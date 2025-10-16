Tragédia: elhunyt tanárát, Ágika nénit gyászolja a debreceni iskola

Tanárát gyászolja a debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola bejegyzésében csütörtökön: 56 éves korában elhunyt Pappné Szűcs Ágnes Andrea, az iskola oktatója. A bejegyzésben egy Kosztolányi idézettel is megemlékeznek „mindenki Szücsikéjére”.

Gyászol a debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola: elhunyt Pappné Szűcs Ágnes Andrea

Forrás: Facebook / Szoboszlói Úti Általános Iskola

Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló

- írják.

A bejegyzés alatt rengetegen fejezték ki részvétüket, és többen is visszaemlékeztek Ági nénire.

Lassan 30 évvel ezelőtt volt az első Tanárnénim, már akkor nagyon szerettük, csodálatos volt! Nagyon kirázott a hideg a hír hallatán. Őszinte részvétem!

- írta az egyik volt tanítványa a poszt alá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelhet: