2 órája

Ismét nagy dobásra készül Hajdúszoboszló a hosszú hétvégén

Címkék#programajánló#hétvégi programajánló#fesztivál#Hajdúszoboszló

A 20-as évektől egészen a 60-as évekig utazhatunk vissza a Pávai Fesztiválon. Számos programmal készül a hosszú hétvégére Hajdúszoboszló.

Haon.hu

Október 24–25. között a hajdúszoboszlói Szent István parkban életre kel a múlt század! Vár a Pávai Fesztivál, ahol a ’20-as évektől egészen a ’60-as évekig utazhatsz vissza az időben – olvasható a Facebook eseménynél.

Számos programmal készül a hosszú hétvégére Hajdúszoboszló
Számos programmal készül a hosszú hétvégére Hajdúszoboszló
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A  Pávai Fesztivál pénteki programja Hajdúszoboszlón: 

  • 15:30 Csodaforrás mesemondás a 100 éves termálvízről írt történetekből 
  • 15:45 Az aranyszőrű bárány- interaktív magyar népmese 
  • 16:35 Gázláng Country Táncegyüttes bemutatója 
  • 16:50 Ünnepélyes megnyitó 17:20 Vízgömb show 
  • 18:30 Louis Armstong show 
  • 19:30 Pávai kvíz ajándékokért 
  • 20:00 I love rock and roll show- Legendás rock and roll világslágerek 
  • 21:15 CandyMen Duo

Szombati programok: 

  • 13:00 Csöpp koncert 
  • 13:50 Masni és Pocó bábos gyerekkoncert 
  • 14:45 Charleston táncbemutató 
  • 15:00 Mini történelem – a Bocskai Múzeum - Hajdúszoboszló részvételével 
  • 15:40 Pávai kvíz ajándékokért
  •  15:55 Hullámzó vizek tánca 
  • 16:30 Múltidéző dallamok a 20. század ikonikus dalaival 
  • 17:30 100 éves a hajdúszoboszlói gyógyvíz kvízverseny és rajzpályázat eredményhirdetése 
  • 18:00 Vintage Dolls Akusztik 
  • 19:00 Interjú Pávai Vajna Fereccel 
  • 20:00 Group'n'Swing Mujahid Zoltánnal, vendég: Viktor Király 
  • 21:30 DJ Lőrincz Ádám

Kísérő programok:

  • Kackiás verklis; 
  • Vándor játszótér és körhinta;  
  • Selfiegép 
  • Korhű divat – sminkelj az AVON sátrában!; 
  • Paravánkiállítás,
  • Mobil szabadulószoba; 
  • Flippergépek,
  • Ingyenes mérések a Vöröskereszttel;
  • Pávai Kézműves Kuckó,
  •  Csodaforrás mesekönyv árusítás
