Megemlékezni ment a Debreceni Köztemetőbe, hidegzuhanyként érte, amit látott – fotókkal
Olvasónkat felháborította, amit a Debreceni Köztemetőben tapasztalt. A hamuszóró kegyhelyen kellemetlen meglepetés fogadta.
Egyik olvasónk jelezte, hogy október 1-én reggelre a Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhelyének környékén mindent, ami a földön volt elhelyezve, eltakarítottak és kidobtak (vélhetően az üzemeltető munkatársai). A Hajdú Online az üzemeltető cégnél érdeklődött a konkrét esetről, valamint általánosságban arról, hogy milyen időközönként és szabály alapján végzik a fenntartási munkálatokat a Debreceni Köztemetőben, továbbá hogy mire figyeljenek azok, akik szeretteik sírhelyeit gondozzák a temetőben, hogy az ilyen esetek ne vezessenek félreértésekhez, problémákhoz?
„Bár az olvasó felháborodásának hangot adott mind a Debreceni Köztemető facebook oldalán, mind a Debrecenben Hallottam facebook csoportban, hivatalos bejelentést azonban nem kaptunk” – szögezte le a konkrét eset kapcsán elöljáróban az AKSD Kft. a válaszában. Domokos Csilla szóvivő mellékelt néhány fotót is, melyeken látható, milyen volt a gránitoszlopok környezete azelőtt, hogy a munkatársaik elvégezték a szükséges munkát, és milyen utána. Emellett képet küldött arról a kihelyezett tábláról is, mely egyúttal választ ad az olvasó panaszára, ugyanis az felhívja a megemlékezők figyelmét arra, mit, hogyan lehet kihelyezni, illetve hogy az ettől eltérő módon elhelyezett vázákat, virágokat 24 órán belül eltávolítják.
Egyre nagyobb az igény a hamuszóró kegyhelyre
A szóvivő válaszában emlékeztet: a Debreceni Köztemető területén 2011 tavasza óta működik a hamuszóró kegyeleti hely, amely a fenntartásmentes temetkezési forma iránti növekvő igényt hivatott kielégíteni.
Az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés e temetkezési forma iránt, és az utóbbi években ez a tendencia folyamatosan tovább erősödik. A kegyhelyen jelenleg 12 darab gránit emlékoszlop áll, amelyeken közel 1250 elhunyt neve szerepel. A hozzátartozók számára hosszú évek óta rendelkezésre állnak kovácsoltvas virágtartók, amelyeket temetések és megemlékezések alkalmával egyaránt használhatnak virágok elhelyezésére.
„A virágok mennyisége az emlékoszlopoknál jelentősen megnövekedett, ami több problémát is okozott. A mécsesek, elszáradt virágok és virágvázák időszakos (általában havi) elszállítása vált szükségessé, mivel:
- sok panasz érkezik az ügyfélszolgálatra szinte a kezdetektől, hogy az oszlopok nehezen megközelíthetők,
- az elhunytak nevei nem láthatók az emléktömbön, mert az elé helyezett virágok eltakarják őket,
- a földre helyezett tárgyak tűz- és balesetveszélyt jelentenek.
Ezért 2020 óta figyelemfelhívó tábla jelzi, hogy a kegyeleti virágokat kizárólag az oszlopok mellett található kovácsoltvas virágtartóban elhelyezett vázákba lehet tenni. A földre helyezett virágokat, mécseseket és egyéb tárgyakat a temető üzemeltetője eltávolítja a biztonság érdekében. Az eltávolítás során a vázák és egyéb virágtartók nem kerülnek azonnal hulladékgyűjtőbe, hanem összegyűjtést követően tárolóhelyiségbe szállítják és 1 hónapig megőrzik. A munkálatokat szeptember 30-án és október 1-én végezték, így a végső, rendezett állapot ma délelőtt alakult ki” –részletezte Domokos Csilla október elsejei válaszlevelében.
Rendeletben is rögzítik
Megjegyezte, a temető üzemeltetője minden újonnan telepített emlékoszlophoz további virág- és mécsestartók kihelyezésével biztosítja az emlékezés virágainak, mécseseinek elhelyezését a temetőlátogatók számára. Fontos tudni, hogy a temető üzemeltetése során számos, a látogatók számára láthatatlan szabályozásnak kell megfelelni, amelyek célja a tűz-, baleset- és életveszélyek elkerülése, valamint a sokszor egymásnak ellentmondó látogatói igények összehangolása.
A jogszabályi háttérre is kitért. Aszerint a hamuszóró kegyeleti hely használatát a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik rendelete szabályozza, mely kimondja:
A hamuszóró kegyeleti helyen felállított gránitoszlopokon és a hamuszóró kegyeleti hely környezetében az Üzemeltető által kijelölt helyen elhelyezett szálas virág, koszorú kivételével semmilyen egyéb tárgy nem helyezhető el.
„Ezt mind az ide temettető családoknak, mind az emlékezésre érkező látogatóknak el kell fogadniuk és maradéktalanul be kell tartaniuk, hiszen számos eltérő urnás temetkezési típus elérhető a temetőben, amelyekhez a sírhely megváltással saját rendelkezésű terület is együtt jár, ahol sokkal több lehetőség nyílik az emlékezés kapcsán a virágok, mécsesek elhelyezésére” – tett hozzá a szóvivő.
Képeink a hamuszóró kegyhelynél készültek október elsején, a takarítást is megörökítettük:
Debreceni Köztemető hamuszóró kegyhelyFotók: Batta Gergő
