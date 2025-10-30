október 30., csütörtök

Halottak napja

1 órája

Közeleg a halottak napja, javában zajlik már a készülődés – fotókkal, videóval!

Címkék#debrecen#Halottak Napja#sírcsokor#koszorú#mindenszentek#köztemető#mécses

Idén is rengeteg virágot kínálnak az árusok. Sok látogató megpróbálja elkerülni a halottak napja kapcsán kialakuló hétvégi tumultust.

Haon.hu

Egymást érik a virágárusok a Debreceni Köztemető bejáratánál, ahol szebbnél szebb csokrok közül választhatnak a kilátogatók. Halottak napja, illetve Mindenszentek felé közeledve koszorúk, sírcsokrok, mécsesek tömkelegét kínálják, mindenféle árfekvésben és ízlésnek megfelelően.

halottak napja
Halottak napja előtt rengeteg virágot, csokrot, mécsest kínálnak a Debreceni Köztemetőnél
Fotó: Batta Gergő

Minapi ottjártunkkor több árussal szóba elegyedtünk; megtudtuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan sokan most is a hétvégi roham előtt igyekeznek letudni a sírok rendbetételét.

Halottak napi készülődés 2025

Fotók: Batta Gergő

A Debreceni Köztemetőben a hétvégére programokkal is készülnek, erről többet lehet megtudni a Debreceni Köztemető közösségi oldalán, valamint korábbi cikkünkből:

Videó:

