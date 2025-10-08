október 8., szerda

Koppány névnap

11°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Borzasztó! 14 éves lányt üthettek el Hajdúszoboszlón, kétségbeesetten üzent az édesanya

Címkék#hajdúszoboszló#Hungarospa#baleset

A 14 éves lány egy kereszteződésnél akart lekanyarodni, amikor megtörtént a baj. A Facebook-on keresztül üzent a hajdúszoboszlói szülő az autósnak.

Haon.hu

Kedves Gépjárművezető! Kedd reggel 7:10 perc magasságában elütötted a lányom a József Attila utcán balrakanyarodás közben – írta egy szülő a Hajdúszoboszlón Hallottam csoportban.

A bejegyzés szerint ez történhetett a hajdúszoboszlói kislánnyal
A bejegyzés szerint ez történhetett a hajdúszoboszlói kislánnyal
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Ez történhetett Hajdúszoboszlón

A bejegyzésből kiderül, a fiatal lány a hajdúszoboszlói Gambrinusz ház mellett lévő építkezésnél kirakta a kezét balra, majd kihúzódott az út közepére, folyamatosan kint tartva a karját, hogy szeretne majd bekanyarodni a Hungarospa előtti behajtón a kerékpárosútra és ott folytatni tovább az útját.

Szemből jött 2 autó azokat elengedte a lányom, majd azután kezdte meg a balrakanyarodást, mindeközben végig kint volt a karja, hogy balra szeretne fordulni, és nem csak hobbiból megy az út közepén. Ahogy elment a szemből jövő 2 autó Te fogtad magad és balról ráelőztél a gyerekre, miközben a gyerek már kanyarodott balra kitett karral, és elütötted

– írta le az esetet a szülő. A szülő bejegyzése szerint a hajdúszoboszlói kislány bordája zúzódott meg.  

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Megálltál, kiszálltál az autóból, megkérdezted jól van-e a gyerek, és közben kioktattad, hogy hátra kellett volna néznie. Nem tudom, hova rohantál annyira, mi volt annyira sürgős, hogy nem bírtál fél percet várni amíg a gyerek lekanyarodik. Se egy nevet, se egy telefonszámot nem hagytál. Se engem fel nem hívtál, mi történt, hisz gyereket ütöttél el. Javaslom, frissítsd fel a KRESZ-tudásod

– zárta a balesetről szóló írását a szülő.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu