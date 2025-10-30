Közeleg a halottak napja, javában zajlik már a készülődés – fotókkal, videóval!

Egymást érik a virágárusok a Debreceni Köztemető bejáratánál, ahol szebbnél szebb csokrok közül választhatnak a kilátogatók. Halottak napja, illetve Mindenszentek felé közeledve koszorúk, sírcsokrok, mécsesek tömkelegét kínálják, mindenféle árfekvésben és ízlésnek megfelelően.

Halottak napja előtt rengeteg virágot, csokrot, mécsest kínálnak a Debreceni Köztemetőnél

Fotó: Batta Gergő

Minapi ottjártunkkor több árussal szóba elegyedtünk; megtudtuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan sokan most is a hétvégi roham előtt igyekeznek letudni a sírok rendbetételét.