Borzasztó! 14 éves lányt üthettek el Hajdúszoboszlón, kétségbeesetten üzent az édesanya
A 14 éves lány egy kereszteződésnél akart lekanyarodni, amikor megtörtént a baj. A Facebook-on keresztül üzent a hajdúszoboszlói szülő az autósnak.
Kedves Gépjárművezető! Kedd reggel 7:10 perc magasságában elütötted a lányom a József Attila utcán balrakanyarodás közben – írta egy szülő a Hajdúszoboszlón Hallottam csoportban.
Ez történhetett Hajdúszoboszlón
A bejegyzésből kiderül, a fiatal lány a hajdúszoboszlói Gambrinusz ház mellett lévő építkezésnél kirakta a kezét balra, majd kihúzódott az út közepére, folyamatosan kint tartva a karját, hogy szeretne majd bekanyarodni a Hungarospa előtti behajtón a kerékpárosútra és ott folytatni tovább az útját.
Szemből jött 2 autó azokat elengedte a lányom, majd azután kezdte meg a balrakanyarodást, mindeközben végig kint volt a karja, hogy balra szeretne fordulni, és nem csak hobbiból megy az út közepén. Ahogy elment a szemből jövő 2 autó Te fogtad magad és balról ráelőztél a gyerekre, miközben a gyerek már kanyarodott balra kitett karral, és elütötted
– írta le az esetet a szülő. A szülő bejegyzése szerint a hajdúszoboszlói kislány bordája zúzódott meg.
Megálltál, kiszálltál az autóból, megkérdezted jól van-e a gyerek, és közben kioktattad, hogy hátra kellett volna néznie. Nem tudom, hova rohantál annyira, mi volt annyira sürgős, hogy nem bírtál fél percet várni amíg a gyerek lekanyarodik. Se egy nevet, se egy telefonszámot nem hagytál. Se engem fel nem hívtál, mi történt, hisz gyereket ütöttél el. Javaslom, frissítsd fel a KRESZ-tudásod
– zárta a balesetről szóló írását a szülő.
