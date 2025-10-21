Ezeknek a felújításoknak sokan fognak örülni a hajdú-bihari településen – videóval

Felújításra kerülnek játszótereik Hajdúsámsonban – számolt be róla közösségi oldalán Antal Szabolcs. A Szeder utcai, a Radnóti utcai és a Csokonai utcai játszóterek teljes körűen megújulnak.

Több játszóteret is teljesen felújítanak Hajdúsámsonban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Rongáltak a hajdúsámsoni játszótéren

A Szeder utcán bekerítik a területet, és zárhatóvá teszik. A polgármester videójában bemutatta, hogy sok esetben nemcsak a játszóterek elhasználódása okozott gondot, hanem a vandalizmus is.

Ajánljuk még: