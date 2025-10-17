október 17., péntek

Hedvig névnap

17°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

56 perce

Két elismerést is elnyert Hajdú-Bihar

Címkék#Energiahatékony Mentorszervezet#Energiahatékony vármegye#Energiatudatos Önkormányzat#klímavédelem

Haon.hu

2025. október 16-án rendezték meg Virtuális Erőmű Program (VEP) XV. Díjátadó Gáláját. A rendezvény Magyarország első és legsikeresebb, energiahatékonyságra és fenntarthatóságra épülő, prevenciós szemléletű programjának ünnepi eseménye, ahol hazánk legzöldebb vármegyéit és településeit is elismerésben részesítették – számolt be róla a hbmo.hu

Két elismerést vehettek át a hajdú-bihariak
Két elismerést vehettek át a hajdú-bihariak
Forrás: hbmo.hu

Mint írták, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) évek óta aktívan együttműködik a klímavédelem és a klímaváltozás elleni küzdelemben, ezért az „Energiahatékony Mentorszervezet” elismerésben részesült.

Ezen felül Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata az „Energiahatékony vármegye” díjat vehette át, amely a vármegye energiahatékonysági fejlesztéseit és fenntarthatósági törekvéseit ismeri el.

A díjakat, Pajna Zoltán – a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke – vette át, aki a települési és vármegyei elismerések átadásában is közreműködött.

A települési díjazottak között Hajdúszoboszló Városa is szerepelt, amely az “Energiatudatos Önkormányzat” díjat érdemelte ki.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu