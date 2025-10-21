október 21., kedd

Tapasztalatok

1 órája

Egy ideje már használják az elektromos buszokat, ezt tapasztalták a hajdúszoboszlóiak

Címkék#busz#elektromos busz#Hajdúszoboszló

A jármű évente 40 ezer kilométert tesz meg. Szívesen utaznak a hajdúszoboszlóiak a buszon.

Haon.hu

Jó szolgálatot tesz az új elektromos busz Hajdúszoboszlón! – jelentette ki közösségi oldalán Czeglédi Gyula polgármester. Mint írta, nem olyan régen számolt be róla, hogy egy új elektromos busz áll forgalomba a városban. 

Szívesen használják az elektromos buszokat Hajdúszoboszlón
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Hozzátette, az a tapasztalat, hogy mind a fiatalok, mind az idősebbek, és az ide érkező vendégek is szívesen utaznak ezzel a modernebb, komfortosabb és tiszta busszal. Ez a busz évente közel 40 ezer kilométert tesz meg a város szolgálatában. 

Jó döntést hoztunk akkor is, amikor 2024. május 1-jétől bevezettük a hajdúszoboszlói diákok és a Hajdúszoboszlón tanuló diákok ingyenes diákbérletét. Persze feladat mindig van, de mind a két kedvező döntés előrelépést jelentett és örömmel látom a döntések pozitív eredményeit

– emelte ki a polgármester.

