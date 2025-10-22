Hatalmas fejlesztésekkel gyúrják ki a szoboszlói strandot! Új medencék, új étterem, lesz itt minden!

Egy történelmi nap 100. évfordulóját ünnepelték, egy másik 100. születésnapra pedig történelmi eseményt terveznek – nagyjából így lehetne összefoglalni a legfrissebb hajdúszoboszlói stranddal kapcsolatos híreket. Az Aqua-Palace Élményfürdő konferencia-épületében emlékeztek meg a hajdúszoboszlói gyógyvíz feltárásának 100. évfordulója alkalmából szerda délelőtt, és nemcsak a múltról, hanem a jövőbeni nagy tervekről is beszéltek.

100 évvel ezelőtt, a gyógyvízzel indult a hajdúszoboszlói strand története – erre emlékeztek az Aqua Palace konferenciatermében

Forrás: Batta Gergő

Így kezdődött minden a hajdúszoboszlói strandon

Bodó Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjében Pávai Vajna Ferenc munkásságát méltatta, aki kutatása során fedezte fel a gyógyvizet Hajdúszoboszlón 100 évvel ezelőtt. Mint elmondta, ritkán adatik meg egy település életében az ilyen sorsfordító esemény, mely emberek tízezreinek, százezreinek, millióinak gyakorol hatást az egészségére.

A legfontosabb az eredmény, hogy aki idelátogat hozzánk, jól érezze magát és olyannak találja Hajdúszoboszló szolgáltatásait és közéletét, hogy szívesen jöjjön vissza legközelebb. Bőséges ötlettárral, innovációval és a vendégek iránti maximális tisztelettel készülünk a következő évtizedekre, évszázadra is

– osztotta meg gondolatait.

Czeglédi Gyula polgármester úgy fogalmazott, hogy ezt a napot a város második alapításának is tartják, olyan horderejű eseménynek minősült a gyógyvíz felfedezése. Felidézte, hogy miután aláírták a trianoni békeszerződést 1920. július 4-én, szén-hidrogén-kutatásba kezdtek a szakemberek Magyarországon, mivel a bányák mintegy 90 százaléka a határon túli területeken maradt.

Így került Hajdúszoboszlóra Pávai Vajna Ferenc, aki egy fúrás eredményeképpen lelt rá a gyógyvízre 1925. október 26-án. Ezután jött az ötlet a város akkori vezetőitől, hogy fürdőt nyissanak, ami két évvel később be is következett: 1927. július 26-án adták el az első jegyeket, onnantól számítják, hogy megnyitott a hajdúszoboszlói strandfürdő, ezzel pedig a turizmus is beindult a városban.

A polgármester az elmúlt 25 évre is visszaemlékezett, és kiemelte, ez idő alatt 200-ról 600 főre növekedett a fürdőben dolgozók létszáma, s úgy véli, nagyszerű negyedévszázadot tudhatnak maguk mögött.