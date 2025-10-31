október 31., péntek

Emlékezés

59 perce

Ettől különleges ez a hajdú-bihari temető, alig akad párja az országban – fotókkal!

Címkék#Hajdúböszörmény#Halottak napja#temető

Ahogy közeleg a Halottak napja, úgy öltenek ünnepi pompát a sírok. Szétnéztünk a hajdúböszörményi kopjafás temetőben.

Haon.hu

Hajdúböszörményre sokszor hivatkoznak a hajdúk fővárosaként, bár azt kevesen tudják, hogy a város otthont ad egy igazán különleges temetőnek is. A kopjafás-csónakos fejfáiról ismert temető évszázados múltra tekint vissza. A fejfák azonban nemcsak díszítőelemei a síroknak, itt bizony minden vonásnak és formának jelentése van.

Az egész világ a csodájára jár! - fotókon a hajdúböszörményi kopjafás temető
Az egész világ a csodájára jár! - fotókon a hajdúböszörményi kopjafás temető
Forrás: Katona Ákos

A világörökség része a hajdúböszörményi kopjafás temető

A fejfán megjelenő díszek, annak magasság és mintázata mind-mind az elhunyt személyéről árulkodik. A minta gyakorlatilag a népi kommunikáció egyik sajátos eszközévé vált, a mellett, hogy emléket állítanak az elhunytnak, egyebek mellett a legfontosabb tulajdonságait is őrzik az utókor számára. A temető éppen ezért már fel is került az UNESCO Világörökségek listájára.

További fotók a hajdúböszörményi kopjafás temetőről:

Kopjafás temető Hajdúböszörményben

Fotók: Katona Ákos

