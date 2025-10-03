2 órája
Októbertől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe, hosszabb határátlépési időre kell számítani! – videóval
Több lépcsőben élesedik az új rendszer. Komoly változások lépnek életbe október 12-től a határellenőrzésben, több millió utast érinthet évente.
Az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be, az új szabályok értelmében a rendőrség a rövid távú tartózkodás céljából a schengeni övezetbe beutazó harmadik országbeli állampolgárok első belépésekor az úti okmányaikban szereplő adataikat, valamint arcképüket és ujjlenyomataikat egyéni aktában rögzíti. A rendszer bevezetése évente több millió utast érint, ezért a határátlépési idő kezdetben hosszabb lehet a megszokottnál – hívja fel rá a figyelmet a rendőrség. Megnéztük, a szigorítás részleteit és azt, hogy miért van erre szükség.
Miért van szükség az új határellenőrzési rendszer bevezetésére?
Mint azt a rendőrség a hivatalos honlapján kifejti, az egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert azon harmadik országbeli állampolgárok számára vezetik be, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából.
Az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES rendszer) célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése. Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.
Hogyan fog működni az Európai Határregisztráció Rendszer?
Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarország vonatkozásában a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:
- úti okmányban szereplő adatait,
- arcképét és ujjlenyomatát,
- a határátlépés helyét és idejét,
- valamint amennyiben beléptetés megtagadására kerül sor, abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.
A rendszerbe azokat a nem uniós állampolgárokat regisztrálják, akik EES-t használó európai országokba utaznak rövid távú tartózkodás céljából (azaz egy 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napra). Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során a rendőrség ezeket az adatokat az első határátlépés során egyéni aktában rögzíti, és a további ki-, illetve beutazás esetén szükséges lesz az egyik biometrikus adat (például arckép vagy ujjlenyomat) újbóli ellenőrzése, ami biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé.
Annak érdekében, hogy határainkon az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a magyar rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmányolvasókat, ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be.
A rendszer bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest. Az ellenőrzést több lépcsőben vezetik be: először a magyar-ukrán, majd a magyar-szerb, végül pedig a vízi és légi határátkelőhelyeken.
A rendszerről a rendőrség egy videót is közzétett a közösségi oldalán:
Kik kapnak mentességet?
A rendszer nem vezet be új követelményeket azokkal szemben, akik szabadon mozoghatnak Európán belül. Az EES az alábbi kategóriákba tartozó utazókra nem vonatkozik:
- Az EES-t használó európai országok, valamint Ciprus és Írország állampolgárai.
- Tartózkodási kártyával rendelkező és egy uniós polgárral szoros rokoni kapcsolatban álló nem uniós állampolgárok.
- Tartózkodási kártyával vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem uniós állampolgárok, akik közeli hozzátartozói egy olyan nem uniós állampolgárnak, aki az uniós polgárokhoz hasonlóan szabadon utazhat Európában.
- Azok a nem uniós állampolgárok, akik vállalaton belüli áthelyezés keretében, illetve kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából utaznak Európába.
- Tartózkodási engedély és hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum birtokosai.
- Andorra, Monaco és San Marino állampolgárai, valamint a Vatikánvárosi Állam vagy a Szentszék által kiállított útlevél birtokosai.
- Azok a személyek, akik mentesülnek a határellenőrzés alól, vagy akik a határellenőrzésre vonatkozólag biztosított előnyökkel bírnak.
- Érvényes kishatárforgalmi engedély birtokosai.
- Több országon áthaladó személy- és áruszállító vonatok személyzete.
A határregisztrációs rendszert ezek az európai országok használják: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
A hajdú-bihari határszakaszon január elsején történt változás, Románia schengeni övezetbe való csatlakozásával megszűnt a határellenőrzés.
