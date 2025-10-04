Megemlékezni ment a Debreceni Köztemetőbe, hidegzuhanyként érte, amit látott – fotókkal

Egyik olvasónk jelezte, hogy október 1-én reggelre a Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhelyének környékén mindent, ami a földön volt elhelyezve, eltakarítottak és kidobtak (vélhetően az üzemeltető munkatársai). A Hajdú Online az üzemeltető cégnél érdeklődött a konkrét esetről, valamint általánosságban arról, hogy milyen időközönként és szabály alapján végzik a fenntartási munkálatokat a Debreceni Köztemetőben, továbbá hogy mire figyeljenek azok, akik szeretteik sírhelyeit gondozzák a temetőben, hogy az ilyen esetek ne vezessenek félreértésekhez, problémákhoz?

A hamuszóró kegyhelyen a látogatók a falak elé is vázákat helyeztek (balról), az AKSD munkatársai eltávolították azokat, rendezték a területet (jobbról)

Forrás: AKSD Kft.

„Bár az olvasó felháborodásának hangot adott mind a Debreceni Köztemető facebook oldalán, mind a Debrecenben Hallottam facebook csoportban, hivatalos bejelentést azonban nem kaptunk” – szögezte le a konkrét eset kapcsán elöljáróban az AKSD Kft. a válaszában. Domokos Csilla szóvivő mellékelt néhány fotót is, melyeken látható, milyen volt a gránitoszlopok környezete azelőtt, hogy a munkatársaik elvégezték a szükséges munkát, és milyen utána. Emellett képet küldött arról a kihelyezett tábláról is, mely egyúttal választ ad az olvasó panaszára, ugyanis az felhívja a megemlékezők figyelmét arra, mit, hogyan lehet kihelyezni, illetve hogy az ettől eltérő módon elhelyezett vázákat, virágokat 24 órán belül eltávolítják.

Tábla a Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhelyén

Forrás: AKSD Kft.

Egyre nagyobb az igény a hamuszóró kegyhelyre

A szóvivő válaszában emlékeztet: a Debreceni Köztemető területén 2011 tavasza óta működik a hamuszóró kegyeleti hely, amely a fenntartásmentes temetkezési forma iránti növekvő igényt hivatott kielégíteni.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés e temetkezési forma iránt, és az utóbbi években ez a tendencia folyamatosan tovább erősödik. A kegyhelyen jelenleg 12 darab gránit emlékoszlop áll, amelyeken közel 1250 elhunyt neve szerepel. A hozzátartozók számára hosszú évek óta rendelkezésre állnak kovácsoltvas virágtartók, amelyeket temetések és megemlékezések alkalmával egyaránt használhatnak virágok elhelyezésére.

