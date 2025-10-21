Ismét nagy dobásra készül Hajdúszoboszló a hosszú hétvégén

Október 24–25. között a hajdúszoboszlói Szent István parkban életre kel a múlt század! Vár a Pávai Fesztivál, ahol a ’20-as évektől egészen a ’60-as évekig utazhatsz vissza az időben – olvasható a Facebook eseménynél.

Számos programmal készül a hosszú hétvégére Hajdúszoboszló

A Pávai Fesztivál pénteki programja Hajdúszoboszlón:

15:30 Csodaforrás mesemondás a 100 éves termálvízről írt történetekből

15:45 Az aranyszőrű bárány- interaktív magyar népmese

16:35 Gázláng Country Táncegyüttes bemutatója

16:50 Ünnepélyes megnyitó 17:20 Vízgömb show

18:30 Louis Armstong show

19:30 Pávai kvíz ajándékokért

20:00 I love rock and roll show- Legendás rock and roll világslágerek

21:15 CandyMen Duo

Szombati programok:

13:00 Csöpp koncert

13:50 Masni és Pocó bábos gyerekkoncert

14:45 Charleston táncbemutató

15:00 Mini történelem – a Bocskai Múzeum - Hajdúszoboszló részvételével

15:40 Pávai kvíz ajándékokért

15:55 Hullámzó vizek tánca

16:30 Múltidéző dallamok a 20. század ikonikus dalaival

17:30 100 éves a hajdúszoboszlói gyógyvíz kvízverseny és rajzpályázat eredményhirdetése

18:00 Vintage Dolls Akusztik

19:00 Interjú Pávai Vajna Fereccel

20:00 Group'n'Swing Mujahid Zoltánnal, vendég: Viktor Király

21:30 DJ Lőrincz Ádám

Kísérő programok: