Kinyitotta a postaládáját a hajdú-bihari nő, egyből visszatért a világba vetett hite

Kétségbeesett felhívás jelent meg a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban október 8-án. Egy hajdú-bihari anyuka kért segítséget a debreceniektől. Mint írta, a kocsijuk tetején felejtették, ezzel együtt pedig el is hagyták a kislánya orvosi papírjait és egy igazolást is, amit az óvodába kellett leadjanak. A férje visszament ugyan a kiindulás helyszínére, de a papírokat már nem találta meg.

Ekkora meglepetésre talán nem is számított a hajdú-bihari anyuka

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Egy héttel később azonban nagy meglepetés érte a posztoló anyukát, ugyanis a postaládában egy nem mindennapi boríték várta, ami a korábban elhagyott orvosi papírokat tartalmazta.

Mint azt írta, nem is tudja, hogyan hálálhatná meg az ismeretlennek, hogy megtalálta és elpostázta az elvezett iratokat.

