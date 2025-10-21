október 21., kedd

Helyi közélet

1 órája

Ezeknek a felújításoknak sokan fognak örülni a hajdú-bihari településen – videóval

Címkék#játszóter#fejújítás#Hajdúsámson#beruházás

Hamarosan megújult állapotukban várják a gyerekeket a hajdú-bihari közterületek. Több játszóteret is teljesen felújítanak Hajdúsámsonban.

Haon.hu

Felújításra kerülnek játszótereik Hajdúsámsonban – számolt be róla közösségi oldalán Antal Szabolcs. A Szeder utcai, a Radnóti utcai és a Csokonai utcai játszóterek teljes körűen megújulnak. 

Több játszóteret is teljesen felújítanak Hajdúsámsonban
Több játszóteret is teljesen felújítanak Hajdúsámsonban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Rongáltak a hajdúsámsoni játszótéren

A Szeder utcán bekerítik a területet, és zárhatóvá teszik. A polgármester videójában bemutatta, hogy sok esetben nemcsak a játszóterek elhasználódása okozott gondot, hanem a vandalizmus is.

