37 perce
Pénzkidobás? Ezek a legrosszabb használt autók, mégis rengetegen járnak velük
Tuti bukó! Legalábbis van olyan szakértő, aki azt mondja, hogyha ilyen használt autót veszel, akkor az csak vinni fogja a pénzt...
Fekete lyukként szippantják be a pénzedet ezek az autók! Legalábbis körülbelül így vélekedik az általunk megkérdezett szakember, akit arról kérdeztünk, hogy melyek a legrosszabb használt autók a piacon, ugyanis ez a kérdés rengeteg embert érint. Úgy aligha érdemes autót vásárolni, hogy az ember csak az esztétikai állapotot nézi, mert sok hiba kiütközhet, amit laikusként szinte biztosan nem vennénk észre. Később pedig csak azon kapnánk magunkat, hogy temérdek pénz megy el a szervizre. Ha éppen autóvásárlás előtt állsz, és nincs a környezetedben olyan, akire szívesen hallgatnál, hogy mit kerülj el, akkor van egy jó hírünk: mi megkérdeztünk egy nagyon tapasztalt, debreceni autószerelőt!
Ezek a legrosszabb használt autók a piacon
A használtautó-piac mindig izgalmas terep, ahol az esztétikai megjelenés gyakran megtévesztő lehet, és ami kívülről vonzónak tűnik, az komoly anyagi terhet jelenthet később. A magyar autósok számára különösen fontos kérdés, hogy mely járművek bizonyulnak pénznyelőnek hosszú távon.
Tiba János, a Fékcentrum Kft. tulajdonosa már 35 éve ismeri az autókat kívül-belül, aligha kell neki bemutatni bármilyen járgányt is. Próbáltuk volna szűkíteni a kört, hogy mondjon három olyan autótípust, amelyeket élből érdemes elkerülni, de kibővítette a kört:
Javarészt a francia autókat nem ajánljuk. Ebből van millió fajta, és nemcsak Renault vagy Citroën... Most például egy Mazda 5-öst szerelünk, amiben Renault-motor van, és mint az erre az autóra jellemző, orrán-száján folyik az olaj. Lehetne persze gondolkodni azon, hogy melyik a legrosszabb, de igazából általában kijelenthető, hogy mindegyik francia autó ebbe a csoportba tartozik
– szögezte le. Kifejtette, hogy ez nem feltétlenül abban mutatkozik meg, hogy milyen körülményes javítani, mert minden autót kell. Sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyiszer kell elvinni javíttatni, aminek nem mellesleg horribilis ára van Tiba János szerint.
– 20 évvel ezelőtt 40-50 ezer forintért javítottunk első-hátsó féket, most 150 ezer forintért... És hogy milyen gyakran viszik az autókat szervizbe? Ez a probléma általában azoknál jelentkezik sűrűn, akik olcsó autókat vesznek, leggyakrabban pedig azért, mert elrohad a karosszéria, illetve mert fék-futómű gond van
– mutatott rá, majd hozzátette, legtöbbször 25-30 éves négykerekűeket javítanak.
Ezek a legjobb használt autók a szakember szerint
De vajon tényleg csak a francia autók ennyire rosszak? Tiba János erre is rávilágított:
A német autók se különbek, persze, ezekből és a franciákból van a legtöbb az utakon. Ezek között azokat hozzák legtöbbször javíttatni, amelyek már elmúltak 10-15 évesek. Ugyanakkor ez használattól is függ, mert ha nincs 10-15 éves, akkor is jelentkezhetnek nagy gondok, ha minimum 200 ezer kilométert futottak már
– összegezte.
Amellett, hogy a legrosszabbakról beszéltünk, kitértünk pozitív példákra is: Tiba János a japán autókat ajánlja legjobban, ahogy más ázsiai gyártók mellett is szívesen érvelt, s mint megtudtuk, ezekről nem tud semmi rosszat mondani, így ha választania kellene, akkor a Kiát vagy a Hyundait ajánlaná.
A használtautó-piac jelenlegi helyzete Magyarországon
A statisztikák szerint Magyarországon 2024-ben rekordot döntött a használtautó-piac több mint 909 ezer eladott járművel, miközben az átlagos javítási költségek az elmúlt húsz évben közel háromszorosukra emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal és a Használtautó.hu közös adatközlése szerint a hirdetések közel 40 százaléka 2,5 millió forint alatti árkategóriába esik, míg a kínálat több mint egynegyede (26,4%) a 2,5-5 millió forintos sávban helyezkedik el.
A szakértői vélemények, nemzetközi megbízhatósági felmérések és tulajdonosi tapasztalatok alapján ezt a három típust érdemes a leginkább kerülni, ha használt autó vásárlásban gondolkodunk:
- Dacia modellek 1.2 TCe motorral (Duster, Sandero, Lodgy, Dokker): A Dacia modellek 1.2 TCe (H5Ft) motorral a legproblémásabb kategóriába tartoznak. Ezt a motort 2012 és 2016 között mintegy 400.000 Renault, Dacia és Nissan járműbe építették be, és olyan súlyos problémákkal küzd, hogy Franciaországban büntetőpert indítottak a Renault ellen miatta.
- Renault Clio és Megane II (főként 1.5 dCi motorral): A Renault 1.5 dCi (K9K) motor, bár elterjedt és sokáig használták, számos visszatérő problémával küzd, amelyek komoly javítási költségeket eredményeznek.
- Ford Focus III (2011-2018, főleg 1.0 EcoBoost motorral): A Ford Focus harmadik generációja a Honest John brit felmérésében a 10. helyen végzett a legkevésbé megbízható autók között, 85,86%-os megbízhatósági rátával. A német ADAC 2018-as és 2019-es modellévekre csak sárga (átlagos) megbízhatósági értéket ad.
