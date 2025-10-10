2 órája
Gregor Bernadett az állatvédelem elkötelezett híve, új közösséghez csatlakozott
Újabb taggal bővült az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör. Gregor Bernadettnek évtizedek óta fontos az állatvédelem.
Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre – számolt be róla a Bors.hu. Mint írják, a hétvégi bejelentés szerint az ÁDPK induláskor 14 taggal kezdte meg működését, köztük olyan ismert közéleti személyiségekkel, mint Gregor Bernadett, Gecse Vivien és Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere. A hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt: korábban Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.
Gregor Bernadettnek fontos az állatvédelem
Gregor Bernadettnek évek óta szívügye az állatvédelem, így nem meglepő, hogy csatlakozott Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz. A színésznő az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában:
Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén
– hangsúlyozta a színésznő a Borsnak.
Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.
Gregor Bernadett további céljairól és az állatvédelem fontosságáról a Bors oldalán olvashatnak.
Ajánljuk még:
Holttestet találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, a csónakbaleset helyszínétől nem messze