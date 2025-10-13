Ösztöndíj
3 órája
Fontos határidő közeleg Hajdúszoboszlón!
Ne maradj e róla! Már csak pár napig lehet jelentkezni Hajdúszoboszlón.
Már csak szerdáig lehet benyújtani a jelentkezéseket Hajdúszoboszló Város Felsőoktatási Ösztöndíjprogramjára – számolt róla be közösségi oldalán Czeglédi Gyula. Mint írja, aki még nem adta le pályázatát, mielőbb tegye meg, hogy ne maradjon le a támogatásról!
Ezzel párhuzamosan zajlik a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram pályázati időszaka is, amely szintén nagyszerű lehetőséget biztosít a továbbtanuló fiataloknak.
A részletes pályázati feltételek és a jelentkezés menete elérhető Hajdúszoboszló Város honlapján.
