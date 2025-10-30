1 órája
Közeleg a halottak napja, javában zajlik már a készülődés – fotókkal, videóval!
Idén is rengeteg virágot kínálnak az árusok. Sok látogató megpróbálja elkerülni a halottak napja kapcsán kialakuló hétvégi tumultust.
Egymást érik a virágárusok a Debreceni Köztemető bejáratánál, ahol szebbnél szebb csokrok közül választhatnak a kilátogatók. Halottak napja, illetve Mindenszentek felé közeledve koszorúk, sírcsokrok, mécsesek tömkelegét kínálják, mindenféle árfekvésben és ízlésnek megfelelően.
Minapi ottjártunkkor több árussal szóba elegyedtünk; megtudtuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan sokan most is a hétvégi roham előtt igyekeznek letudni a sírok rendbetételét.
Halottak napi készülődés 2025Fotók: Batta Gergő
A Debreceni Köztemetőben a hétvégére programokkal is készülnek, erről többet lehet megtudni a Debreceni Köztemető közösségi oldalán, valamint korábbi cikkünkből:
Videó:
