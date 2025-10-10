Veszélyben a közrend és a higiénia, keresik a megoldást a debreceni hajléktalanhelyzetre

Debrecen önkormányzata felelős és együttműködésen alapuló megoldásokat keres a hajléktalanok kérdésében – különösen fontos ez a hideg hónapok közeledtével, amikor az utcán élők helyzete a legnehezebbé válik – kezdte október 9-én megosztott közleményében a Debreceni Városháza. Széles Diána alpolgármester kezdeményezésére újabb kerekasztal-megbeszélésre került sor, amelynek középpontjában a hajléktalan emberek biztonságos elhelyezése, a közterületi rend fenntartása, valamint a lakossági jelzések kezelése állt.

Kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a debreceni hajléktalanok helyzetét

Forrás: Debreceni Városháza

A megbeszélésen önkormányzati képviselők, a rendőrség, a közterület-felügyelet, a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer képviselői vettek részt. Az elmúlt hetekben több debreceni városrészből érkezett panasz a közterületeken tapasztalható rendzavarásról, illegális tartózkodásról és higiéniai problémákról – olvasható a közleményben.

A témával a Haon is foglalkozott október 9-én, többen is aggódtak ugyanis a Tócóvölgyben tanyázó hajléktalanok miatt. Ekkor kilátogattunk a helyszínre, majd megkerestük az önkormányzatot, hogy tudnak-e a problémáról, válaszukban pedig leszögezték, hogy haladéktalanul megkezdték a szükséges intézkedéseket: