Vida Márton Péter
2014-ben nyitottunk meg a kft.-nket édesapám 25 éves szakmai tapasztalatára alapozva. Ott láthatjátok a szőlőültetvényt – mutatott közben a cefrehordó mellett található területre ( – a szerk.) –, ott szoktunk szüretelni. Ez most egy olyan cefre, amit bérfőzésre állítunk elő azoknak az ügyfeleknek, akik elhozzák a saját gyümölcscefréjüket
– mondta. Ez a cefre egyébként 400 liter, s mint kiderült, heti szinten mintegy 1200-1300 liter pálinkát főznek le (összesen nyolcféle saját pálinkájuk van). És hogy ez hogyan történik? Természetesen megmutatta, amit az alábbi videóban nézhettek meg:
