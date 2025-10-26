Frohner Fecó Debrecenben: világszínvonalú show a hajdúsági fodrászoktól – fotókkal, videóval

A debreceni HedgeHair HairKraft elnevezésű fodrászeseményét Debrecenben, a Nagyerdei Stadion alatti Hallban tartották szombaton este. Korábbi podcastünkben Európa egyik legjobb férfi mesterfodrásza, a HairKrfat megálmodója, Beke Balázs elmondta, több évtizede nem volt ehhez fogható megmozdulás, amely hazánk kiváló szakembereit felvonultatja. Az egész délutános-estés programon olyan vendégek jelentek meg, mint például Frohner Fecó, de még Argentínából is érkezett szakember.

HairKraft: A debreceni fodrászok ismét kitettek magukért. Forrás: Vida Márton Péter

HairKraft: több hónapos szervezés után értek révbe

A debreceni mesterfodrász, Beke Balázs az esemény egyik főszervezőjeként volt jelen, de természetesen előadóként is segítette az érdeklődő szakembereket. Portálunk kérdésére úgy fogalmazott, rengeteg munka van abban, hogy egy ekkora rendezvényt hozhattak létre. – Nagyon érdekes napon vagyunk túl, Debrecenbe hoztunk egy világszínvonalú eseményt, fantasztikus érzés. Eddigi karrieremben ez egy nagy lépcsőfok, köztudott, hogy az évem nehezen indult, el is érzékenyültem a megnyitón.

Amikor megláttam az embertömeget, a hideg is kirázott. Óriási csapatmunka van ebben: elhoztuk Debrecenbe Párizst, Londont, New Yorkot és Milánót.

A legfontosabb az volt, hogy mindenki jól érezze magát, igyekeztem „nagy” neveket is hívni. Végre nem csupán a fővárosban lehetett ilyen rendezvényre menni! – értékelte a napot a fiatal szakember, aki elárulta, a jövőben is terveznek haosnló rendezvényt szervezni.

Frohner Fecó sokak kedvence

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend Frohner Ferenc, akit a követői csak „Fecónak” hívnak. A médiaszemélyiség és mesterfodrász a fővárosban tevékenykedik, emellett pedig már-már a televíziós műsorokból sem hiányozhat. A kérdés adja magát, miért érzett késztetést arra, hogy Budapestről Debrecenbe utazzon és részt vegyen az ország egyik legnagyobb fodrászeseményén? – A színpadon elképesztően éreztem magam, rengeteg szakmailag elismert fodrász volt itt. Nagyon szuper, hogy a fővárosból ezúttal ki tudtunk szakadni, kedvelem Debrecent. Szeretem, ha elismerik a munkámat, de nem ez a legfontosabb. Beke Balázzsal nagyon jó a kapcsolatom, az egyik fő oka annak, hogy itt vagyok, pontosan ő. Azért egy bizonyos szint után nem az a legfontosabb, hogy a pénzt tartsuk szem előtt, sokkal inkább a szakmaiságot; ő is pontosan ilyen, egy hullámhosszon vagyunk.

Elképesztően tetszik Debrecen, nagyon szeretem a város hangulatát, még szórakozni is elmentünk pénteken, biztos vagyok benne, hogy a jövőben is vissza fogok térni ide

– mondta a médiaszemélyiség.