Gyász: elhunyt egy tanár a hajdú-bihari városban

Hiánya pótolhatatlan űrt hagy maga után. Nyugalmazott tanárukat gyászolják Derecskén.

Haon.hu

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatta a gyászhírt a Derecskei Értéktár Facebook-oldalán szerdán, hogy Farkasvölgyi Győző nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Derecske Települési Értéktár Bizottság alapító tagja 2025. október 27-én elhunyt.

Gyászol a Derecskei Értéktár, elhunyt Farkasvölgyi Győző
Forrás: Facebook/Derecskei Értéktár

A múlt megismertetésében végzett lelkiismeretes, odaadó tevékenysége példaértékű. Az ízig-vérig pedagógus soha nem sajnálta idejét, energiáját tudásának megosztására, átadására. Az Értéktárhoz kapcsolódó terveit, ötleteit igyekszünk a legjobb tudásunk szerint megvalósítani. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy maga után..

- írták a megemlékezésükben.

