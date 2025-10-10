44 perce
Veszélyben a közrend és a higiénia, keresik a megoldást a debreceni hajléktalanhelyzetre
Több városrészről is érkezett panasz. Kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a debreceni hajléktalanok helyzetét.
Debrecen önkormányzata felelős és együttműködésen alapuló megoldásokat keres a hajléktalanok kérdésében – különösen fontos ez a hideg hónapok közeledtével, amikor az utcán élők helyzete a legnehezebbé válik – kezdte október 9-én megosztott közleményében a Debreceni Városháza. Széles Diána alpolgármester kezdeményezésére újabb kerekasztal-megbeszélésre került sor, amelynek középpontjában a hajléktalan emberek biztonságos elhelyezése, a közterületi rend fenntartása, valamint a lakossági jelzések kezelése állt.
A megbeszélésen önkormányzati képviselők, a rendőrség, a közterület-felügyelet, a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer képviselői vettek részt. Az elmúlt hetekben több debreceni városrészből érkezett panasz a közterületeken tapasztalható rendzavarásról, illegális tartózkodásról és higiéniai problémákról – olvasható a közleményben.
A témával a Haon is foglalkozott október 9-én, többen is aggódtak ugyanis a Tócóvölgyben tanyázó hajléktalanok miatt. Ekkor kilátogattunk a helyszínre, majd megkerestük az önkormányzatot, hogy tudnak-e a problémáról, válaszukban pedig leszögezték, hogy haladéktalanul megkezdték a szükséges intézkedéseket:
Kiemelték, a városvezetés célja, hogy ezekre a helyzetekre szociálisan érzékeny, ugyanakkor határozott módon reagáljon.
Mi a teendő, ha hajléktalanokkal kapcsolatos problémát észlelünk?
Széles Diána kiemelte, hogy a segítségnyújtásnak is megvannak a biztonságos formái, így senkit sem hagynak magára, ugyanakkor a társasházakban élők, a családok és az idősek biztonsága is kiemelten fontos.
A kerekasztal-beszélgetésen felszólaló szakemberek egyetértettek abban, hogy a leghatékonyabb segítségnyújtás a hivatalos csatornákon keresztül történik. A lakótelepi önkormányzati képviselőktől és lakóktól érkező észrevételeket az önkormányzat, a hajléktalanellátó szervezetek, a rendőrség és a közterület-felügyelet kezeli.
A debrecenieket arra kérik, amennyiben rászoruló embert látnak, ne egyénileg próbáljanak segíteni, hanem értesítsék a Refomix munkatársait (telefonszám: +36 30 206 1377), akik november 1. és április 30. között a nap 24 órájában elérhetőek.
Emellett a szakemberek felhívták rá a figyelmet, hogy senki se engedjen be hajléktalan embert a lépcsőházakba és ne adják ki a kapukódokat. Ha valaki a társasházban mégis idegent talál, hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot, valamint, ha ez rendszeresen előfordul érdemes értesíteni a közös képviselőt is.
Az utcán élőknek valódi esélyt csak az tud adni, ha szakemberekhez kerülnek, akik melegedőt, orvosi ellátást, pszichés és szociális segítséget biztosíthatnak számukra. Ezzel nemcsak az érintettek helyzete javul, hanem a közterületek rendezettsége és a lakók biztonsága is megmarad.
