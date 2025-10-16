október 16., csütörtök

Nyugodjon békében!

59 perce

Tragédia: elhunyt tanárát, Ágika nénit gyászolja a debreceni iskola

Címkék#debrecen#tanár#elhunyt#gyász

Többen is megemlékeztek róla. A debreceni iskola tanárát gyászolja.

Haon.hu

Tanárát gyászolja a debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola bejegyzésében csütörtökön: 56 éves korában elhunyt Pappné Szűcs Ágnes Andrea, az iskola oktatója. A bejegyzésben egy Kosztolányi idézettel is megemlékeznek „mindenki Szücsikéjére”.

Gyászol a debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola: elhunyt Pappné Szűcs Ágnes Andrea
Forrás: Facebook / Szoboszlói Úti Általános Iskola

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él

s mint fán se nő egyforma-két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló

- írják. 

A bejegyzés alatt rengetegen fejezték ki részvétüket, és többen is visszaemlékeztek Ági nénire. 

Lassan 30 évvel ezelőtt volt az első Tanárnénim, már akkor nagyon szerettük, csodálatos volt! Nagyon kirázott a hideg a hír hallatán. Őszinte részvétem!

- írta az egyik volt tanítványa a poszt alá.

Ez is érdekelhet:

 

 

