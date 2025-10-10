Gregor Bernadett az állatvédelem elkötelezett híve, új közösséghez csatlakozott

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre – számolt be róla a Bors.hu. Mint írják, a hétvégi bejelentés szerint az ÁDPK induláskor 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti személyiségekkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere. A hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt: korábban Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

Gregor Bernadett az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz csatlakozott

Forrás: MW-archív

Gregor Bernadettnek fontos az állatvédelem

Gregor Bernadettnek évek óta szívügye az állatvédelem, így nem meglepő, hogy csatlakozott Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz. A színésznő az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:

Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén

– hangsúlyozta a színésznő a Borsnak.

Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.

Gregor Bernadett további céljairól és az állatvédelem fontosságáról a Bors oldalán olvashatnak.

Ajánljuk még: