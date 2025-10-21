Helyi közélet
1 órája
Ezeknek a felújításoknak sokan fognak örülni a hajdú-bihari településen – videóval
Hamarosan megújult állapotukban várják a gyerekeket a hajdú-bihari közterületek. Több játszóteret is teljesen felújítanak Hajdúsámsonban.
Felújításra kerülnek játszótereik Hajdúsámsonban – számolt be róla közösségi oldalán Antal Szabolcs. A Szeder utcai, a Radnóti utcai és a Csokonai utcai játszóterek teljes körűen megújulnak.
Rongáltak a hajdúsámsoni játszótéren
A Szeder utcán bekerítik a területet, és zárhatóvá teszik. A polgármester videójában bemutatta, hogy sok esetben nemcsak a játszóterek elhasználódása okozott gondot, hanem a vandalizmus is.
