Októbertől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe, hosszabb határátlépési időre kell számítani! – videóval

Az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be, az új szabályok értelmében a rendőrség a rövid távú tartózkodás céljából a schengeni övezetbe beutazó harmadik országbeli állampolgárok első belépésekor az úti okmányaikban szereplő adataikat, valamint arcképüket és ujjlenyomataikat egyéni aktában rögzíti. A rendszer bevezetése évente több millió utast érint, ezért a határátlépési idő kezdetben hosszabb lehet a megszokottnál – hívja fel rá a figyelmet a rendőrség. Megnéztük, a szigorítás részleteit és azt, hogy miért van erre szükség.

Az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Miért van szükség az új határellenőrzési rendszer bevezetésére?

Mint azt a rendőrség a hivatalos honlapján kifejti, az egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert azon harmadik országbeli állampolgárok számára vezetik be, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES rendszer) célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

Hogyan fog működni az Európai Határregisztráció Rendszer?

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarország vonatkozásában a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

úti okmányban szereplő adatait,

arcképét és ujjlenyomatát,

a határátlépés helyét és idejét,

valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor, abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

A rendszerbe azokat a nem uniós állampolgárokat regisztrálják, akik EES-t használó európai országokba utaznak rövid távú tartózkodás céljából (azaz egy 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napra). Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során a rendőrség ezeket az adatokat az első határátlépés során egyéni aktában rögzíti, és a további ki-, illetve beutazás esetén szükséges lesz az egyik biometrikus adat (például arckép vagy ujjlenyomat) újbóli ellenőrzése, ami biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé.