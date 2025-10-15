1 órája
Kinyitotta a postaládáját a hajdú-bihari nő, egyből visszatért a világba vetett hite
Ennél nagyobb meglepetés talán nem is érhette volna a nőt. A hajdú-bihari anyuka köszönetet mondott a titokzatos jótevőnek.
Kétségbeesett felhívás jelent meg a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban október 8-án. Egy hajdú-bihari anyuka kért segítséget a debreceniektől. Mint írta, a kocsijuk tetején felejtették, ezzel együtt pedig el is hagyták a kislánya orvosi papírjait és egy igazolást is, amit az óvodába kellett leadjanak. A férje visszament ugyan a kiindulás helyszínére, de a papírokat már nem találta meg.
Egy héttel később azonban nagy meglepetés érte a posztoló anyukát, ugyanis a postaládában egy nem mindennapi boríték várta, ami a korábban elhagyott orvosi papírokat tartalmazta.
Mint azt írta, nem is tudja, hogyan hálálhatná meg az ismeretlennek, hogy megtalálta és elpostázta az elvezett iratokat.
