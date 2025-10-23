Ünnepi koszorúzással tisztelegtek a hősök előtt Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval

Ünnepi megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón is az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Ahogy azt Majoros Petronella, a város alpolgármestere közösségi oldalán írta, fiatalok és idősebbek együtt ünnepeltek ma az 1956-os kopjafánál, kifejezve tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei, áldozatai előtt.

Fotó: Tóth Imre

Az alpolgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta:

1956 októberében a magyar nép egy emberként állt ki a függetlenségért, a nemzeti önrendelkezésért és a jogért, hogy szabadon dönthessen saját sorsáról. Tegyük ezt most is! Ne hagyjuk, hogy a közöny, a félelem vagy a gyűlölet vegye át a helyüket! Az összefogás, a bátorság és a hit a saját erőnkben képes megváltoztatni a történelmet. Az 56-osok példája ma is erőt ad, hogy kiálljunk az igazságért, a közösségért és a békéért. A szabadság iránti vágyunkat nem lehet elfojtani

