Hajléktalanok tanyáznak a Tócóvölgyben, a lakóknak elegük van! – lépett az önkormányzat

Sokkoló látvány a Tócóvölgyben: rengeteg szemét tornyosult fel az egyébként közkedvelt, lakóövezet mögötti tisztás területén. Ez nem a véletlen műve, ugyanis hajléktalanok tanyáznak a környéken, akik amellett, hogy embertelen körülmények között élnek, aggodalmat is keltenek a lakosokban. Hogy miért, és mégis mit keresett ott a Haon stábja? Ennek egy megosztó Facebook-bejegyzés az oka, ami még október 5-én, vasárnap délután látott napvilágot...

Hajléktalanok társasága és rengeteg szemét lepte el a Tócóvölgyet Debrecenben

Aggódnak a lakosok a hajléktalanok miatt

Riadalmat keltett sokakban az említett bejegyzés. Ebben a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a lakónegyed és a vasúti sín közötti területet hajléktalanok lepték el, akik rengeteg szemetet halmoztak fel, nem beszélve arról, hogy ezek nem feltétlen csak visszaváltható PET-palackok...

Tele van szeméttel, emberi ürülékkel és félig kigyulladt fákkal

– panaszkodik a posztoló. Az arra járó gyerekek, fiatalok, hölgyek és idősek miatt pedig különösen aggódik, mert úgy véli, az oda költöző hajléktalanok borzasztó alakok.

– Közel fél éve figyelem, hogy mi is zajlik ott. Először egy matrac volt a fa alatt, utána egy sátor, mostanra pedig már sátortábort, bunkereket és szeméthalmokat látni, vállalhatatlan kinézetű alakokkal

– sorolja, hozzátéve, hogy sok az eldobott sörösdoboz, a fecskendő, és nem mellesleg „fűszagot” is érzett, amikor arra járt kutyát sétáltatni.

Aki éppen csak arra sétált hétfőn, simán ráláthatott a bokrok alatt lévő „hálószobára”

Hétfő délelőtt a helyszínen jártunk. Útközben szóba elegyedtünk többekkel is, akik arrafele élnek, és az érintett területen töltötték szabadidejüket. Volt közöttük olyan, aki azt mondta,

már évek óta létezik ez a jelenség, ezt pedig onnan tudja, hogy sokat jár erre, meg egyébként is a közelben lakik. Megerősítette, hogy tényleg sok a fura alak, akik inkább a délutáni óráktól tűnnek fel a környéken, és valóban tartanak tőlük az emberek.

Meglepetésünkre találkoztunk olyan arra járóval is, aki azt mondta, halvány fogalma se volt arról, hogy mi zajlik a Tócóvölgyben, nem látott, hallott semmit. Pedig sokat nem kell túrázni ahhoz, hogy feltűnjön a valóság: az egyik bokor alatt hevert egy matrac, környezetében eldobált zacskókkal és különböző tárgyakkal, ebből pedig aligha nehéz arra következtetni, hogy „lakik” ott valaki.