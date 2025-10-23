október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

20 perce

Ünnepi koszorúzással tisztelegtek a hősök előtt Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval

Címkék#megemlékezés#1956-os forradalom#Hajdúszoboszló

A város '56-os emlékművénél tartottak koszorúzást és ünnepi műsort. Megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján

Haon.hu

Ünnepi megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón is az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. Ahogy azt Majoros Petronella, a város alpolgármestere közösségi oldalán írta, fiatalok és idősebbek együtt ünnepeltek ma az 1956-os kopjafánál, kifejezve tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei, áldozatai előtt.

Ünnepi megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján
Ünnepi megemlékezést tartottak Hajdúszoboszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján
Fotó: Tóth Imre

Az alpolgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta:  

1956 októberében a magyar nép egy emberként állt ki a függetlenségért, a nemzeti önrendelkezésért és a jogért, hogy szabadon dönthessen saját sorsáról. Tegyük ezt most is! Ne hagyjuk, hogy a közöny, a félelem vagy a gyűlölet vegye át a helyüket!  Az összefogás, a bátorság és a hit a saját erőnkben képes megváltoztatni a történelmet. Az 56-osok példája ma is erőt ad, hogy kiálljunk az igazságért, a közösségért és a békéért. A szabadság iránti vágyunkat nem lehet elfojtani

A megemlékezésről készült képeket az alábbi galériában nézhetitek meg:

Ünnepi megemlékezés Hajdúszoboszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján

Fotók: Tóth Imre

Ünnepi műsort is tartottak Hajdúszoboszlón

A megemlékezésen „Lengő lyukas zászlók” címmel ünnepi műsort adott elő Pinczés István rendezésében a Debreceni Amatőr Színjátszó Stúdió Társulat. A hősök tiszteletére rendezett ünnepség egyházi gondolatokkal majd koszorúzással ért véget.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Videó az ünnepi műsorról itt: 

Debrecenben is tartottak megemlékezést, az onnan készült képeket az alábbi cikkben tudjátok megtekinteni:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu