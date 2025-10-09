október 9., csütörtök

Durva!

43 perce

Hajléktalanok tanyáznak a Tócóvölgyben, a lakóknak elegük van! – lépett az önkormányzat

Címkék#debrecen#hajléktalankrízis#hajléktalan#tócóskert

Embertelen körülmények uralkodnak a debreceni Tócóvölgyben! Többen is aggódnak az erdőben tanyázó hajléktalanok miatt. A Haon stábja a helyszínen járt, és megkerestük az önkormányzatot is, tudnak-e a problémáról.

Balogh Efraim

Sokkoló látvány a Tócóvölgyben: rengeteg szemét tornyosult fel az egyébként közkedvelt, lakóövezet mögötti tisztás területén. Ez nem a véletlen műve, ugyanis hajléktalanok tanyáznak a környéken, akik amellett, hogy embertelen körülmények között élnek, aggodalmat is keltenek a lakosokban. Hogy miért, és mégis mit keresett ott a Haon stábja? Ennek egy megosztó Facebook-bejegyzés az oka, ami még október 5-én, vasárnap délután látott napvilágot...

hajléktalan, tócóvölgy, debrecen, haon
Hajléktalanok társasága és rengeteg szemét lepte el a Tócóvölgyet Debrecenben
Forrás: Batta Gergő

Aggódnak a lakosok a hajléktalanok miatt

Riadalmat keltett sokakban az említett bejegyzés. Ebben a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a lakónegyed és a vasúti sín közötti területet hajléktalanok lepték el, akik rengeteg szemetet halmoztak fel, nem beszélve arról, hogy ezek nem feltétlen csak visszaváltható PET-palackok... 

Tele van szeméttel, emberi ürülékkel és félig kigyulladt fákkal

 – panaszkodik a posztoló. Az arra járó gyerekek, fiatalok, hölgyek és idősek miatt pedig különösen aggódik, mert úgy véli, az oda költöző hajléktalanok borzasztó alakok. 

– Közel fél éve figyelem, hogy mi is zajlik ott. Először egy matrac volt a fa alatt, utána egy sátor, mostanra pedig már sátortábort, bunkereket és szeméthalmokat látni, vállalhatatlan kinézetű alakokkal

 – sorolja, hozzátéve, hogy sok az eldobott sörösdoboz, a fecskendő, és nem mellesleg „fűszagot” is érzett, amikor arra járt kutyát sétáltatni.

BG20251006_Toci_hajlektalan_tuz_HAON_4
Aki éppen csak arra sétált hétfőn, simán ráláthatott a bokrok alatt lévő „hálószobára”
Forrás: Batta Gergő

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hétfő délelőtt a helyszínen jártunk. Útközben szóba elegyedtünk többekkel is, akik arrafele élnek, és az érintett területen töltötték szabadidejüket. Volt közöttük olyan, aki azt mondta, 

már évek óta létezik ez a jelenség, ezt pedig onnan tudja, hogy sokat jár erre, meg egyébként is a közelben lakik. Megerősítette, hogy tényleg sok a fura alak, akik inkább a délutáni óráktól tűnnek fel a környéken, és valóban tartanak tőlük az emberek.

Meglepetésünkre találkoztunk olyan arra járóval is, aki azt mondta, halvány fogalma se volt arról, hogy mi zajlik a Tócóvölgyben, nem látott, hallott semmit. Pedig sokat nem kell túrázni ahhoz, hogy feltűnjön a valóság: az egyik bokor alatt hevert egy matrac, környezetében eldobált zacskókkal és különböző tárgyakkal, ebből pedig aligha nehéz arra következtetni, hogy „lakik” ott valaki. 

Döbbenet: felgyújtották a hajléktalanok búvóhelyét – de vajon ki tette?

Még jobban meglepődtünk, amikor a Facebook-bejegyzésben is látható sátrakat kerestük: 

már csak a helyüket találtuk meg, mert gyakorlatilag porrá égtek. Találkoztunk egy, a terepen jártas illetővel, akinek az elmondása szerint hárman éltek ott, és nem valószínű, hogy ők maguk gyújtották fel a helyet, hogy aztán továbbálljanak, mert otthagyták az edényeiket, de még fűrészt és más egyéb szerszámot is leltünk ezek mellett.

BG20251006_Toci_hajlektalan_tuz_HAON_9
Döbbenetes látvány: felgyújtották a hajléktalanok sátrait
Forrás: Batta Gergő

A neve elhallgatását kérő lakos még azt se zárta ki, hogy váratlan „meglepetés” éri majd a hajléktalanokat, ha visszatérnek, mert könnyen lehet, hogy akkor égették fel a helyüket, amikor ők nem voltak ott. Erre persze nincs (még) bizonyíték, de az biztos, hogy riasztó a látvány, és ennek adott hangot a már említett Facebook-bejegyzés szerzője is, 

aki attól tart, hogy előbb-utóbb megtámadnak valakit a hajléktalanok, és mindenkit arra kér, hogy ne menjen arra egyedül, a gyerekekre és a hölgyekre pedig különösen vigyázzanak. Vélhetően e célból tette fel a kérdést, hogy hogyan lehetne ezeket a körülményeket, vagy ahogy ő fogalmaz, a „hajléktalan putrit” felszámolni, hogy a Tócóvölgyből ne legyen hajléktalanszálló Debrecenben.

Az önkormányzat tud a problémáról, léptek az ügyben

Megkerestük a debreceni városházát azzal kapcsolatban, hogy tudnak-e a kialakult helyzetről. Azt a választ kaptuk, hogy 2025. szeptember 25-én már érkezett hozzájuk egy lakossági megkeresés, amelyben a Tócóskert városrészben tapasztalt üzemanyaglopások, rongálások, garázdaság, valamint a hajléktalan személyek növekvő száma miatt kértek önkormányzati segítséget.

A bejelentést követően az önkormányzat haladéktalanul megkereste a Debreceni Rendőrkapitányságot, a Debreceni Közterület Felügyeletet, valamint a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért elnökét, és kérte, hogy az érintett területen és annak környékén fokozott járőrszolgálatot biztosítsanak a közbiztonság megőrzése és erősítése érdekében.

A polgárőr egyesület elnöke már a megkeresés postázásának napján jelezte, hogy megerősített járőrszolgálatot indítanak a Tócóskert városrészben.

A közterületeken tapasztalható hajléktalan-jelenlét esetén a Debreceni Közterület Felügyelet és a hajléktalanokat gondozó szakszolgálatok munkatársai járnak el, szükség esetén együttműködve a város közterületi takarítási feladatait ellátó szolgáltatókkal.

Az önkormányzat célja, hogy a közterületek tisztaságának és biztonságának szavatolása mellett az érintett hajléktalan személyek számára is az emberi méltóságot tisztelő, szakszerű ellátás legyen biztosítható. 

A közterületek rendjét és használatát országos és helyi jogszabályok szabályozzák, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatóságok a közbiztonság, a közegészség és a lakosság nyugalmának védelme érdekében eljárjanak, ugyanakkor minden intézkedésnél elsődleges szempont a humánus, szociális megközelítés

 – írták.

Amennyiben valaki hajléktalan személy számára szeretne segítséget kérni, az év minden napján, éjjel-nappal hívhatja a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. utcai szolgálatát a 06-30-206-1377-es telefonszámon.

Ajánljuk még:

 

