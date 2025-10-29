Gyász: elhunyt egy tanár a hajdú-bihari városban

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatta a gyászhírt a Derecskei Értéktár Facebook-oldalán szerdán, hogy Farkasvölgyi Győző nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Derecske Települési Értéktár Bizottság alapító tagja 2025. október 27-én elhunyt.

Gyászol a Derecskei Értéktár, elhunyt Farkasvölgyi Győző

A múlt megismertetésében végzett lelkiismeretes, odaadó tevékenysége példaértékű. Az ízig-vérig pedagógus soha nem sajnálta idejét, energiáját tudásának megosztására, átadására. Az Értéktárhoz kapcsolódó terveit, ötleteit igyekszünk a legjobb tudásunk szerint megvalósítani. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy maga után..

