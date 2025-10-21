Programajánló
2 órája
Ismét nagy dobásra készül Hajdúszoboszló a hosszú hétvégén
A 20-as évektől egészen a 60-as évekig utazhatunk vissza a Pávai Fesztiválon. Számos programmal készül a hosszú hétvégére Hajdúszoboszló.
Október 24–25. között a hajdúszoboszlói Szent István parkban életre kel a múlt század! Vár a Pávai Fesztivál, ahol a ’20-as évektől egészen a ’60-as évekig utazhatsz vissza az időben – olvasható a Facebook eseménynél.
A Pávai Fesztivál pénteki programja Hajdúszoboszlón:
- 15:30 Csodaforrás mesemondás a 100 éves termálvízről írt történetekből
- 15:45 Az aranyszőrű bárány- interaktív magyar népmese
- 16:35 Gázláng Country Táncegyüttes bemutatója
- 16:50 Ünnepélyes megnyitó 17:20 Vízgömb show
- 18:30 Louis Armstong show
- 19:30 Pávai kvíz ajándékokért
- 20:00 I love rock and roll show- Legendás rock and roll világslágerek
- 21:15 CandyMen Duo
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Szombati programok:
- 13:00 Csöpp koncert
- 13:50 Masni és Pocó bábos gyerekkoncert
- 14:45 Charleston táncbemutató
- 15:00 Mini történelem – a Bocskai Múzeum - Hajdúszoboszló részvételével
- 15:40 Pávai kvíz ajándékokért
- 15:55 Hullámzó vizek tánca
- 16:30 Múltidéző dallamok a 20. század ikonikus dalaival
- 17:30 100 éves a hajdúszoboszlói gyógyvíz kvízverseny és rajzpályázat eredményhirdetése
- 18:00 Vintage Dolls Akusztik
- 19:00 Interjú Pávai Vajna Fereccel
- 20:00 Group'n'Swing Mujahid Zoltánnal, vendég: Viktor Király
- 21:30 DJ Lőrincz Ádám
Kísérő programok:
- Kackiás verklis;
- Vándor játszótér és körhinta;
- Selfiegép
- Korhű divat – sminkelj az AVON sátrában!;
- Paravánkiállítás,
- Mobil szabadulószoba;
- Flippergépek,
- Ingyenes mérések a Vöröskereszttel;
- Pávai Kézműves Kuckó,
- Csodaforrás mesekönyv árusítás
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Téli fűtés
18 órája
Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz… durván ráfizetős a klímás fűtés, ha te is így használod
Ezt ne hagyja ki!
16 órája
Szabolcsba járnak át kéregetni a hajdú-bihari gyerekek, de nem pénzért szólítgatják le az embereket
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre