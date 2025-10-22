október 22., szerda

Fürdőfejlesztés

1 órája

Hatalmas fejlesztésekkel gyúrják ki a szoboszlói strandot! Új medencék, új étterem, lesz itt minden!

Címkék#Hungarospa#strandfürdő#Hajdúszoboszló

Egy sorsfordító nap 100. évfordulóját ünnepelték. A hajdúszoboszlói strand jövőjére is kitekintettek: kiderült, milyen fejlesztéseket terveznek a vezetők.

Balogh Efraim

Egy történelmi nap 100. évfordulóját ünnepelték, egy másik 100. születésnapra pedig történelmi eseményt terveznek – nagyjából így lehetne összefoglalni a legfrissebb hajdúszoboszlói stranddal kapcsolatos híreket. Az Aqua-Palace Élményfürdő konferencia-épületében emlékeztek meg a hajdúszoboszlói gyógyvíz feltárásának 100. évfordulója alkalmából szerda délelőtt, és nemcsak a múltról, hanem a jövőbeni nagy tervekről is beszéltek.

hajdúszoboszlói strand, hungarospa, hajdúszoboszló, debrecen, haon
100 évvel ezelőtt, a gyógyvízzel indult a hajdúszoboszlói strand története – erre emlékeztek az Aqua Palace konferenciatermében
Forrás: Batta Gergő

Így kezdődött minden a hajdúszoboszlói strandon 

Bodó Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjében Pávai Vajna Ferenc munkásságát méltatta, aki kutatása során fedezte fel a gyógyvizet Hajdúszoboszlón 100 évvel ezelőtt. Mint elmondta, ritkán adatik meg egy település életében az ilyen sorsfordító esemény, mely emberek tízezreinek, százezreinek, millióinak gyakorol hatást az egészségére. 

A legfontosabb az eredmény, hogy aki idelátogat hozzánk, jól érezze magát és olyannak találja Hajdúszoboszló szolgáltatásait és közéletét, hogy szívesen jöjjön vissza legközelebb. Bőséges ötlettárral, innovációval és a vendégek iránti maximális tisztelettel készülünk a következő évtizedekre, évszázadra is

– osztotta meg gondolatait.  

Czeglédi Gyula polgármester úgy fogalmazott, hogy ezt a napot a város második alapításának is tartják, olyan horderejű eseménynek minősült a gyógyvíz felfedezése. Felidézte, hogy miután aláírták a trianoni békeszerződést 1920. július 4-én, szén-hidrogén-kutatásba kezdtek a szakemberek Magyarországon, mivel a bányák mintegy 90 százaléka a határon túli területeken maradt. 

Így került Hajdúszoboszlóra Pávai Vajna Ferenc, aki egy fúrás eredményeképpen lelt rá a gyógyvízre 1925. október 26-án. Ezután jött az ötlet a város akkori vezetőitől, hogy fürdőt nyissanak, ami két évvel később be is következett: 1927. július 26-án adták el az első jegyeket, onnantól számítják, hogy megnyitott a hajdúszoboszlói strandfürdő, ezzel pedig a turizmus is beindult a városban.

A polgármester az elmúlt 25 évre is visszaemlékezett, és kiemelte, ez idő alatt 200-ról 600 főre növekedett a fürdőben dolgozók létszáma, s úgy véli, nagyszerű negyedévszázadot tudhatnak maguk mögött.

hajdúszoboszlói strand, hungarospa, hajdúszoboszló, debrecen, haon
Czeglédi Gyula felidézte, hogyan leltek rá a kutatók a gyógyvízre Hajdúszoboszlón
Forrás: Batta Gergő

Így változhat meg a Hungarospa Hajdúszoboszlón a következő 15 évben

Hogy milyenek lehetnek a következő évek, azt Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa vezérigazgatója vetítette előre. Először is rámutatott, hogyan fejlődött a szoboszlói strand a 20. század elején, majd egy történelmi időszakra hívta fel a figyelmet: 1996-tól egészen a 2010-es évek végéig egy hatalmas nyújtási folyamat zajlott a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőben az akkori új vezetésnek köszönhetően, akik nagyon innovatív szemlélettel közelítették meg a fürdőt. Ekkor már nem csak hajdú-bihari strandként tekintettek a szoboszlóira:

Megszületett a gondolat, hogy megépíthetjük Európa legnagyobb fürdőkomplexumát

– mondta a vezérigazgató. Ebből is következik, hogy 2008 júniusában indult el Hajdúszoboszló eddigi történetének legnagyobb turisztikai beruházása, amire 4,8 milliárd forintot költöttek. Ami már mondhatni, a közelmúltat illeti, 2014-ben átadták a termálfürdő egy új szárnyát, bővült az Aquapark, 6 új csúszdát és egy mászófalat létesítettek, megújult az Omega- és a tanmedence, megépült a gyermekszínpad, 7 évvel később pedig átadták a Prémium Zónát. 

Mint Czegle-Pinczés Enikő beszámolt róla, azóta inkább az infrastrukturális fejlesztésekre koncentrálnak (többek között megújították a termál kemping nyári épületét és napelemparkot hoztak létre). Ezzel együtt pedig a jövőt is szem előtt tartják, és már meg is van a koncepció.

Mint a vezérigazgató felvázolta, ez a terv 6 külön projektet tartalmaz:

  • két külön fázisban szeretnék fejleszteni a strandfürdő tradicionális részét,
  • szeretnének a mediterrán tengerparttal és az úszómedencével is foglalkozni,
  • a strand hátsó részét is szeretnék tovább fejleszteni,
  • szeretnék felújítani az Aquapark csúszdáit és kiszolgálóegységeit is átszabnák, valamint új attrakciókkal bővítenék a szolgáltatást.
  • Az Aqua Palace-t sem hagynák érintetlenül, melynek a kapacitását szeretnék bővíteni, és egy új szolgáltatást is behoznának.
  • Magánorvosi komplexum létrehozására is fókuszálnának, ahogy a vendéglátásra és a szálláshelyekre is (külön hangsúlyt fektetve a kemping- és a szálláshelyfejlesztési projektekre).

Arról is beszélt, hogy a következő két évre, tehát a hajdúszoboszlói strand 100. születésnapjáig is terveznek fejlesztéseket:

  • a strandfürdő 1-es és 2-es (termál) medenceblokkjára vonatkozóan 
  • új, télen-nyáron üzemelő medencéket is létrehoznának
  • kiemelt medenceként hoznák létre az Elysium medencét, ami egy fenti napozó- és rendezvényteraszon lesz elérhető
  • növelnék a vendéglátóhelyek számát egy új, télen is működő étteremmel

A felsorolt medencéket az Aqua Palace-hoz csatolnák, amelyeket a vendégek télen egy fedett kijáraton keresztül közelíthetnek majd meg. 

– Az várható, hogy 2026 őszén elkezdjük a munkálatokat, és reményeink szerint a strandfürdő 2027-ben, a 100. születésnapján úgy fog megnyitni, hogy ezzel az új szolgáltatással várjuk a vendégeket – összegezte Czegle-Pinczés Enikő.

