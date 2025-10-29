október 29., szerda

Nárcisz névnap

16°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útfejlesztés

1 órája

Fontos beruházás kezdődött el a debreceni településrészen – fotókkal, videóval

Címkék#munkálatok#Határ út#aszfaltburkolat#útszakasz

Felvonultak a gépek a Határ útra.

Haon.hu

Felvonultak a gépek és megkezdték a nagyfelületű aszfaltozási munkálatokat a Határ úton, a Varjútövis utca és a körforgalom közötti szakaszon. A beruházás során mintegy 1600 méter hosszú, 2x1 sávos útszakasz újul meg. A kivitelezési munkálatokra több ütemben kerül sor, ezzel biztosítva a közlekedés folyamatosságának fenntartását – tudatta a városháza.

Megkezdődött a munka a Határ úton
Fotó: Batta Gergő

A kivitelezés első ütemében padka és növényzetrendezési, valamint padkanyesési munkálatok történnek, s ezt követően kerül sor az útpályaszerkezet marására, a lokális szerkezetcserére, majd az új aszfaltburkolat terítésére és az útburkolati jelek festésére. 

A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be, a forgalom irányítását jelzőőrök is biztosítják. Kérik a járművezetőket, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseket fokozott figyelemmel kövessék, és amennyiben tehetik, kerüljék el az érintett útszakaszt!

Képinken a munka:

Útfelújítás Debrecenben, a Határ úton

Fotók: Batta Gergő

Videónk a szerdai munkáról:

Ajánljuk még:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu