Helyi közélet

1 órája

Újra kinyit Hajdú-Bihar kedvelt, ingyen használható jégpályája!

Minden évben népszerű a fürdővárosi pálya. Arról döntött a képviselő-testület, meddig üzemeljen télen a hajdúszoboszlói jégpálya.

Az önkormányzat a jégpálya üzemeltetését 2025. december 1-től 2026. február 1-ig kívánja fenntartani, hétköznapokon 14 és 20 óra között, hétvégén és iskolai szünetben pedig 9 és 20 óra közötti nyitva tartással – számolt be róla közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Az októberi testületi ülésen döntött a képviselők a hajdúszoboszlói jégpálya üzemeltetéséről. Az önkormányzat az elmúlt években sikeresen működtette a városi jégpályát, amely a téli időszakban a lakosság, különösen a gyermekek és fiatalok számára ingyenes szabadidős és sportolási lehetőséget biztosít. A jégpálya az elmúlt évben december–január hónapokban tartott nyitva, az önkormányzat saját forrásból fedezte az üzemeltetési költségeket. Az októberi ülésen arról kellett dönteni, hogy a 2025/2026. téli szezonban az üzemeltetés 2 hónapig (2025. december – 2026. január), vagy 3 hónapig (2025. december – 2026. február) tartson.

Idén három hónapig üzemel majd a hajdúszoboszlói jégpálya
Forrás: Napló-archív

Így üzemel majd a hajdúszoboszlói jégpálya 2025 decemberétől

A jégpálya működtetése igen közkedvelt, többek között ingyenes elérhetősége, kedvező nyitva tartása miatt, mely biztosítja a helyi közösség és az ide érkezők számára:

  • téli sportolási és rekreációs kikapcsolódását,
  • fiatalok egészséges életmódra nevelését,
  • a téli időszak programkínálatának bővítését,
  • a város turisztikai vonzerejének erősítését.

A jégpálya ingyenes szolgáltatás, bevétel nem keletkezik, így az üzemeltetés költsége teljes egészében az önkormányzatot terheli. A jégpálya üzemeltetését a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el annak nyitása óta, most is tőlük kért ajánlatot a hivatal.

Mindennel együttvéve, ha 3 hónapig üzemel a jégpálya, 16 millió forintba, a 3 hónapos üzemeltetés esetén pedig valamivel több mint 11 millió forintba kerül. Az előterjesztésben az olvasható, hogy a jégpálya és rendezvényközpont idei évre tervezett közüzemi díjaira van elég fedezet e költségsoron elkülönítve. 2025. évi költségvetésben bruttó 12,5 millió forintot különítettek el az üzemeltetésre, mely rendelkezésre álló forrás a 2 hónapos üzemeltetés költségeire nyújt fedezetet, amennyiben semmilyen rendkívüli körülmény nem merül fel. A képviselő-testület végül a két hónapos üzemeltetést szavazta meg, 2025. december 1-től 2026. február 1-ig.

A hajdúszoboszlói jégpálya nyitva tartása

  • Hétköznap: 14:00 – 20:00 óra között
  • Hétvégén és iskolai szünetben: 9:00 – 20:00 óra között

 

 

