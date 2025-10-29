Fontos beruházás kezdődött el a debreceni településrészen – fotókkal, videóval

Felvonultak a gépek és megkezdték a nagyfelületű aszfaltozási munkálatokat a Határ úton, a Varjútövis utca és a körforgalom közötti szakaszon. A beruházás során mintegy 1600 méter hosszú, 2x1 sávos útszakasz újul meg. A kivitelezési munkálatokra több ütemben kerül sor, ezzel biztosítva a közlekedés folyamatosságának fenntartását – tudatta a városháza.

Megkezdődött a munka a Határ úton

Fotó: Batta Gergő

A kivitelezés első ütemében padka és növényzetrendezési, valamint padkanyesési munkálatok történnek, s ezt követően kerül sor az útpályaszerkezet marására, a lokális szerkezetcserére, majd az új aszfaltburkolat terítésére és az útburkolati jelek festésére.

A munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be, a forgalom irányítását jelzőőrök is biztosítják. Kérik a járművezetőket, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseket fokozott figyelemmel kövessék, és amennyiben tehetik, kerüljék el az érintett útszakaszt!

Képinken a munka: