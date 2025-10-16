59 perce
Tragédia: elhunyt tanárát, Ágika nénit gyászolja a debreceni iskola
Többen is megemlékeztek róla. A debreceni iskola tanárát gyászolja.
Tanárát gyászolja a debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola bejegyzésében csütörtökön: 56 éves korában elhunyt Pappné Szűcs Ágnes Andrea, az iskola oktatója. A bejegyzésben egy Kosztolányi idézettel is megemlékeznek „mindenki Szücsikéjére”.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló
- írják.
A bejegyzés alatt rengetegen fejezték ki részvétüket, és többen is visszaemlékeztek Ági nénire.
Lassan 30 évvel ezelőtt volt az első Tanárnénim, már akkor nagyon szerettük, csodálatos volt! Nagyon kirázott a hideg a hír hallatán. Őszinte részvétem!
- írta az egyik volt tanítványa a poszt alá.
