Két elismerést is elnyert Hajdú-Bihar

2025. október 16-án rendezték meg Virtuális Erőmű Program (VEP) XV. Díjátadó Gáláját. A rendezvény Magyarország első és legsikeresebb, energiahatékonyságra és fenntarthatóságra épülő, prevenciós szemléletű programjának ünnepi eseménye, ahol hazánk legzöldebb vármegyéit és településeit is elismerésben részesítették – számolt be róla a hbmo.hu.

Két elismerést vehettek át a hajdú-bihariak

Forrás: hbmo.hu

Mint írták, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) évek óta aktívan együttműködik a klímavédelem és a klímaváltozás elleni küzdelemben, ezért az „Energiahatékony Mentorszervezet” elismerésben részesült.

Ezen felül Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata az „Energiahatékony vármegye” díjat vehette át, amely a vármegye energiahatékonysági fejlesztéseit és fenntarthatósági törekvéseit ismeri el.

A díjakat, Pajna Zoltán – a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke – vette át, aki a települési és vármegyei elismerések átadásában is közreműködött.

A települési díjazottak között Hajdúszoboszló Városa is szerepelt, amely az “Energiatudatos Önkormányzat” díjat érdemelte ki.