32 perce
Gyász: elhunyt egy tanár a hajdú-bihari városban
Hiánya pótolhatatlan űrt hagy maga után. Nyugalmazott tanárukat gyászolják Derecskén.
Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatta a gyászhírt a Derecskei Értéktár Facebook-oldalán szerdán, hogy Farkasvölgyi Győző nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Derecske Települési Értéktár Bizottság alapító tagja 2025. október 27-én elhunyt.
A múlt megismertetésében végzett lelkiismeretes, odaadó tevékenysége példaértékű. Az ízig-vérig pedagógus soha nem sajnálta idejét, energiáját tudásának megosztására, átadására. Az Értéktárhoz kapcsolódó terveit, ötleteit igyekszünk a legjobb tudásunk szerint megvalósítani. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy maga után..
- írták a megemlékezésükben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelhet:
Baleset Hajdúböszörménynél, egymásnak ütközött két autó – fotókkal, videóval
Kiderült, kik verték halálra a hajdúnánási megállóban talált férfit, azonnal hajszát indított a rendőrség – fotókkal, videóval