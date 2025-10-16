Pénzkidobás? Ezek a legrosszabb használt autók, mégis rengetegen járnak velük

Fekete lyukként szippantják be a pénzedet ezek az autók! Legalábbis körülbelül így vélekedik az általunk megkérdezett szakember, akit arról kérdeztünk, hogy melyek a legrosszabb használt autók a piacon, ugyanis ez a kérdés rengeteg embert érint. Úgy aligha érdemes autót vásárolni, hogy az ember csak az esztétikai állapotot nézi, mert sok hiba kiütközhet, amit laikusként szinte biztosan nem vennénk észre. Később pedig csak azon kapnánk magunkat, hogy temérdek pénz megy el a szervizre. Ha éppen autóvásárlás előtt állsz, és nincs a környezetedben olyan, akire szívesen hallgatnál, hogy mit kerülj el, akkor van egy jó hírünk: mi megkérdeztünk egy nagyon tapasztalt, debreceni autószerelőt!

Szakértőt kérdeztük, melyek a legrosszabb használt autók a piacon

A használtautó-piac mindig izgalmas terep, ahol az esztétikai megjelenés gyakran megtévesztő lehet, és ami kívülről vonzónak tűnik, az komoly anyagi terhet jelenthet később. A magyar autósok számára különösen fontos kérdés, hogy mely járművek bizonyulnak pénznyelőnek hosszú távon.

Tiba János, a Fékcentrum Kft. tulajdonosa már 35 éve ismeri az autókat kívül-belül, aligha kell neki bemutatni bármilyen járgányt is. Próbáltuk volna szűkíteni a kört, hogy mondjon három olyan autótípust, amelyeket élből érdemes elkerülni, de kibővítette a kört:

Javarészt a francia autókat nem ajánljuk. Ebből van millió fajta, és nemcsak Renault vagy Citroën... Most például egy Mazda 5-öst szerelünk, amiben Renault-motor van, és mint az erre az autóra jellemző, orrán-száján folyik az olaj. Lehetne persze gondolkodni azon, hogy melyik a legrosszabb, de igazából általában kijelenthető, hogy mindegyik francia autó ebbe a csoportba tartozik

– szögezte le. Kifejtette, hogy ez nem feltétlenül abban mutatkozik meg, hogy milyen körülményes javítani, mert minden autót kell. Sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyiszer kell elvinni javíttatni, aminek nem mellesleg horribilis ára van Tiba János szerint.

– 20 évvel ezelőtt 40-50 ezer forintért javítottunk első-hátsó féket, most 150 ezer forintért... És hogy milyen gyakran viszik az autókat szervizbe? Ez a probléma általában azoknál jelentkezik sűrűn, akik olcsó autókat vesznek, leggyakrabban pedig azért, mert elrohad a karosszéria, illetve mert fék-futómű gond van

– mutatott rá, majd hozzátette, legtöbbször 25-30 éves négykerekűeket javítanak.